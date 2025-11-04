Oroscopo, le Stelle di Branko di martedì 4 novembre: tutti i segni

Foto: Il Tempo

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di martedì 4 novembre 2025.

Ariete

Marte, vostro pianeta guida, oggi si trasferisce in Sagittario segno di fuoco come voi, quindi in vivace e carismatica sintonia. Ritroverete con l’aiuto della Luna, fino al pomeriggio nel vostro segno, il vostro slancio ottimista un po’ oscurato, il desiderio di avventura e anche la vostra caratteristica impulsività, che vi fa sempre andare dritti al punto, magari inciampando in qualche gaffe. Almeno siete sinceri. Buon momento per osare, viaggiare, iniziare nuovi studi.

Toro

Si allentano le pressioni passionali di Marte che entra in Sagittario e vi sentite quasi subito più liberi e centrati, riconoscete la freschezza della vostra forza interiore, il senso di pace della sicurezza emotiva, il ritorno alla concretezza che nel pomeriggio porta anche la Luna che passa nel vostro segno. Siete pronti a riprendere con una nuova forza interiore, resa un po’ avventurosa dal Sagittario. Calma evoluzione.

Gemelli

Una sfida che vi intriga... questo nuovo Marte opposto in Sagittario insieme a Mercurio, che non sono proprio una passeggiata, ma possono rivelarsi utili se ben indirizzati. Cercate di concentrarvi evitando mille distrazioni e dispersioni. Programmate bene anche nei confronti delle collaborazioni, che possono rivelarsi più interessanti del previsto. Anche in amore c’è bisogno di cura, di attenzioni.

Cancro

Vi guida l’intuito, prima ancora della razionalità, e di certo avvertite le nuove influenze celesti che vi spingono a dedicare più attenzione e cura al vostro benessere, allo stile di vita. C’è qualcosa nella vostra routine che vi stanca? Qualche collaborazione che chiede più di quello che dà? È un buon momento per cambiare con l’aiuto del vostro Giove, sempre pronto a proteggervi ancora per molti mesi e a portarvi fortuna.

Leone

Giorno buono caro Leone, le nuove geometrie astrali vi sorridono, vi applaudono, anzi vi mettono al centro della scena, sia nel lavoro che nella appassionata vita privata. Siete carichi, generosi e pieni di coraggio, forse per le novità in famiglia che vi riempiono di gioia e orgoglio, o per l’ottima riuscita di un vostro recente progetto. E vi sentite bene, pieni di entusiasmo e voglia di esprimervi, di dare, di brillare.

Vergine

Qualcuno ha detto che il modo migliore per prevedere il futuro è crearlo, ed è proprio quello che farete voi, con le vostre invidiabili capacità di analisi e organizzative, in questo momento astrale piuttosto caotico, vista la quadratura di Marte, che si aggiunge all’opposizione di Saturno e Nettuno, con la quale però avete imparato a convivere. Questo pomeriggio arriva una Luna in Toro, solidale e ordinata che vi aiuterà in tutto, anche in amore.

Bilancia

La grazia vi appartiene per diritto astrale, o più semplicemente è un dono. Sempre cosi armoniosi e disponibili a tessere relazioni, a comunicare, a condividere esperienze, a mostrare interesse sincero per la vita altrui, a creare connessioni utili per tutti. Sembrate danzare con grazia tra le provocazioni della vita, ispirando equilibrio e bellezza. Rasserenanti e propositivi, state conquistando un cuore che da tempo si era isolato.

Scorpione

Il vostro coraggioso Marte oggi vi lascia, alleggerendovi un po’ l’animo, dopo un lungo periodo di intense trasformazioni, e si sposta in Sagittario per occuparsi delle vostre questioni pratiche, economiche, dei valori personali, il che non è un male. E voi cominciate a sentire l’intenso desiderio di costruire qualcosa di solido, forse una nuova casa, di dare più spazio a un legame affettivo, avete voglia di chiarire dei rapporti di lavoro.

Sagittario

Comincia una nuova avventura con Marte nel vostro segno, così irruento, audace, coraggioso. Sarete travolti dalla sua energia e cavalcherete liberi verso il futuro, alla ricerca di nuovi orizzonti, nuove verità. È anche un momento di rimescolamento di emozioni e di idee, amplificato dalla energia del pianeta rosso, un procedere senza meta, ma in realtà si tratta di un viaggio essenziale alla ricerca di sè.

Capricorno

Marte e la sua potente energia, da oggi per circa un mese alle vostre spalle, fa pensare a una fase di riflessione, di introspezione, ma anche ad un abile stratega che lavora dietro le quinte, che pianifica, che vi aiuta a mettere a fuoco in che modo e in quale direzione muovervi nel prossimo futuro. Tiene conto delle situazioni in sospeso o irrisolte e vi suggerisce come affrontarle. Insomma vi aiuta a fare una prova di bilancio per andare poi a colpo sicuro. In amore no, già siete sicuri.

Acquario

Oltre l’orizzonte. Voi siete il futuro e più degli altri segni riuscite a spendervi per il mondo che verrà. Con questa nuova posizione di Marte in Sagittario, che si trova nello spazio che alimenta i progetti e le speranze per il futuro, e con Plutone nel vostro segno che sta lavorando ad una trasformazione profonda e radicale, siete incoraggiati a non smettere di camminare e lavorare nella direzione dei vostri sogni.

Pesci

Sarà proprio la fluidità del vostro elemento acqua a farvi superare senza disturbi la nuova quadratura di Marte in Sagittario, scorrendo attorno a qualsiasi ostacolo, qualsiasi inciampo si dovesse creare nella vita professionale e nel mondo emotivo. Riuscirete a raggiungere i vostri obiettivi, evitando scontri antipatici, con flessibilità e intuizione, aggirando gli impedimenti con intelligenza emotiva e gentilezza.