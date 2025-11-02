Oroscopo, le Stelle di Branko di domenica 2 novembre: tutti i segni

Foto: Il Tempo

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di domenica 2 novembre 2025

Ariete

Siamo nei giorni dell’estate di San Martino, questo clima gentile riflette l’ottimismo che sta crescendo nel vostro cuore, i colori dell’autunno sono meravigliosi e vi ispirano un nuovo inizio, come dice anche Luna che dopo pranzo arriva da voi, e manda raggi gentili a Urano, Plutone, Mercurio. Siete destinati a grandi imprese, lo sapete anche voi, ma dovete saper dominare l’impazienza, imparerete presto il valore del tempo, lo vogliono le stelle.

Toro

Luna resta gentile per tutta la mattinata, approfittatene per una passeggiata piacevole nella natura, se avete delle persone care da visitare al cimitero abbandonatevi all’atmosfera tranquilla e al silenzio che regnano in questi luoghi. Avete bisogno di verde, di campagna, non solo perché siete un segno dell’elemento terra, ma anche perché quest’anno Marte è stato veramente faticoso. Presto però cambierà e potrete rilassarvi. L’amore vi sta accanto.

Gemelli

Subito dopo pranzo arrivano al vostro segno i raggi vivificanti della Luna crescente in Ariete, allegra ed esuberante, che porta una bella atmosfera e la voglia di stare in compagnia, le donne Gemelli sono più disposte del solito a stare con gli altri e anche a concedere la loro amicizia o persino qualcosa di più. C’è un bello stimolo intellettuale, nascono discussioni animate e interessanti, evitate però di accalorarvi troppo, la moderazione è importante.

Cancro

Così succede con la vostra Luna: cambia all’improvviso. Ancora in Pesci per tutta la mattina, l’astro d’argento cattura la vostra mente e la fa viaggiare lontano, gli artisti del segno sono particolarmente ispirati da questo cielo, la fantasia galoppa. Dopo pranzo però si sposta in angolo polemico e, sensibili come siete ai movimenti della vostra protettrice celeste, potreste avere difficoltà ad addormentarvi. Per questo consigliamo un bagno caldo e tisana rilassante.

Leone

C’è sempre qualche stella nervosa in questo cielo d’autunno, in particolare siete stanchi a causa di Marte, che vi rende tesi come corde di violino… per fortuna dal pomeriggio Luna passa nel vostro amico Ariete, diventa ottimista ed estroversa, in serata forma un angolo di fortuna con Mercurio nel vostro cielo dell’amore: qualcuno che forse vi sembra troppo giovane per voi risveglia il vostro interesse. Magari è soltanto un gioco, ma chissà…

Vergine

Vi liberate della Luna in Pesci subito dopo pranzo, così la domenica diventa più rilassante, potete dedicarla al riposo ma anche ai contatti con gli altri, fate ciò che vi fa star bene senza pensare troppo, altrimenti potrebbero nascere le solite preoccupazioni che non vi fanno stare sereni, come la situazione economica, i rapporti con i figli, la salute vostra e di chi amate. Basta! Giove, Sole e Marte assicurano che avete accanto persone che vi vogliono bene e che vi stimano.

Bilancia

Godetevi sino all’ultimo raggio questa dolce Venere nel vostro cielo, così gentile e così romantica, rafforzate il vostro amore con un pensiero gentile. Luna è calma per tutta la mattina, poi però passa in Ariete e vi mette addosso un po’ d’inquietudine, tendete a esagerare con le richieste di attenzione da parte della persona amata, non vi basta quel che ha dimostrato sinora? La natura è deliziosa in autunno, porta i colori che vi donano di più: verdi, ocra, aranci. Vestitevi così.

Scorpione

2 novembre, giornata della commemorazione dei defunti, una ricorrenza che il vostro segno celebra con rispetto e senza troppe inutili parole. Anche con il vostro amore non serve parlar troppo, quel che sentite lo direte con i fatti, innanzitutto con la passionalità di Marte e con la gioia di Giove. Luna ancora in Pesci per tutta la prima parte della giornata vi rende un po’ più languidi, inonda di raggi gentili il vostro Sole, tocca Saturno e poi Nettuno. Vittorie in amore.

Sagittario

Luna ancora in Pesci per tutta la mattina è come una zanzara fuori stagione, non potete scacciarla ma potete evitare di darle pretesti per farvi litigare in casa, con i familiari che insistono per farvi fare quel che vogliono loro. Meglio organizzare una gita fuori, dal pomeriggio l’astro d’argento si sposta nel vostro cielo dell’amore, qualcosa di bello può nascere all’improvviso, Venere vi fa star bene con gli amici ma vi procura anche nuove conoscenze che possono diventare amori.

Capricorno

Non siete per carattere tra i segni più socievoli, ma il vostro humour freddo riesce a far ridere chiunque, vi rende simpatici e fa apprezzare la vostra intelligenza. Questo è un bel vantaggio anche per le conquiste amorose, Marte e il Sole vi rendono intraprendenti, vi propongono nuove persone da conoscere e sedurre con uno sguardo e una freddura. Sfruttate la mattinata di Luna amica, poi l’astro d’argento va in Ariete e porta noie in casa, con i familiari.

Acquario

Ancora tutto può succedere in amore, con Urano disposto a rivoluzionare ogni cosa e Venere meravigliosa… se siete soli, nel pomeriggio di oggi arrivano raggi molto caldi dalla Luna che si sposta in Ariete, potreste accorgervi all’improvviso che c’è già qualcuno che vi piace, ed è proprio vicino a voi. Buona pesca anche nelle app di dating, se vi piace prendere contatti su internet. Possibile un incontro o un’amicizia con una persona molto più giovane di voi.

Pesci

Oggi Luna ancora con voi per tutta la mattina, poi si sposta in Ariete, nel settore pratico. Non è male, per un segno acquatico come voi, mettere per un po’ da parte l’emotività e poggiare i piedi (pardon, le pinne) per terra. Presto vi verrà richiesta dalle stelle una buona capacità di badare al sodo, di tenere in pugno la situazione economica della famiglia. Siamo certi che ce la farete, dovete solo impratichirvi con gli strumenti tecnologici, con i quali fate un po’ a pugni.