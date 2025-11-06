Oroscopo, le Stelle di Branko di giovedì 6 novembre: tutti i segni

Branko 06 novembre 2025 a

a

a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di giovedì 6 novembre 2025

Ariete

Azione e passione vi consentono di dominare la scena nella vita privata e nel lavoro. E la nuova posizione di Venere, astro dell’armonia e dell’amore, che lascia l’opposizione e passa in Scorpione, porta intensità e profondità nelle relazioni in genere. La prima parte della giornata con Luna in Toro si focalizza su questioni pratiche e finanziarie, nel pomeriggio Luna in Gemelli vi rende molto più dinamici, aperti a nuove iniziative condivise. Passione accesa. Magnetismo.

Toro

Due transiti potenti, uno dopo l’altro, rapidamente. Luna Piena di ieri al massimo della luce, ancora oggi nel vostro segno, segna il culmine emotivo di situazioni risalenti anche a mesi fa, legate ai vostri bisogni, al benessere, alla sicurezza materiale. E Venere che passa in Scorpione intensifica la sfera affettiva, indaga nelle relazioni. Emozioni amplificate, nuovi equilibri, cambiamenti. Nel pomeriggio Luna in Gemelli vi rende piu comunicativi e leggeri.

Gemelli

Un giorno a doppia velocità che offre spunti al rinnovamento, all’accelerazione. L’energia calma e concentrata della mattina lascia il posto alla Luna dinamica e illuminante del pomeriggio nel vostro segno. La mente è veloce, siete pronti e creativi, avete voglia di muovervi pure fisicamente. Mentre Venere che passa in Scorpione sposta il focus dei rapporti (lavoro e personali) su note piu profonde e selettive, allargando lo sguardo al denaro/trattative.

Cancro

Giovedì intenso interiormente che si lascia scoprire con il passare delle ore. La mattinata è accarezzata da una Luna armoniosa, rassicurante, vi sentite attratti dagli affetti, dalla casa. Nel pomeriggio Luna va in Gemelli e vi rende introspettivi e desiderosi di evasioni. Brilla su tutto la luminosa Venere che si posiziona in trigono dallo Scorpione sino a fine mese, stimolando amore, piacere, creatività, ispirazione... con la gioia di chi vi circonda.

Leone

Per fortuna la Luna responsabile e indagatrice, ancora carica di luce in Toro, nel pomeriggio entra in Gemelli e vi sentirete più leggeri, aperti e brillanti, giusto stato d’animo per accogliere la nuova Venere in Scorpione, un po’ tesa, emotiva e brontolona nei confronti della famiglia in genere e del passato. Però in amore è estremamente passionale, gelosa e un po’ critica. Nasce la necessità di intimità, profondità e armonia. Onestà emotiva.

Vergine

“La perfezione non è una piccola cosa, ma è fatta di piccole cose” (Michelangelo Buonarroti) Quelle piccole cose alle quali riuscite sempre a dare attenzione, quasi che la vostra giornata avesse più ore rispetto a quella di tutti. Questo giovedì si presenta produttivo e armonioso, nonostante il cambiamento di Luna dalla mattina al pomeriggio e l’ingresso di Venere in Scorpione, che assicura armonia e interazioni significative. Comunicazione affascinante.

Bilancia

Armonia ed equilibrio sono leggi imprescindibili per voi. Oggi il vostro pianeta guida, Venere, lascia il segno per entrare in Scorpione. Di sicuro l’amore diventa più passionale, intenso, goloso e geloso. Ma Venere si occupa anche delle finanze e poiché si viene a trovare nella vostra casa delle risorse materiali e del patrimonio sarete spinti a gestire le finanze in modo piu strategico ed eventualmente a investire in sicurezza.

Scorpione

Trasformazione, rinascita, potere personale. Arriva Venere nel vostro segno e regala nuovo sprint alla vostra sensualità un po’ misteriosa, al vostro personale sex appeal, al fascino cinematrografico del vostro sguardo. Carismatici vi rende anche la Luna, che varia energia dalla mattina al pomeriggio, passando dalla dinamiche relazionali alla metamorfosi, con un’occhiata alle finanze. Cosa farà Venere per voi come prima cosa? Vi aiuterà a realizzare i vostri desideri più grandi.

Sagittario

Mettete a frutto la mattinata per organizzare il lavoro, sistemare le carte, occupatevi della posta, la Luna è ancora luminosa e concreta in Toro, mentre nel pomeriggio l’energia cambia e si oppone dal segno dei Gemelli, ponendo in primo piano il campo dei rapporti stretti - matrimonio, soci, avversari - che richiedono tatto. Venere che entra in Scorpione con i suoi misteri potrebbe assorbirvi più del previsto. Vi siete innamorati e ancora non lo dite neanche a voi stessi?

Capricorno

Comincia a calare la superluna in Toro, benefica e gioiosa vi connette ai piaceri romantici e sentimentali della vostra vita. Vi sentire sereni e giocosi, creativi anche nel lavoro. Cambia volto nel pomeriggio, e dai Gemelli si prende cura del lavoro quotidiano e anche della salute, del benessere. Siete centrati e comunicativi con colleghi e collaboratori. E Venere in Scorpione alimenta la fluidità nei rapporti, la concretezza strategica nel lavoro. Fa bene anche agli affetti.

Acquario

L’amato segno dei Gemelli accoglie la superluna che comincia a calare illuminando il vostro campo dell’amore, del gioco, della creatività, del piacere, e vi riprendete con slancio e divertimento dalla strana confusione di ieri, gli amici veri sono per voi una sicurezza, sempre, alcuni dall’adolescenza. Vi aiuteranno anche a superare le sfide della nuova Venere in Scorpione, ora in angolo antipatico, per la vostra serenità professionale. Diplomazia. Strategia. Armonia nella vita privata.

Pesci

Un cielo sereno e armonioso, si specchia nel vostro mare interiore. Mattina creativa, un breve viaggio per studio o per lavoro. La Luna è ancora molto luminosa in Toro, siete contenti quando riuscite a esprimere le vostre intuizioni con calma e chiarezza, fa bene a tutti. Nel pomeriggio Luna si sposta in Gemelli, la casa, i figli, le radici, serpeggia un po’ di tensione, che potete risolvere parlando. Venere in Scorpione arricchisce la vostra interiorità. Amore profondo, vero o ideale...