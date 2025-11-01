Oroscopo, le Stelle di Branko di sabato 1 novembre: tutti i segni

Foto: Il Tempo

Branko 01 novembre 2025 a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di sabato 1 novembre 2025

Ariete

Benvenuto novembre, che si apre con un fine settimana festivo da dedicare a ciò che più vi fa piacere o di cui avete bisogno. La forte presenza di segni d’acqua nel vostro cielo vi rende riflessivi e intuitivi, leggete nel pensiero del vostro amore, dei figli o degli amici come vorrebbero trascorrere la giornata, riuscite a intrufolarvi nei loro sogni. Poiché anche voi siete piuttosto trasognati provate ad accontentarli, sarete felici e scoprirete qualcosa di nuovo.

Toro

Siete frastornati da eventi e necessità ma sentite di sospendere “quasi” tutto per dedicare il fine settimana di Ognissanti al relax, al recupero della serenità interiore e del benessere fisico, per voi indispensabili. E quella persona che vi piaceva tanto e che si è fatta risentire dopo tanto tempo, vi ha colpito, soprattutto vi ha stupito con i suoi progetti e contatti e vi ha emozionato la sua chiara intenzione di coinvolgervi. Che farete?

Gemelli

Altro che giorno di pausa, il vostro telefono non smette di farsi sentire, i messaggi sono continui e vari, siete ricercati in ambiti diversi e per questioni differenti, allettanti e inaspettate. Sapete che dovrete prendere una decisione, ma siete anche consapevoli che non è il momento di affrettarsi, lasciate passare questo fine settimana festivo, distraetevi con qualche evento speciale, che psicologicamente farà la differenza.

Cancro

Così assorti nei vostri pensieri, resi ancora piu intensi dalla Luna, già da ieri in Pesci, che esalta e amplifica il vostro sesto senso e la sensibilità, non vi rendete neanche conto che, a parte Venere per pochi giorni ancora un po’critica, il resto del cielo è tutto concentrato sulla vostra gioia, sulla vostra espansione mentale e di vita, si muove nella direzione dei vostri ideali, aiuta a concretizzare i vostri obiettivi.

Leone

Qualcosa da sistemare sul piano finanziario vi occupa la mente, ma non è il caso di pensarci in questo week end festivo che apre il mese di novembre, e lo sapete bene anche voi, anzi in cuor vostro avete già sospeso la pratica, che riprenderete tra qualche giorno, e state organizzando qualcosa di piacevole con gli amici o di stupendamente romantico, da vero Leone, con il vostro amore. Per non parlare di chi ha da festeggiare la notizia di un bebè in arrivo...

Vergine

Situazione vivace in casa, giorno festivo, si sta tutti insieme, e le questioni domestiche irrisolte si fanno notare, servono cambiamenti e miglioramenti, sarete chiamati in causa, ma non vinceranno irritazione e polemica. Queste stelle in parte nervose, ma anche compassionevoli, trasformano l’agitazione in desiderio di aprire la casa agli amici, alla condivisione, al divertimento. I contrasti a volte si autoeliminano...

Bilancia

Non tutto va come vorreste, ma siete sereni, vi sentite bene. Sono le persone che incontrate o che sentite che riescono a far emergere la vostra positività, trasformandola in benessere. Riuscite a ritrovare il ritmo lento che vi piace. Incontrate persone con le quali dividete opinioni e ideali, si mettono a fuoco miglioramenti nella gestione della quotidianità, della casa, della salute, del lavoro. Parlare con le persone, anche appena conosciute, vi fa sempre bene.

Scorpione

Stelle amiche che vi esaltano e che voi riuscite a sedurre con il vostro fascino da protagonisti dello zodiaco, e sono quasi tutte intorno a voi ad ascoltare i vostri monologhi... agrodolci, coinvolte nei vostri giochi teatrali. Scherzi a parte, la giornata festiva vi rilassa e vi diverte. Amerete, giocherete, fingerete...e racconterete, come spesso succede, mezze verità. Vi verranno idee per nuovi guadagni, la situazione economica deve essere potenziata.

Sagittario

Arrivate alla festa di Ognissanti a braccetto con Mercurio, e insieme riuscite a conquistare l’intera platea di amici, parenti e quella persona dallo sguardo magnetico che da giorni vi riempie la mente. Non importa se qualche stella è ostile o capricciosa, conquistate anche quella. Questione di charme, carisma, simpatia. Il momento è buono anche per affrontare questioni familiari poco chiare o irrisolte. E per stabilire confini.

Capricorno

Vi svegliate con la sensazione di aver sognato qualcosa di interessante per la vostra crescita personale. Un particolare rivelato di cui ricostruite il ricordo. Il giorno festivo crea l’occasione per fare una gita con parenti o amici stretti con cui riuscite a comprendere meglio l’intuizione notturna. Potrebbe anche non trattarsi di un sogno ma di una interessante conversazione tra amici. Il lato spirituale del vostro segno.

Acquario

Mercurio vi dà la carica positiva per portare avanti i vari progetti che coltivate con ingegno, dedizione e abilità, vi aiuta soprattutto a connettervi con le persone e le situazioni giuste per dare possibilità di riuscita alle iniziative, anche in tempi lunghi. Siete troppo concentrati sulla vostra situazione materiale, e questo altera un po’ il valore delle vostre proposte. Serve qualcuno che spinga i vostri intenti.

Pesci

Tutte le stelle, o quasi, sono con voi. Energia amplificata, intensità, profondità, emozioni. L’ispirazione c’è, la creatività pure, siete però più empatici del consueto e potreste trovarvi ad assorbire esageratamente le influenze esterne. In questo momento così esaltante, utilizzate l’energia di Mercurio, che vi mette in discussione, per rinforzare la vostra identità, i vostri obiettivi grazie alla sua potente capacità di comunicazione.