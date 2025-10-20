Oroscopo, le Stelle di Branko di lunedì 20 ottobre: tutti i segni

Foto: Il Tempo

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di lunedì 20 ottobre 2025.

Ariete

Si avvicina Luna nuova, mettete in ordine i progetti che avete in mente di realizzare, sollecitate incontri e fissate appuntamenti. Sistemate eventuali imprevisti. Non date però troppa importanza al lavoro, all’attività professionale, a scapito della vita emotiva, oggi c’è un intenso richiamo della Luna sul mondo privato, siete necessari a qualcuno. Incontri con parenti, anche quelli che vengono da fuori o che non vedete da tempo, riunioni familiari.

Toro

Marte, che rappresenta l’azione e l’energia, e Mercurio che rappresenta comunicazione e agilità mentale, oggi congiunti in un segno per voi fin troppo stimolante, amplificano la capacità di impegnarvi su obiettivi concreti, anche finanziari. Con l’aiuto della Luna, equilibrata e mirata, avete la carica giusta e anche la chiarezza interiore per affrontare questioni importanti, spesso rimandate, con persone a cui tenete.

Gemelli

Le parole sono la vostra più spontanea e ricca espressione e con questo cielo possono diventare particolarmente efficaci. Pesanti o leggere, carezza o pugno, arma o verità, schiudono le porte del cuore o mettono la parola fine a situazioni che non vi piacciono più, o che vanno migliorate. Ed è proprio il cuore che ricomincia a battere all’unisono con il vostro amore, torna quella meravigliosa complicità.

Cancro

Evoluzione lenta. Le stelle vi stanno gentilmente spingendo verso il futuro con chiarezza e intensità, senza turbare il flusso continuo che in voi intreccia passato, presente e tempo che verrà. Si, certo, non tutto fila liscio per il vostro animo sensibile e irritabile, ma i sentimenti sono forti e la volontà di sentirsi vicini pure. Sul lavoro ci vuole attenzione ai particolari, serve concentrazione per evitare malintesi. Colloqui e trattative vanno bene.

Leone

Riposati e ricaricati dall’amore, dall’affetto, dalla socialità, che hanno illuminato il week end, oggi siete pronti a iniziare una settimana che vi darà più del previsto nei fatti e interiormente. Lo capirete già dalla mattina quando potrebbe arrivare un importante consenso di cui eravate in attesa. In fondo basta avviare il volano della felicità per camminare più sereni, pieni di energia. Una nuova realtà in famiglia vi apre il cuore, vi riempie di coraggio...

Vergine

Vi sentite più forti anche fisicamente e centrati e questo e già un buon inizio di settimana. La congiunzione tra i due pianeti, Marte e Mercurio, volontà e comunicazione, vi carica di lucidità pratica, che durante la giornata saprete distribuire secondo necessità e secondo gli stati d’animo. Sia sul lavoro che nei rapporti privati sarete chiari e persuasivi, dovete solo evitare di risultare polemici, se provocati, o peggio ancora caustici e taglienti.

Bilancia

Tante stelle attorno a voi, portano luce benefica e lavorano anche sull’ombra, su sentimenti e impulsi repressi o nascosti, quella rabbia che tendete a ignorare, voi sempre garbati, gentili ed equilibrati... Queste stelle sciolgono, guariscono e sembrano abbracciarvi, avviano dinamiche creative che spingono progetti di lavoro e ammorbidiscono eventuali tensioni, in casa o nel lavoro. In cammino verso nuove armonie.

Scorpione

Marte e Mercurio si incontrano nel vostro segno. Azione e comunicazione unite. E questo potenziale trionfo strategico, nella vita e nel lavoro, per voi passa anche attraverso quanto affermava l’economista Peter Drucker, famoso autore di teorie manageriali : “La cosa più importante nella comunicazione è ascoltare ció che non viene detto”... in questo siete imbattibili. Come l’energia che queste stelle unite favoriscono.

Sagittario

Marte e Mercurio congiunti assorbono energie, e non solo loro. Non avete voglia di impegnarvi in attività complicate o stancanti. Oggi siete un po’ fra le nuvole, creativi e viaggiatori, quanto meno con la mente. Vorreste prendere le distanze dagli obblighi del lunedí...Ma una piccola soddisfazione, o un incontro inaspettato, vi rimetteranno in carreggiata. Riprendete il filo di un discorso interrotto.

Capricorno

È uno di quei giorni in cui Capricorno, creatura mitologica metà capra e metà pesce, si arrampica sulla montagna con tenacia e disciplina per raggiungere i propri obiettivi, mentre attraversa le profondità marine dell’inconscio dietro alla sua potente e sottile intuizione... Focalizzati su progetti professionali e personali, avanzate con determinazione nonostante le difficoltà di un cielo in parte scontroso.

Acquario

Qualche disordine creato da geometrie astrali poco amichevoli e un po’ confusionarie non vi impedisce di vivere la dolcezza di Venere, riuscirete a ritagliarvi per quanto possibile momenti piacevoli durante la giornata. Vi vengono anche idee curiose e originali legate alla professione, al lavoro, da formalizzare almeno per ora sommariamente. Impegnativo stare dietro a questi input in un lunedí cosi bislacco.

Pesci

Giorno buono! Verso la meta senza timore e in completa sicurezza. Questo esprimono oggi le energie siderali. E anche se la destinazione non è chiara – Pesci, a dire il vero, spesso affronta la vita in modo solo “apparentemente” casuale – la giornata si presenta interessante, luminosa e anche fortunata. In qualunque campo e per qualunque esigenza riceverete appoggi planetari. Tanta disponibilità celeste vi consente anche di osare.