Oroscopo, le Stelle di Branko di mercoledì 22 ottobre: tutti i segni

Foto: Il Tempo

Branko 22 ottobre 2025 a

a

a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di mercoledì 22 ottobre 2025

Ariete

Questa è un’altra giornata da segnare sul vostro calendario in rosso, Nettuno vi saluta per qualche mese e torna alle vostre spalle, nasconde con un velo misterioso i vostri sogni… il nuovo mondo nascerà nel 2026, per ora coltivate le vostre fantasie in segreto. Cercate di definire al più presto, anche oggi visto che Luna collabora, le questioni irrisolte che toccano il denaro in comune, le imprese familiari, le cause di separazione. Si prepara una bella sorpresa per i vostri affari.

Toro

Luna contro oggi, nel matrimonio c’è tensione anche per i soldi, ognuno di voi fa di testa sua, invece sarebbe meglio mettersi intorno a un tavolo e ragionare, l’amore c’è, manca la disponibilità. I nuovi incontri sono più semplici, perché non ci sono incomprensioni e ruggini che vengono dal passato, anche le amicizie vi sono di conforto. La configurazione odierna è ambigua per gli affari, solo il lavoro quotidiano vi dà le certezze di cui avete bisogno per tirare avanti.

Gemelli

Luna in Scorpione è fonte di qualche inquietudine per la vostra salute, ma voi siete fatti così, se non vi preoccupate per qualcosa non siete soddisfatti. Inoltre proprio oggi Nettuno torna in Pesci e ricrea i fantasmi che erano svaniti, non date corpo alle ombre… Per fortuna, avete un notevole talento da attori, di ogni situazione sapete fare uno spettacolo che cattura l’attenzione e vi rende protagonisti. Anche in amore, riuscite a vincere in questo modo. Conquiste.

Cancro

Luna carica di emozioni, misteriosa, seducente in scatto con Giove mette in risalto il vostro fascino, da domani anche il Sole vi sarà amico, si delinea per voi un autunno molto caldo per l’amore. È un bel giorno anche per sposarvi, dichiararvi, andare a convivere, siete particolarmente fecondi, se non volete un erede prendete le opportune precauzioni. Anche la sfera pratica però è ben illuminata, soprattutto per i Cancro che lavorano come creativi. Successi.

Leone

Luna oggi riporta a galla i contrasti con i familiari che nascono dalle decisioni, passate e presenti, che riguardano la vostra vita personale. Voi, giustamente, dovete seguire la vostra strada, ma sarebbe meglio evitare lo scontro frontale. Invece di ingaggiare un braccio di ferro, spiegate le motivazioni delle vostre scelte e mostrate la passione che vi ha spinto a farle. Magari non potrete convincerli, ma ristabilirete una vicinanza, e, se non è pace, almeno sarà tregua.

Vergine

Questa Luna socievole oggi vi tira fuori dal guscio, ed è anche particolarmente intuitiva, quindi potete fidarvi delle sensazioni che provate quando siete con altre persone, anche con chi vi piace. Tuttavia cercate di distinguere le percezioni dalle vostre paure interiori, Nettuno oggi rientra in Pesci e potrebbe causare ansie immotivate. Il cielo è a doppia faccia, da una parte vi invia influssi eccellenti e dall’altra vi chiede di lottare contro i timori che vengono dall’inconscio.

Bilancia

Luna crescente in Scorpione vi consiglia di investire i risparmi, se ne avete, il settore pratico è investito da influssi potenti, farete le scelte giuste ed è bene mettere al sicuro ciò che avete guadagnato lavorando duramente. Fatevi però consigliare da un esperto del settore, non date ascolto a persone che si dicono competenti ma non lo sono. Venere è molto romantica e lo resterà sino alla fine del mese, è la vostra assicurazione per la felicità. Moderazione a tavola, siete golosi.

Scorpione

Luna nel vostro cielo è fortemente stimolata da tanti pianeti, solo Plutone è contro di voi adesso, potete arrivare in cima, ottenere quel che volete, domani inizia la stagione del vostro compleanno e sarà memorabile anche per la vita amorosa. Non commettete però l’errore di sfidare persone troppo potenti per il gusto di vedere come andrà a finire, un diavoletto tentatore dentro di voi c’è sempre e voi lo ascoltate incantati come fosse il canto di una sirena…

Sagittario

Luna misteriosa, da governare con tutto il senso pratico che riuscite a raccogliere nel vostro cuore avventuroso e spericolato. Dentro di voi cresce il desiderio di iniziare una nuova impresa professionale, ma occhio a Nettuno che, nuovamente contrario, potrebbe illudervi con grossi guadagni. Nel matrimonio dovreste essere più prudenti del solito, contate sino a dieci prima di reagire. I nuovi incontri sono piccole perle custodite nello scrigno di questa bellissima Venere.

Capricorno

Non dovreste puntare tutto sul guadagno, lo sappiamo che dovete mettere un po’ di fieno in cascina, e ora che arriva qualche buona notizia volete farne tesoro. Ma è bene guardare avanti, un soldo va risparmiato e un altro va investito sul vostro futuro a lungo termine, siete figli di Saturno, dovreste saperlo. Investite invece le vostre energie migliori sulle relazioni con gli altri, coltivate le amicizie, cercate di farvene di nuove, è anche la chiave per la felicità in amore.

Acquario

Oggi Luna è nervosa, lo siete voi e domani lo sarete ancora di più, quando anche il Sole sarà in Scorpione. Sembrate aver perso la vostra bussola, volete tutto e rifiutate tutto, anche nel campo pratico alternate speranze e pessimismo. Eppure tutti questi stimoli non sono solo negativi, state costruendo una nuova immagine di voi stessi, più rispondente alla vostra vera anima. Preservate però il vostro amore, è la cosa più bella che vi sia capitata ultimamente.

Pesci

Magnifica questa Luna in Scorpione, che arriva proprio quando tornate a ospitare il misterioso Nettuno, vostra stella guida, a casa vostra. Domani anche il Sole sarà meraviglioso, partirete per l’esplorazione di nuovi spazi che vi porteranno alla meta nel settore che preferite. Il successo infatti non è soltanto materiale, anche una scoperta scientifica, un nuovo amore, l’ammissione a una scuola prestigiosa, la realizzazione di una missione ideale sono alla vostra portata!