Oroscopo, le Stelle di Branko di venerdì 31 ottobre: tutti i segni

Branko 31 ottobre 2025 a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di venerdì 31 ottobre 2025

Ariete

Aggredirli a cornate non è sempre il modo migliore per superare gli ostacoli, anche se è quello che fareste d’istinto, siete Ariete, lo sappiamo. A volte è meglio agire d’astuzia, sfruttate il nuovo Mercurio, che sa escogitare strade più comode ed efficaci… Siete inquieti e insofferenti a causa di Luna che in mattinata va in Pesci e quadra via via Marte, Urano, Mercurio, vi porta pessimismo e diffidenza nei confronti degli altri, dubitate anche del vostro amore. Non ce n’è motivo!

Toro

Luna è molto forte nel settore delle amicizie e dei nuovi incontri, ma va subito a sfidare stelle potenti, le stesse che ancora agitano le relazioni con la famiglia e i parenti anziani. Gli scontri con i figli adolescenti invece diminuiscono di numero e di intensità, finalmente iniziate a capire i messaggi silenziosi che vi stanno mandando. Una frase ascoltata per caso vi può essere di grande aiuto, vi apre una via alla comprensione reciproca. Date amore e ne riceverete.

Gemelli

In mattinata Luna si sposta in Pesci e provoca Urano nel vostro segno, se qualcosa va storto con un vostro device tecnologico – telefono, pc, auricolari ecc – ora sapete con chi dovete prendervela: solo con voi stessi, è la vostra impazienza a provocare problemi. Invece che ai social media, dirigete la vostra attenzione verso la vita sentimentale, il vostro amore, vecchio, nuovo o non ancora nato, vi sta aspettando a braccia aperte. Cosa aspettate?

Cancro

Che bella Luna oggi… dai Pesci vi invia raggi incantevoli, si diverte a creare sogni. Nettuno aggiunge la sua onda romantica, il vostro amore ne rimarrà sorpreso, oppure qualcuno s’innamorerà di voi. Non è affatto detto che Venere negativa v’impedisca di amare, adesso avete Marte scorpionico che scatena una passione irresistibile. Dedicatevi alla vita a due, non pensate soltanto a far soldi, gli affari vi riempiono le tasche ma vi svuotano il cuore.

Leone

Il nuovo Mercurio sta risvegliando la vostra creatività in tutti i sensi, si riaffaccia anche l’idea di mettere in cantiere un figlio… se siete in coppia questo è un bel momento per parlarne alla persona che vi è accanto, iniziate scherzando per tastare il terreno. Il cielo è ancora un po’ ambiguo, ma presto si apriranno degli spiragli di grande ottimismo. Lo diciamo perché Luna oggi non è negativa ma potrebbe farvi agitare per la situazione economica.

Vergine

Siete di nuovo sotto pressione da parte delle stelle, non che la situazione sia davvero preoccupante, anzi, avete la possibilità di migliorare la vostra posizione e di rimpinguare il conto in banca, ma è l’autostima che vi manca, e chi vi conosce bene gioca su questa – immotivata – debolezza. Colpa di Mercurio ma anche di questa Luna che va in opposizione, agita il matrimonio e le unioni stabili, causa incomprensioni con i figli. Controllate il pc con un buon antivirus.

Bilancia

Nei due giorni passati e anche stanotte, Luna è stata intensamente romantica, ha dato forza alla vostra visione dell’amore, a volte un po’ troppo idealista. Oggi in mattinata l’astro d’argento vi riporta sulla terra, non è un male, a garantirvi fascino e attrattiva basta Venere nel vostro segno, due occhi giovani e vivaci vi stanno fissando, ve n’eravate accorti? Dedicate un po’ di tempo a voi stessi, sauna, maschera, massaggi, un integratore vi rimetteranno in forma.

Scorpione

Dolcetto o scherzetto? Nella tradizione anglosassone – ma ora anche qui da noi – la notte di Ognissanti si va in giro a far festa, fra gioco e paura. Questa atmosfera è perfetta per lo Scorpione, che si trova perfettamente a suo agio in mezzo a creature magiche e fantasmi, veri o presunti. Scherzi a parte, è la sera giusta in cui sprigionare il vostro fascino, con questa Luna intensa e vibrante conquisterete molti cuori, anche quello a cui tenete tanto!

Sagittario

Luna va in Pesci, litiga con Mercurio e Urano, rafforza gli effetti fastidiosi di Saturno e Nettuno sulle relazioni familiari, v’impegna con la cura dei parenti anziani. Anche nell’abitazione sembra si stia guastando tutto, lavatrice elettronica e assistente virtuale. Invece di lanciare maledizioni, chiedete a Mercurio di aiutarvi a ripararli. Non vorrete mica litigare con l’intelligenza artificiale, ve lo diciamo noi, è impossibile, forse è per questo che vi sembra così irritante…

Capricorno

Luna in Pesci da metà mattinata vi tira fuori dal guscio, vi aiuta a essere disponibili a fare nuove amicizie, ci sono persone che da tanto vorrebbero conoscervi meglio, e qualcuno potrebbe anche riscuotere il vostro interesse, amoroso e non solo. Proprio voi che siete per natura così ambiziosi, come mai in amore avete paura di puntare troppo in alto, vi create problemi se c’è differenza d’età? Ormai questo non è d’ostacolo né alla collaborazione professionale né per amarsi.

Acquario

Ultimamente pensate un po’ troppo alla situazione economica, vi agitate per ogni spesa. In realtà, con Plutone nel segno, tutto quanto riguarda il campo finanziario sta entrando in un processo rinnovativo, lo mette in evidenza Luna che in mattinata va in Pesci, il settore pratico del vostro oroscopo. Non dovete avere paura delle nuove idee che si formano nella vostra mente, c’è del buono in quello che state progettando… chiedete però aiuto se ne avete bisogno.

Pesci

Oggi Luna arriva nel vostro cielo con il suo carico di fascino ma anche con un’emotività portata al massimo, anche voi in qualche modo fate fatica a gestirla, vi sentite un po’ come in una barca che beccheggia nel mare agitato… Questo perché l’astro d’argento si scontra direttamente con Urano e Mercurio, disegna fantasmi nella vostra mente. Non siete voi di solito le sirene incantatrici? Non mettetevi nel ruolo delle vittime, questo cielo è instabile ma pieno di stelle gentili.