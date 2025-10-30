Oroscopo, le Stelle di Branko di giovedì 30 ottobre: tutti i segni

Foto: Il Tempo

Branko 30 ottobre 2025 a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di giovedì 30 ottobre 2025

Ariete

Al risveglio siete curiosi e pieni di ottimismo, complice la Luna curiosa e viaggiatrice ancora in Acquario e Mercurio in Sagittario che con la sua freccia punta all’originalità, a ideali di conoscenza piu elevati, a luoghi del mondo da scoprire. E già pensate al prossimo viaggio a Madrid con il vostro amore. Con questa vivacità di pensiero la mattina scorre veloce poi Luna passa in Pesci e potrebbe scappare qualche parola di troppo con i colleghi o in famiglia.

Toro

Siete concentrati su questioni economiche e finanziarie, cercando di separare spese fisse, necessità, spese voluttuarie, per arrivare a questioni di divisioni e investimenti, anche per lavoro. Ma sapete bene che c’è pure una sponda filosofica in voi, il celebre “so di non sapere” socratico vi appartiene e rincorrete la conoscenza con sincera e umile assiduità. Il filosofo è un poeta, e voi modestamente lo siete, il vostro amore lo sa da sempre.

Gemelli

Il vostro governatore Mercurio si è spostato e ora si occupa di relazioni e comunicazione in genere, voi siete aperti e sinceri, pieni di idee, sembrate anche padroni della situazione nel privato e con i colleghi, pero c’è qualcosa che non vi convince, non vi lascia tranquilli, i rapporti sono un po’ polemici soprattutto con i figli. Mediate. Anche in ufficio cercate di non essere eccessivamente diretti, non tutti possono capire. L’amore si, vi capisce e vi consola.

Cancro

Oggi non riuscite a tenervi niente dentro, pensieri, emozioni, impressioni, non fanno a tempo ad arrivare che già ne state parlando, e non sempre le parole riescono ad esprimere chiaramente quello che provate o pensate, magari la conversazione prende derive involontarie, si possono creare fraintendimenti. Soprattutto se lasciate campo libero al nervosismo. Questo vale sia nei rapporti privati che professionali e di lavoro.

Leone

Vi sentite più leggeri, Mercurio è tornato amico e parole e idee diventano carezze invece dei macigni che si sono presentati negli ultimi tempi. Per carità, ci vuol altro per mettervi seriamente in difficoltà, ma comunque qualche problemino l’hanno creato anche al re dello zodiaco. E ora ritrovate la vostra spontaneità, rinnovate intenti e promesse, in amore prima di tutto, in famiglia, e anche nel lavoro.

Vergine

Il cielo diventa un po’ nervoso, dovete armarvi di pazienza e chiarezza. Siete impazienti voi e lo sono anche parenti e colleghi. Non fatevi coinvolgere in polemiche e attriti, cercate di non acuire le tensioni. Ma se proprio vi sentite chiamati in causa sfruttate queste stesse stelle per chiarire senza offendere. Se potete prendetevi del tempo per voi e per il vostro benessere fisico ed energetico. Una passeggiata chiarisce le idee e rasserena.

Bilancia

Nessuna nuvola nel vostro cielo che anzi sembra abbracciarvi teneramente, e ve lo meritate, avete avuto non poche grane negli ultimi tempi, siete stanchi di camminare in salita. Ora le stelle favoriscono l’ampliamento del vostro giro di contatti, nuovi incontri, eventi, che possono ricrearvi interiormente. Si aprono possibilita di lavoro di gruppo, collaborazioni. Un breve viaggio con persone del cuore. Forse una nuova persona del cuore.

Scorpione

Avete accolto con la vostra solita diffidenza il nuovo Mercurio, ma la Luna amica in Pesci, dalla tarda mattinata, vi fa riflettere sul fatto che dalla nuova posizione si occupa dei vostri beni materiali, favorisce trattative e operazioni finanziarie, investimenti, proposte di un nuovo lavoro, ricerca di nuove entrate. Insomma tende a rimettere in sesto il portafoglio, aggiungendo ottimismo e concretezza alla vostra vita attuale.

Sagittario

Un po’ di confusione tra le stelle. Vi sentite spinti ad armonizzare Mercurio, nel vostro segno, ottimista, estroverso e avventuroso con l’emotività sconfinata della Luna in Pesci. L’iniziale disordine di questa quadratura potrebbe in realtà trasformarsi in stimolo e ispirazione per creare nuovi equilibri interiori tutti da scoprire. Si possono aprire nuove prospettive nel lavoro. L’amore è lì che vi guarda.

Capricorno

Luna in Pesci e Mercurio in Sagittario... Per niente in armonia, ma voi riuscite a trovare il giusto equilibrio tra l’inconscio, e i suoi segreti, e l’empatia. Quando al Capricorno si chiede di trovare una soluzione riesce anche ad accendere le stelle, supera se stesso attingendo a incredibili poteri interiori. Così saprete chiarire quanto serve sul lavoro e in famiglia, confermando la serietà dei vostri sentimenti e delle vostre proposte.

Acquario

È una nuova e profonda intuizione che vi guida nel portare avanti il lavoro, la professione con idee innovative, con il contributo della Luna in Pesci e di Mercurio in Sagittario. Siete consapevoli di quanto state creando e di quanto sia importante il rapporto e lo scambio che avete con amici e colleghi, la condivisione di conoscenze, interessi, passioni. Che sta succedendo in amore? C’è bisogno di parlare di più.

Pesci

È uno di quei giorni in cui la vostra sensibilità trascende le leggi della fisica. Giorno buono per gli artisti, musicisti e creativi. Sul lavoro la comunicazione è pungente e ottimista. Se si dovessero creare tensioni vanno affrontate in modo costruttivo. Nascono opportunità di viaggi per studio o per la professione. L’amore è influenzato dalla Luna nel segno, caldo il rapporto di coppia, mentre potrebbe nascere un’attrazione improvvisa per chi è solo.