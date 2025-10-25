Oroscopo, le Stelle di Branko di sabato 25 ottobre: tutti i segni

Foto: Il Tempo

Branko 25 ottobre 2025 a

a

a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di sabato 25 ottobre 2025

Ariete

Avvertite in questi giorni la vaga sensazione di svegliarvi da un sogno? È per il ritorno di Nettuno in Pesci, dove resterà sino alla fine dell’anno, per poi ritornare nel 2026 nel vostro segno. Questo passaggio conferma il cambiamento che sta avvenendo in voi. Il pianeta dei sogni, delle illusioni, ma anche dell’intuizione, del desiderio di elevarsi, della spiritualità, vi prepara ad abbandonare vecchi schemi e comportamenti per poter realizzare i vostri desideri più profondi.

Toro

Avete alleati tra i vostri amici cari, sono e saranno loro ad aiutarvi a portare avanti anche i vostri progetti più delicati e personali, a mettere a fuoco bisogni e desideri, a risolvere complicazioni burocratiche o esistenziali. Qualcuno uscirà quasi naturalmente dalla vostra vita, mentre ne sono già arrivati di nuovi che stanno diventando sempre piu presenti nella vostra quotidianità. Vi ha uniti da subito la condivisione di sogni, arte, musica, ideali e attività.

.

Gemelli

Sentite il bisogno di mettere a fuoco chi siete e quanto siete costretti ad accettare nel lavoro e anche nella vita sociale. C’è lo zampino di Nettuno, per qualche mese retrogado in Pesci, che spinge a cambiare qualcosa nei rapporti professionali, a diradare la nebbia dell’abitudine per capire quanto state sacrificando di voi stessi nell’attuale situazione. Serve più coerenza per essere felici, per seguire la propria vocazione.

Cancro

Che voglia di stare bene, di ampliare gli orizzonti, aprire il cuore. Troppe cose intorno non vi piacciono, troppo grossolane e banali per il vostro animo. Avete voglia di cambiare, magari anche lanciadovi in qualche sfida. È pure per la spinta dell’immaginifico e spirituale Nettuno, ritornato in Pesci fino a gennaio 2026, dopo la sosta in Ariete, vivace ma incerta. Un bel viaggio vi piacerebbe, con il vostro affascinante amore.

Leone

Probabilmente c’è bisogno di più chiarezza sia in un rapporto stretto, che si sta trasformando profondamente, che su questioni economiche, beni comuni, possibili divisioni. Questo fa pensare Nettuno retrogado. L’importante è averlo intuito. Potrebbe anche essere che alcuni progetti finanziari che vi hanno esaltato, ai quali vi state dedicando, in realtà non nascano su basi solide, e vanno evitate perdite. Importante è capire e agire di conseguenza.

Vergine

State prendendo le distanze da ciò che non vi convince o non vi piace più con un’insolita facilità, senza ansie. Ma c’è anche qualche stuzzicante novità che vi scalda il cuore, una nuova conoscenza coinvolgente con la quale nasce una promettente intesa, non priva di sensualità. Vi sentite portati a prendervi cura degli altri e avete il desiderio di partecipare a un progetto di solidarietà, insieme ad alcuni amici.

Bilancia

Oltre alla situazione economica che in questo periodo gode di buona salute, oltre al fatto che il vostro fascino e la vostra compagnia riescono a farvi sentire al centro dei pensieri degli amici e del vostro amore, in questo periodo - complice Nettuno retrogrado in Pesci - vi sentite particolarmente attratti da progetti artistici e fantasiosi e siete catturati dall’originalità. Novelli talent scout, favorirete l’espressione di giovani artisti.

Scorpione

È appena iniziato il periodo del vostro compleanno, ancora auguri Scorpione. Tanta energia arriva dalle stelle, diverse stelle che si fondono con le vostre ispirazioni, i vostri desideri, le vostre curiose perplessità, vi regalano benessere e coraggio per affrontare la quotidianità, alimentano anche il vostro perenne viaggio interiore e spirituale, che per voi inizia ogni mattina e si arricchisce durante il sonno con sogni medianici e chiaroveggenti.

Sagittario

Avete bisogno di libertà e anche di riappropriarvi dei vostri spazi, che per il vostro carattere altruista tendete a condividere senza riserve. C’è aria di novità, Cercate di interrompere una dinamica familiare ormai troppo pesante e vincolante. Un po’ di distanza e autonomia dalla famiglia d’origine puó solo essere chiarificatrice. E dopo questo periodo di introspezione si possono trovare soluzioni migliori per la serenità e la crescita di tutti.

Capricorno

Caro Capricorno Nettuno di ritorno in Pesci per qualche mese allenta il vostro apprezzabile ma impegnativo rigore morale, che un po’ vi limita, non lascia sufficiente spazio alle vostre emozioni, che invece sono profonde e vere, ma sempre addomesticate dai doveri e dalla pianificazione. Invece siete addirittura teneri, spiritosi, intuitivi... Nettuno dice di rilassarvi di più con le persone che amate, esprimetevi liberamente.

Acquario

Forse tra un pianeta e l’altro che si affaccia o che scompare dal vostro cielo, tra un impegno e l’altro, sentimentale o professionale, avete perso di vista l’importanza della sicurezza economica e della sua corrispondenza al vostro valore, alle necessità. Nettuno retrogado in Pesci punta il suo tridente proprio su questo. Il vostro valore non solo economico. Sappiate chiedere il giusto, questo aiuta anche voi stessi a riconoscere e far riconoscere i vostri talenti. Organizzare bene quanto otterrete.

Pesci

Ne avete avute di dimensioni da affrontare, montare e smontare in questi anni. Tutta la vostra vita è fatta di maree che vanno e vengono. Talvolta vi sembra di ritrovarvi allo stesso punto da cui siete partiti...ma non è cosi e lo sapete anche voi che siete sempre in contatto con la vostra anima. Ora Nettuno retrogado per qualche mese in Pesci vi vuole ricordare cosa è importante e cosa non lo è. Casa, città, vita... Qualcosa ci dice: ovunque con creatività e amore.