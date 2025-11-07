Oroscopo, le Stelle di Branko di venerdì 7 novembre: tutti i segni

Foto: Il Tempo

Branko 07 novembre 2025 a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di venerdì 7 novembre 2025

Ariete

Luna estroversa in Gemelli vi ricorda che da domani Urano lascia questo segno, per poi tornarci nel 2026. Il cielo vi spinge indietro per prendere la rincorsa e darvi lo slancio che vi porterà nel futuro, il prossimo anno sarà un nuovo inizio per tutto lo zodiaco ma soprattutto per voi. Intanto cercate di sistemare le questioni in sospeso che riguardano le proprietà e le attività in comune con la vostra famiglia, dovete ripartire leggeri. L’amore è divertente e anche passionale.

Toro

Luna oggi vi somiglia, bada al sodo e al soldo, vi fa vedere i limiti di un’emotività eccessiva quando si devono prendere decisioni importanti. In questo periodo è la famiglia a porvi i problemi più complicati, prendetevi il tempo che occorre per riorganizzare tutto, ma non aspettate troppo. Urano domani torna da voi e vi ricorda che è il momento di cambiare pelle, anche in amore a volte bisogna rischiare per trovare la felicità. Non fate aspettare troppo una persona che vi piace.

Gemelli

Luna è con voi, esalta le vostre qualità – anche troppo, forse. In alcuni casi sembrate un po’ pazzerelli, per esempio in amore sentite una forte esigenza di cambiare, vi sembra di non avere tempo per scegliere la persona giusta o dare una sterzata decisa alla relazione. Non è così, è solo l’effetto di Urano che domani vi saluta e torna indietro, il prossimo anno lo ritroverete da voi e tutto sarà più facile. Divertitevi pure, oggi, ma senza trascurare la salute, Marte è faticoso.

Cancro

Luna alle vostre spalle oggi è un po’ nostalgica e misteriosa, crea fantasmi e paure che non devono bloccarvi, soprattutto in amore… i vostri timori non sono giustificati, nel vostro cuore c’è una fonte che zampilla sentimenti puliti, e quel che date agli altri ritornerà a voi, non dovete preoccuparvi. Se siete ancora soli queste stelle potenti vi offriranno presto altre occasioni di trovare la persona giusta, seguite l’istinto. L’impegno nel lavoro paga, continuate così.

Leone

Giornata di Luna socievole e comunicativa, che vi fa riscuotere simpatie e successi anche in amore. Grazie a questa Luna, avete ancora un giorno ricco di occasioni interessanti per allacciare nuove amicizie e stringere alleanze professionali, ricordate che Urano domani sarà di nuovo polemico sino all’inizio del 2026. Meglio girare al largo dalle questioni familiari più spinose, Mercurio e Marte rendono più accesi i toni delle discussioni, e il nervosismo fa male alla salute.

Vergine

Luna in Gemelli – anche Urano è lì, solo per oggi – vi pone un dilemma: volete il successo? E quanto siete disposti a giocarvi per ottenerlo? Il vostro segno sembra modesto e riservato, ma dentro di sé coltiva una giusta ambizione, quella che vuole che la sua bravura sia riconosciuta e valorizzata. Da domani il pianeta dei cambiamenti e della tecnologia si sposterà indietro in angolo favorevole, preparatevi a cogliere senza esitare buone occasioni inaspettate. Salute da sorvegliare.

Bilancia

La giornata si presenta molto attiva, Luna in Gemelli vi mette in contatto con il mondo intero, progettate viaggi, scambi culturali e commerciali, soggiorni studio all’estero. L’idea di cambiare è giusta, ma programmate le vostre iniziative per il prossimo anno, quando Urano sarà stabile, domani infatti il pianeta torna indietro in Toro sino ad aprile del 2026, avete tempo. Gli affari comunque procedono velocemente, firmate quel contratto. In amore siete un po’ possessivi…

Scorpione

Luna oggi svela pensieri nascosti, timori e desideri che si nascondono nel fondo del vostro animo. Venere appena giunta nel vostro segno vi riempie di speranze d’amore, lasciatevi pervadere dalla sua dolcezza, se date affetto ne riceverete altrettanto. Le storie consolidate si rafforzano, i nuovi incontri non vi deludono. Con il ritorno di Urano in Toro, domani, la vostra figura professionale sale alla ribalta, aspettatevi delle critiche ma, come si dice, molti nemici molto onore.

Sagittario

Luna oggi è nervosa, nel matrimonio si va avanti a liti e scaramucce, ma appunto, si va avanti, questo è sempre positivo. Anche se in qualche caso vi sembra di essere tornati indietro a momenti difficili, le basi della vostra unione adesso sono più solide, vale la pena di lottare per risolvere i problemi. Da domani Urano vi libera da un po’ di motivi di contrasto anche nelle associazioni/collaborazioni, mettete a punto i vostri progetti senza però prevaricare gli altri.

Capricorno

Luna laboriosa vi aiuta a ottenere il massimo rendimento nella professione, oggi ancora potete afferrare un’opportunità interessante per la carriera. Ma al vostro cuore nuovamente innamorato chi ci pensa? Tutti, al primo posto Venere, magnifica stella del mattino e della sera, che spande gentilezza e simpatia intorno a voi, la vostra vita sentimentale può davvero cambiare radicalmente, lo vedrete con chiarezza nei prossimi giorni. Allontanate il pessimismo.

Acquario

Luna nel vostro cielo dell’amore insieme agli ultimi raggi di Urano… per ora forse vi state accontentando di immaginare una vita diversa, ma vi assicuriamo che i vostri sogni potranno diventare realtà in un futuro neanche troppo lontano. L’inquietudine che vi agita in questo momento è dovuta ai pianeti in Scorpione, e potrebbe aumentare domani, con Urano che torna in Toro. Plutone a casa vostra lavora sotto sotto per trasformarvi, avete grandi potenzialità.

Pesci

Luna porta un po’ d’ansia nelle relazioni con i familiari, crea discussioni in casa e fuori originate dalle questioni materiali, con questo Mercurio ragionare diventa molto difficile, non c’è peggior sordo di chi non vuol sentire. Ma voi, le volete ascoltare le ragioni degli altri? Siete tesi come corde di violino e reagite subito attaccando, colpa di Marte, probabilmente. Meglio pensare all’amore, la nuova Venere vi conferisce un fascino esotico che incanta tutti.