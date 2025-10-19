Oroscopo, le Stelle di Branko di domenica 19 ottobre: tutti i segni

Foto: Il Tempo

Branko 19 ottobre 2025 a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di domenica 19 ottobre 2025.

Ariete

Non impuntatevi oggi su fatti di scarsa importanza – e tantomeno per i soldi – con il vostro amore di sempre, Luna è in Bilancia accanto a Venere e al Sole, sono nuvole passeggere, cercate di ragionare anche quando la vostra testa arietina s’infiamma. È vero che le liti aumentano la passione ma possono lasciare strascichi. Fra pochi giorni il panorama stellare sarà molto più semplice per voi, anche gli affari arriveranno al traguardo che vi aspettate.

Toro

Luna in Bilancia – resa più potente da Sole e Venere nello stesso segno – è preziosa per la casa, famiglia, figli, ideale per occuparvi di voi stessi e di tutto ciò che è custodito nelle mura domestiche. Coccolate il vostro amore con le premure che si aspetta e sfruttate il vostro naturale talento in cucina per preparare qualcosa di gustoso e salutare, siete un po’ intossicati dalle stelle in Scorpione. Gli affari stagnano, ma forse siete voi ad alimentare i timori che vi bloccano.

Gemelli

Luna è grandiosa in Bilancia accanto a Venere e al Sole, si prepara a diventare nuova nel vostro cielo dell’amore, è un’occasione che non dovete perdere, una decisione importante è già matura ma voi tentennate ancora, perché? Non a caso Saturno è tornato a farvi pressioni, vuole proprio vedervi più stabili nella vita affettiva e non solo in quella, magari potete riconsiderare la vostra scelta di un’attività autonoma, e tentare la strada di un impiego fisso. Spedite il curriculum.

Cancro

Quando la Luna è contraria vi sembra pieno autunno anche se splende il sole. Ma non c’è niente di male a prendersi una pausa – è domenica, giornata festiva – dalle tensioni familiari, non dovete essere sempre voi a rinunciare, a mediare, a comprendere, a fare da cuscinetto fra coniuge e figli, fra genitori e parenti. Anche no… Meglio dedicare il tempo allo sport all’aria aperta, se il clima lo consente, o meglio ancora al sex. Qualcosa inizia come un flirt, potrebbe diventare amore.

Leone

Con questa Luna che si appresta a diventare nuova in un segno amico, dovete assolutamente organizzare un momento di socialità, una gita fuori porta in compagnia, una visita in gruppo al museo o al cinema, è domenica e avete diritto a un momento di svago con chi vi apprezza e vi fa star bene – amici cari, il vostro amore, i colleghi – In questo momento gli impegni aumentano e così le responsabilità in famiglia, avete bisogno di ricaricarvi. Agli affari penserete lunedì.

Vergine

Luna in Bilancia – presto sarà nuova – va a rafforzare gli influssi che stanno interessando il campo pratico. Non dovete preoccuparvi per la condizione economica, è Saturno che vi mette ansia, Mercurio, vostra stella guida, è positivo e v’ispira le mosse vincenti, dovete fidarvi della vostra innegabile bravura, entro martedì si presenterà un’occasione da cogliere senza esitazioni. Oggi però riservate un po’ di tempo esclusivamente alla persona amata, serve un gesto romantico.

Bilancia

I legami che nascono sotto queste stelle – oltre a Sole e Venere, c’è anche Luna nel vostro segno – sono molto avvincenti e hanno quel tocco romantico che voi amate in modo particolare, se c’è una situazione in bilico o incerta potete far pendere la bilancia dalla vostra parte. Martedì ci sarà il vostro novilunio, dovete essere pronti per mettere in atto la vostra mossa vincente anche nella professione, avete tanti buoni progetti in mente ma non ne avete iniziato nessuno.

Scorpione

Luna in un punto nascosto del vostro oroscopo incrementa il vostro lavorio mentale, le intuizioni che avete sono decisamente buone, ma pensare troppo potrebbe avere l’effetto di bloccarvi, e sarebbe un vero peccato. Anche in amore è il momento di stoppare le rotelline che girano girano nel vostro cervello e di fare le vostre mosse. O la va o la spacca, secondo l’astrologo il successo è sicuro. Intelligenza, fascino, sex appeal, non vi manca niente… Vittorie nello sport.

Sagittario

Lanciate una freccia verso il cielo, là dove cade sarà il vostro amore… sono solo fantasie o leggende? Noi pensiamo di no, con Luna che sta per diventare nuova accanto a Venere e al Sole nel settore degli incontri le condizioni per trovare la persona giusta ci sono tutte, basta volerlo. Oggi però dovete ricaricarvi, una pausa è importante per prendere lo slancio, uscite con gli amici e cercate di allargare la cerchia delle frequentazioni, servirà anche per la professione.

Capricorno

Un po’ di vacanza non fa male quando avviene un improvviso e forte cambiamento della Luna – fino a ieri ottima per le questioni professionali – oggi e domani invece in Bilancia impone un atteggiamento di cautela. Da sola potrebbe anche essere affrontata e superata, ma si trova in congiunzione con Sole e Venere, aspetti che agitano la vostra vita pubblica e privata. Oggi sforzatevi di curare le relazioni sociali, sono un patrimonio prezioso, non fate gli orsi.

Acquario

Luna che si avvia a diventare nuova in Bilancia dà grande forza alle vostre aspirazioni, la vostra mente cerca una libertà totale che trova il suo sbocco naturale nello studio, nell’abbattere le barriere che vi dividono dagli altri. In questa domenica però non dovete esagerare, anche il corpo ha le sue esigenze e voi vi state stressando troppo, da quanto tempo non dormite a sufficienza? Un viaggio annuncia sorprese anche per il vostro amore, non rimandatelo.

Pesci

Oggi Luna in Bilancia è magica e profonda come il vostro caro oceano, le sensazioni che provate sono un prezioso alimento per il vostro animo da artisti – si può esserlo anche se il vostro non è un lavoro creativo, persino saper amare o fare matematica è un’arte, non siete figli di Nettuno? Questa Luna però ha anche un lato molto materialista, mettete le carte in tavola a proposito dell’attività che svolgete con i familiari, del denaro in comune, parlare di soldi non è un crimine.