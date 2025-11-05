Oroscopo, le Stelle di Branko di mercoledì 5 novembre: tutti i segni

Foto: Il Tempo

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di mercoledì 5 novembre 2025

Ariete

Anche se siamo in novembre, è possibile fare sport all’aria aperta, soprattutto in una bella giornata. Il nuovo Marte vi incoraggia a muovervi, lasciate lo scooter o l’auto in garage e andate a piedi. Oggi Luna piena nel settore pratico v’illumina a proposito di un affare che si presenta all’improvviso e sembra lucroso, ragionateci prima di accettare, i pro e i contro si equivalgono. Per l’amore, inizia il conto alla rovescia, Venere fra pochissimo lascerà l’opposizione.

Toro

Luna oggi diventa piena nel vostro segno, mette in luce i vostri pregi ma può anche evidenziare i vostri punti deboli, se vi conoscete a sufficienza fateci caso, potreste diventare molto generosi ma anche egocentrici e insicuri. Con questo Giove il piacere di stare insieme agli altri è sempre tanto, ma l’atmosfera in famiglia risente ancora di qualche incomprensione dovuta a questioni di denaro, non v’impuntate sui particolari. Il vostro grande amore è ancora in attesa di un segno…

Gemelli

Luna piena alle vostre spalle vi invita a dar retta all’intuito, a scoprire il vostro bambino interiore, ascoltate i sogni, potrebbero portarvi un messaggio importante e veritiero. Un segreto potrebbe essere svelato proprio oggi. Il nuovo Marte accanto a Mercurio vi crea tensione, avete bisogno di stare un po’ da soli per ritrovare la calma. Sfruttate sino all’ultimo i raggi di Venere gentile, che vi aiuta adesso a tollerare tutto con un sorriso, la luce dell’amore vi rende più belli.

Cancro

Nuovi incontri fortunati oggi con Luna piena nel vostro settore dell’amicizia e delle relazioni personali, qualcuno potrebbe sorprendervi con una nuova iniziativa coinvolgente, è favorita la nascita di nuove iniziative e collaborazioni con scopi sociali, il lavoro in team funziona alla grande. Con questo nuovo Marte però potreste diventare un po’ ipersensibili, perdonate gli sbagli altrui come gli altri perdonano i vostri… L’amore è silenzioso ma cova sotto la cenere.

Leone

Il nuovo Marte riporta la vitalità ai massimi livelli, se avevate tralasciato la palestra adesso è ora di ricominciare, avete energie fisiche a sufficienza – e anche passionali, sarà contento il vostro amore di sempre! Oggi però c’è una fastidiosa Luna piena, rimandate a domani le prove di forza ma soprattutto le lotte di potere, quel che vi manca è la fiducia in voi stessi, meglio aspettare un po’. Se siete soli innamoratevi, vi farà sentire giovani anche se non lo siete all’anagrafe.

Vergine

La situazione è tesa – causa Marte e Mercurio nervosi – soprattutto fra le mura domestiche, in famiglia, in particolare sono i figli a provocare e a stancarvi, la vostra pazienza si sta per esaurire e, come sapete, quando questo accade sono guai per tutti. Per fortuna oggi è Luna piena in Toro, cercate uno spazio solo per voi fuori casa, arricchite la mente di stimoli con una mostra, una conferenza che v’interessa, nascerà un’idea che vi sarà utile anche per gli affari.

Bilancia

Oggi Luna piena incoraggia una trasformazione profonda, si avvicina per voi il momento della rinascita, ma questa, com’è logico, dev’essere preceduta dalla rinuncia a qualcosa che non vi serve più. Regalate un abito, un libro a cui tenete a qualcuno a cui siete affezionati o anche a un semplice conoscente, questo cielo v’invita a non essere materialisti. Anche in amore dovete saper bilanciare il dare e l’avere per un buon equilibrio della coppia. Nuove simpatie in viaggio.

Scorpione

Con questa Venere l’amore cresce nel silenzio, date tempo al vostro cuore di elaborare una strategia vincente ma anche sincera. Guardatevi allo specchio, con Marte e Mercurio nel settore pratico rischiate di mostrarvi materialisti e possessivi, un po’ lo fate per posa, per il gusto della provocazione, ma giocando con il fuoco rischiate di scottarvi o, peggio, di scottare qualcun altro… Gli affari invece procedono a meraviglia, quel tocco di cattiveria marziana aiuta a vincere.

Sagittario

Luna piena oggi manda stimoli per il lavoro e il successo, iniziate a sfruttare la bella energia marziana che vi rianima e vi fa star bene con voi stessi e con gli altri, Mercurio vi suggerisce idee nuove, ora è il momento di realizzarle. Se vedete ostacoli davanti a voi non vi diciamo di ignorarli, ma non è il caso di ritenerli insuperabili, qualcuno cerca di spaventarvi per frenare il vostro slancio, non cadete in questa trappola. Al vostro amore regalate un bacio e una rosa…

Capricorno

L’autunno veste i colori che vi piacciono di più, quelli della terra, il vostro elemento natale. Oggi si forma Luna piena in Toro, stupenda per il vostro amore, può far nascere una storia grande, grande, grande come forse non l’avete mai nemmeno sognata. Il ghiaccio che si era formato intorno al vostro cuore si scioglie, presto Venere vi porterà il più bello dei regali. Cercate di aprirvi agli altri, un po’ di lavorio mentale da soli è normale, ma non dovete esagerare.

Acquario

Il nuovo Marte è vostro amico, così anche Urano, ma sono in diretto contrasto fra loro e questo può produrre accelerazioni improvvise negli eventi, in particolare nella cerchia delle vostre amicizie, delle relazioni personali e professionali, quindi state all’erta, ogni novità in questo settore va monitorata con attenzione, oggi Luna diventa piena in Toro e vi disorienta. Ora avreste bisogno di stabilità emotiva ma non è facile ottenerla, tutto dipende da voi, però. Fate una scelta.

Pesci

Morbida e avvolgente questa Luna piena in Toro, accoglietela con tutta la vostra disponibilità, presto le stelle volgeranno ancora a vostro favore, abbiate fiducia in voi stessi e nel vostro fascino personale, che conta moltissimo in amore ma anche nei rapporti di lavoro. La vostra figura professionale è oggetto di attacchi da parte di giovani concorrenti, ma questa sfida vi rianima, sembrate il più altruista dei segni però sapete sfoderare gli aculei, quando serve…