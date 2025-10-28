Oroscopo, le Stelle di Branko di martedì 28 ottobre: tutti i segni

Branko 28 ottobre 2025 a

a

a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di martedì 28 ottobre 2025.

Ariete

Ci avviciniamo alla fine del dinamico mese di ottobre, nel quale un po’ tutti i segni hanno avuto modo di fare un cambio di stagione interiore scandito dalle stelle, eliminando quello che non serve o non piace più a favore di ciò che è utile e dilettevole. Voi coraggiosi apripista dello zodiaco avete avuto la forza liberatoria della vostra Luna piena a inizio mese e state per concludere con l’energica spinta verso nuove idee e progetti dell’attuale trigono Marte-Giove.

Toro

Il bel trigono di Giove e Saturno presente tutto il mese di ottobre ha sicuramente portato, e ancora può portare, svolte interessanti nell’ambito della professione, del lavoro e anche della quotidianità. Un buon momento per accettare nuove proposte e iniziare un percorso più congeniale. Continuate a mettere ordine nelle relazioni affettive, siete ispirati, l’amore risulta particolarmente intenso e profondo, avete voglia di autenticità e stabilità.

Gemelli

L’aspetto tra Marte e Giove, dove il primo lavora sull’energia e la volontà e il secondo sull’ottimismo, fiducia e fortuna, insieme ad altre stelle positive, premiano il vostro segno. Ottimo momento per allargare l’universo di conoscenze che vi circonda, per dare forma a quelle idee curiose e innovative insieme alle persone giuste, che anche casualmente vi capiterà di incontrare. Qualcosa di inatteso vi potrebbe stupire.

Cancro

Una sensazione gioiosa, anche per piccole cose semplici, si manifesta fin dalla mattina, è un giorno dove tutto rientra, si inserisce senza fatica, viene compreso. Si, ci sono i trigoni positivi e c’è Giove nel vostro segno, che avrete forse imparato a riconoscere con la sua grande forza fortunata e ottimista... Oggi anche le seccature vi sembrano meno pesanti, in ufficio, a casa, negli insopportabili spostamenti per lavoro. Questione di prospettive, addirittura Luna-Capricorno è simpatica...

Leone

Anche per il Leone, re dello zodiaco, queste stelle portano energia e coraggio, e ne avete bisogno per quel progetto che ancora non è stato approvato e per quella questione finanziaria che tarda a risolversi. Oggi qualcosa di positivo è nell’aria, un’improvvisa apertura, una conversazione particolarmente efficace, un incontro inaspettato. Questo Giove in Cancro (pure esaltato) lavora anche in sordina, tale è la sua immensa forza positiva.

Vergine

Produttivo per voi il trigono di Marte con Giove, istintivamente vi muovete con energia verso obiettivi che vi interessano molto e il successo è quasi una certezza. Quindi in quei particolari momenti di disallineamento con persone del vostro quotidiano, sia in ambito professionale che affettivo, o semplici conoscenze, è dovuto a fraintendimenti casuali, piccole questioni che meritano più chiarezza ma sono circoscritte e laterali.

Bilancia

Fate appello al vostro simpatico senso dell’umorismo, quello che oggi vi attraversa è un fritto misto di impegni rimandati, persone trascurate, telefonate perse, che ovviamente sentite come come una caduta del vostro senso di responsabilità. Non è cosi, il cielo è stimolante, e per voi questa è una garanzia di vivacità, ma anche di impegno. Quanto al lato finanziario da sistemare, concentratevi e rilassatevi, siete in grado di riorganizzare entrate e spese anche con eventuali extra.

Scorpione

La vita è un equilibrio sopra la follia... parole di Vasco Rossi che sembrano vostre, sempre cosi estremi, attraversati da emozioni a tinte forti, passioni, e ora con tutti questi pianeti che si intrecciano e vi esaltano, non vogliamo immaginare cosa state dicendo, pensando, programmando... L’energia c’è, oppure è in ripresa per chi ha avuto un periodo di calo, la chiarezza mentale pure. Vi sta pedinando un colpo di fortuna, o un amore per chi è solo.

Sagittario

Un cielo che vi ha spinti a guardare dentro di voi ad affrontare le vostre paure per liberarvene e siete tornati a cavallo del vostro entusiamo. Siete così gioviali che il vostro pianeta governatore, Giove, seppure molto impegnato, ha sempre un occhio di riguardo per voi, un po’ vi somigliate, pregi e difetti. Fortuna, espansione, filosofia, ottimismo sono la vostra dote che vi rende amici, compagni, colleghi adorabili. Ma non bisogna limitare la vostra libertà.

Capricorno

Tu, luna luna tu, luna caprese... con le parole di Peppino di Capri salutiamo la Luna crescente che a notte inoltrata lascerà il vostro segno. E con lei sono cresciuti in voi desideri e propositi e pure sogni. Siete romantici anche se lo date poco a vedere. Le forze celesti attuali vi rendono piu strategici e determianti del consueto, state risolvendo e chiarendo anche cose di molto tempo fa. Ora l’amore e gli affetti sono la vostra forza più grande.

Acquario

L’amore è ravvivato e stuzzicato da Venere e Sole, mentre il trigono di Marte e Giove potrebbe orientarvi verso nuovi studi e conoscenze. È in atto un cambiamento, ormai l’avete capito, che porterà chiarezza dove e con chi mancava, a vari livelli, dalla trasformazione interiore, che vi libera di facciate ormai inutili, aiutata da Plutone tornato diretto da diversi giorni, a lunghe conversazioni che riaprono rapporti allentati dal tempo.

Pesci

Gran parte del cielo sta lavorando per dare spazio alla vostra creatività, all’intuizione, specchio del vostro inconscio e della vostra anima. Avete bisogno di creare, inventare, suonare, scrivere, sognare, per potervi ritrovare nelle dinamiche sociali. Dove poi riuscite anche ad essere imbattibili e sfuggenti strateghi. D’altronde il vostro Nettuno, tornato da poco nel segno, da una parte vi astrae e dall’altra vi riconnette. Realtà e illusione, viverle entrambe senza turbamenti vi riesce cosi bene... Si sa, i Pesci sono due.