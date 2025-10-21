Oroscopo, le Stelle di Branko di martedì 21 ottobre: tutti i segni

21 ottobre 2025 a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di martedì 21 ottobre 2025.

Ariete

Luna nuova, la prima d’autunno, Sole e Luna si incontrano, allo stesso grado dello stesso segno, in questo caso in Bilancia alle 14:24. Preparate anche dentro di voi il terreno che può servire ad accogliere e portare avanti novità, accordi, progetti, relazioni personali. In questi giorni fate attenzione ad eventuali segnali interiori, rabbia, commozione, gioia... possono indicare cosa favorire e cosa allontanare, di cosa liberarsi. Trovate punti di incontro in amore.

Toro

La Luna Nuova rappresenta una fine e allo stesso tempo un inizio. In Bilancia, come quella odierna, chiede equilibro e armonia in ogni aspetto della vita. Possono verificarsi momenti di tensione, proprio per riuscire sciogliere e pulire quanto c’è di intricato e stagnante, ma avrete anche momenti di spinta verso una nuova armonia. Incontri, nuove persone, nuove alleanze. Avviate una routine più piacevole, eliminando ció che vi nuoce. Equilibrio.

Gemelli

La congiunzione dei due luminari, che dará vita alla prima Luna nuova d’autunno, nel primo pomeriggio, spingerá amorevolmente sulla vostra sfera amorosa e sulla creatività. La ricerca di armonia sara predominante come il desiderio di abbellire e rendere piu confortevole lo spazio attorno a voi, la vostra casa, l’ufficio, il giardino. Appena iniziato un nuovo amore? È probabile, altrimenti è in arrivo, come l’avvio di nuovi progetti appassionanti.

Cancro

Sentirete il bisogno di portare un senso di pace nella vostra vita privata. Questo il messaggio della Luna nuova in Bilancia, la fine di un ciclo lunare e l’inizio di uno nuovo, che nasce accompagnato dalle vibrazioni di Venere, signora d’armonia e di bellezza. Emozioni intense che riguardano la famiglia, la casa, forse bisogna rivedere qualcosa, per eliminare ció che intralcia la crescita. Giove nel vostro segno fa capire a voi e a noi tutti quello che manca. Leggerezza.

Leone

Questa Luna nuova, la prima dell’autunno, vi invita a chiarire in famiglia, a vivere i contatti in armonia. Vi sprona a cercare bellezza e armonia nelle cose che fate, che pensate, nelle proposte che inoltrate. Cercate le parole giuste per portare avanti nuovi progetti a cui tenete, iniziative per il futuro. Approfittate della forza di questa Luna per liberarvi di vecchie abitudini superate. Comunicazione. Fratelli e amici.

Vergine

Valore personale, soldi, condizioni di lavoro, riconoscimenti, progetti condivisi, sono questi i temi principali che vi aiuterà ad affrontare e sistemare la Luna Nuova di oggi, la prima dell’autunno. Ridimensionare il vostro lavoro, controllare meglio la disponibilità. Lavorate molto, anche al posto di altri, vi viene naturale, ma questo andrebbe rivalutato. Forse la stessa cosa avviene anche nella vostra vita di coppia? Luna nuova in Bilancia lavorerà per nuovi equilibri.

Bilancia

Rinascita personale. Grande appuntamento segreto tra Sole e Luna nel vostro segno, segreto perché la Luna non si vede, è buia, ma si sente intensamente attraverso emozioni, intuizioni, pensieri. Segna l’inizio di un periodo di trasformazione, già avviato, e qualcosa di importante sta cambiando in voi, sia sul piano dell’immagine rispetto agli altri, nel lavoro, sia rispetto ad alcune iniziative personali e in amore.

Scorpione

Voi cosí sensitivi, con questa Luna nuova nel segno che vi precede, vi perderete in un viaggio introspettivo potente che vi consentirà di lasciare il passato esausto alle spalle e di inoltrarvi verso il nuovo che vi aspetta, al quale avete giá cominciato a lavorare. Non parlate troppo dei nuovi progetti se non all’interno del vostro gruppo di lavoro, Mercurio nel segno quadrato a Plutone, potrebbe far emergere troppe cose.

Sagittario

Luna Nuova in Bilancia, che rappresenta la fine di un ciclo lunare e l’inizio di uno nuovo, che suggerisce e avvia la ricerca di diversi equilibri tra i vostri bisogni e quelli degli altri, cercando laddove possibile, armonia e bellezza, cosi care a Venere, è un buon momento per trovare accordi, per la comunicazione in genere, anche nei rapporti personali. Arrivano nuovi amici e nuovi amori... un nuovo amore, tutto da godere.

Capricorno

In arrivo un salto di qualità, complice questa intensa Luna nuova, la prima dell’autunno, che seppure buia, accende un faro sulla vostra carriera, sulle ambizioni professionali in genere e anche su importanti nuove sfide. Sarete premiati per la vostra instancabile professionalitá, la vostra bravura e tenacia. Mettete a fuoco con la vostra meticolosa abilità tempi e modi per portare avanti quanto avete in mente.

Acquario

Plutone nel vostro segno è da un po’ che spinge verso una trasformazione, che certo non vi spaventa, anzi vi invita, vi eccita. E ora ci si mette anche la Luna nuova in Bilancia, maestra di armonia e seduzione, a favorire la carriera, gli studi e soprattutto i viaggi che tanto vi appassionano. Cosa aspettate? Nel vostro cuore e nella vostra mente c’è un grande desiderio di espansione, di ampliare gli orizzonti.

Pesci

Nuovi inizi finanziari, investimenti e altro ancora riferito ai soldi e ai movimenti economici anche importanti è parte del consistente lavoro della Luna Nuova in Bilancia, che si compie oggi, ma il cui effetto durerà diverso tempo. Una Luna che vuole anche con amore liberarvi da pesi emotivi, da residui di rapporti ormai esausti. Ed è anche intenzionata a cambiare a vostro vantaggio alcune dinamiche con amici e persone del vostro entourage.