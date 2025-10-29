Oroscopo, le Stelle di Branko di mercoledì 29 ottobre: tutti i segni

Foto: Il Tempo

Branko 29 ottobre 2025 a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di mercoledì 29 ottobre 2025

Ariete

Luna al primo quarto in Acquario annuncia una giornata importante per le relazioni con gli altri, non sono solo amicizie o possibili incontri d’amore, ma anche l’inizio di validi contatti per la vostra professione, che dovete assolutamente cercare lontano dalla solita cerchia, in nuovi ambienti, anche all’estero. Lo dice Luna congiunta a Plutone, lo conferma Mercurio che proprio oggi si trasferisce in Sagittario, un segno amico che per voi rappresenta i viaggi, il resto del mondo.

Toro

Luna al primo quarto è particolarmente irritante, oggi, perché congiunta a Plutone, forze oscure si muovono sotterraneamente per contrastate il vostro successo. Ma voi siete come la terra, il vostro elemento natale: state fermi ad aspettare sulle rive del fiume che passi il corpo del vostro nemico… è una tattica efficace, dovete solo mettere a punto ogni particolare. Il nuovo Mercurio, che oggi conclude il suo corso negativo, vi sarà molto utile. L’amore vi accompagna in silenzio…

Gemelli

Luna al primo quarto nel settore dei viaggi, dell’estero e degli studi superiori segnala un’opportunità per il vostro futuro che viene da lontano. Potrebbe però sfuggirvi – la scadenza del bando è troppo vicina, il pc s’impalla quando non dovrebbe e via dicendo – a causa di Mercurio che si mette di traverso nel pomeriggio. Non prendetevela, arriverà una seconda occasione, certo migliore. Consolatevi con l’amore, in questo momento è garantito da Venere eccellente.

Cancro

Oggi Luna misteriosa, intrigante, annuncia qualcosa di nuovo nel profondo del vostro cuore così sensibile, sono suggestioni portate forse da un sogno strano… ma il vostro amore è più forte di tutto, anche delle difficoltà concrete che vanno superate insieme. Oggi arrivano novità anche per la professione, Mercurio passa in Sagittario e vi aiuta a smaltire quello che si era accumulato sulla scrivania. Le preoccupazioni per i soldi che ultimamente vi agitano non sono motivate.

Leone

Non fatevi condizionare da questa Luna nervosa al primo quarto, le tensioni e le lotte di potere nel matrimonio ci sono sempre, sta a voi non drammatizzarle, per stavolta lasciate correre. In serata, con Mercurio che passa in Sagittario, vostro segno dell’amore, potrete chiarire i malintesi e anche farci una bella risata su, il modo migliore per rinnovare l’intesa. Nuove prospettive interessanti per i Leone che si muovono nel campo dell’arte o dell’intrattenimento, avete una bella inventiva.

Vergine

Vi somiglia questa Luna al primo quarto in Acquario, è puntigliosa e precisina come voi, vuole che tutto sia perfetto, anche quando non è possibile… a volte dovreste lasciar correre un po’, accontentarvi, anche perché nel pomeriggio Mercurio si sposta in Sagittario, un segno esuberante e generoso ma spesso approssimativo. Non rimbeccate dunque figli, coniuge e colleghi per ogni piccola svista, non servirà a cambiare il loro modo di agire e li farà innervosire inutilmente.

Bilancia

Quant’è bella questa Luna al primo quarto nel vostro cielo dell’amore, nasce una nuova speranza per chi è solo o per chi sta attraversando un momento di crisi sentimentale, adesso con Venere nel cielo potete dire ciò che volete, le vostre parole arriveranno diritte al cuore di chi conta. Altra buona notizia: nel pomeriggio Mercurio va in Sagittario, fa circolare il denaro (che ultimamente usciva dalle vostre tasche così in fretta), si firmano contratti, la vita sociale migliora.

Scorpione

Siete stati coccolati dalle stelle nella stagione del vostro compleanno, non dovete innervosirvi per Luna che cambia fase in segni ostili… Lasciate passare serenamente il primo quarto, oggi, senza innervosirvi con i familiari, e concentratevi invece sul settore pratico, Mercurio vi saluta e passa in Sagittario, ora è il momento di muovervi per concretizzare le vostre idee, rimaneggiare il portafoglio degli investimenti, trattare per ottenere condizioni migliori. Avanti tutta!

Sagittario

Il cielo oggi vi lancia un messaggio di speranza per il futuro, con questa luminosa Luna al primo quarto che vi mette a vostro agio con colleghi, fratelli, amici stretti e allarga gli orizzonti. Dovete anche prepararvi ad accogliere nel pomeriggio il veloce Mercurio nel vostro segno, è la fine di certi pensieri neri che ultimamente agitavano la vostra mente troppo spesso, torna la fiducia in voi stessi, la voglia di creare e inventare cose nuove. Venere rende emozionante l’amore.

Capricorno

La Luna al primo quarto di oggi, non proprio calda in Acquario, ha però il merito di movimentare il vostro settore pratico, dovete prendere le redini di un’iniziativa che può portarvi al successo. Non abbandonatevi al solito vostro pessimismo, anche se Mercurio nel pomeriggio passa alle vostre spalle e vi sussurra pensieri inquieti, voi avete qualcosa in più degli altri e potete vincere nonostante tutto e nonostante tutti, siete i più bravi. Cercate alleati, li troverete subito.

Acquario

Luna al primo quarto nel vostro segno è un’iniezione di fiducia in voi stessi, che ultimamente sembrava scomparsa dai vostri schermi, chissà perché. A questa ritrovata energia mentale collabora anche Mercurio, che nel pomeriggio va a stabilirsi nel settore delle relazioni con gli altri, amicizie, nuovi incontri. È il segnale che indica che la vostra strada per il successo, anche in amore, va percorsa non da soli, ma con gli altri. Chiedete aiuto e solidarietà, arriveranno.

Pesci

Oggi Luna in Acquario al primo quarto è un po’ come voi, misteriosa ed emotiva al massimo, inquieta e vibrante, eppure mette in risalto la vostra razionalità molto particolare – siete il segno dell’intuizione e della genialità, anche Einstein era Pesci… Sfruttate queste caratteristiche uniche nello zodiaco per difendervi dalle manovre di qualche giovane concorrente o rivale, segnalato da Mercurio che va in Sagittario nel pomeriggio. Anche in amore vincerete voi.