Oroscopo, le Stelle di Branko di venerdì 17 ottobre: tutti i segni

Branko 17 ottobre 2025 a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di venerdì 17 ottobre 2025.

Ariete

Non siete superstiziosi, vero? Perché questo venerdì 17 non è affatto male, con Luna calante in Vergine che vi rende casalinghi, semmai vi fa venir voglia di occuparvi con energia di quei lavoretti domestici che vi aspettano da tanto e che non trovate mai il tempo di iniziare. Già che ci siete, cercate anche di stabilire un contatto con i figli, che hanno bisogno di voi e chiedono attenzione in un loro modo poco evidente. Saturno vi chiede un gesto di generosità con le persone anziane.

Toro

Che bella Luna oggi per la vita affettiva… vi sussurra all’orecchio un segreto, si prepara per voi un’inattesa vittoria in amore, non dovete avere fretta, però, già il prossimo mese le stelle suoneranno tutta un’altra musica. È questa accoppiata Marte-Mercurio che vi sta stancando mente e corpo, non siete affatto sfortunati. Piuttosto, la vostra Venere vi chiede di occuparvi di voi stessi, fate qualche controllo medico, prevenire è meglio che curare.

Gemelli

Luna è fastidiosa, ma ci sta, l’astro d’argento cambia ogni due giorni, e in modo davvero equo divide favori e sfavori fra tutti i segni zodiacali. Lo diciamo perché non avete davvero motivi per essere nervosi, men che meno con la persona che avete vicino e che vi ama teneramente, lo conferma anche questa Venere splendente. Forse è il solito tarlo, Saturno di nuovo in Pesci rivela che non siete pienamente soddisfatti di voi stessi. Lavorate per il vostro posto al sole.

Cancro

Bella giornata con Luna vivace e molto attiva, se avete in programma qualche coccola per voi – shopping, massaggi, un ritocco estetico – è il momento giusto, i risultati saranno gratificanti. Conferme importanti per i vostri affari, potete fissare oggi la firma di un contratto o di un accordo, le stelle approvano. Leggete però sempre tutte le clausole, Nettuno può sempre farvi sembrare tutto roseo. L’amore vi dà soddisfazioni, ma forse manca un po’ di romanticismo.

Leone

Luna in Vergine pensa ai soldi, e anche voi ci pensate, vi sembra non vi bastino mai… Certo con Mercurio e Marte contro ci sono spese impreviste – ma necessarie – per la casa e la famiglia, purtroppo non potete tirarvi indietro. Anche la forma fisica va seguita, avete voglia di gratificarvi con dolci e altre prelibatezze culinarie, ma non è il caso di esagerare. Consolatevi invece con l’amore e l’affetto delle persone vicine, Venere è deliziosa.

Vergine

Luna è nel vostro segno, mette in luce i vostri pregi e accresce il vostro fascino, se cercate amore oggi potete procurarvelo, lo garantisce Giove. Se invece siete già in coppia, cercate di non diventare troppo possessivi, questa Venere è golosa d’amore e d’attenzioni, mette in vista la vostra insicurezza. Nello stesso tempo però favorisce la sfera pratica, porta fortuna negli investimenti e negli acquisti immobiliari, siete acuti e intelligenti negli affari. Bello il sex.

Bilancia

Con Venere e il Sole nel segno – aspetti magnifici – non dovreste farvi turbare da Luna un po’ troppo introversa… ma forse quei pensieri grigi che a tratti si affacciano nella vostra mente sono anche legati a un’inquietudine antica, che vive in fondo al vostro cuore e si nutre della vostra insicurezza. Voi a volte sembrate così razionali e determinati nelle scelte e nei pareri, invece la vostra autostima è fragile, basta poco per intaccarla. Non pensate troppo, meglio agire!

Scorpione

Luna in Vergine in buon aspetto con Mercurio vi aiuta a interpretare i sogni, cercate di trarne indicazioni importanti per districare quel groviglio di emozioni che costituisce il vostro cuore… siete affascinanti proprio perché siete complessi e profondi, potenti e indecifrabili, ma non dovete esagerare, la forza della vostra personalità può spaventare e tener lontani gli altri. Nelle discussioni volete sempre vincere, non va bene. In amore, però, adesso siete irresistibili.

Sagittario

Con questo Nettuno siete in un momento creativo, ma Luna in Vergine oggi vi impedisce di essere soddisfatti del vostro lavoro, colpa di Marte e Mercurio che lavorano alle vostre spalle, anche Saturno è – come sempre – ipercritico. Cercate di ritrovare un po’ di leggerezza, in amore avete la migliore delle alleate, Venere, che vi propone nuovi incontri piacevoli e divertenti, serate con gli amici che vi fanno star bene. Forse siete un po’ scarichi fisicamente, prendete un integratore.

Capricorno

Luna in Vergine vi mette di buonumore, oggi non sentite Venere fredda, l’amore vi dà tutto quello che volete, persino un nuovo incontro sexy ed emozionante, se siete ancora a caccia della persona giusta. Potete anche parlare a cuore aperto con i figli, se recentemente ci sono state incomprensioni. Luna riesce anche a portare sollievo nelle varie difficoltà che state incontrando nel vostro lavoro, attività, prepara la valigia per trasferte e viaggi utili per il futuro.

Acquario

Luna in Vergine oggi vi schiarisce le idee – nelle ultime settimane siete stati un po’ annebbiati da questo Mercurio insistente – ora riuscite a leggere il sottotesto nelle azioni degli altri, anche di alcune persone che hanno potere su di voi, come superiori e datori di lavoro, e difendervi. Adesso avete un’importante chance di battere la concorrenza, la competenza tecnologica vi aiuta. L’amore è forte con Venere e Sole, ma dovete andarvelo a cercare anche lontano.

Pesci

Oggi qualcuno s’innamorerà di voi, non è mica detto che Luna negativa vi impedisca di amare, Venere agisce nel sottofondo, in più voi avete Marte scorpionico che produce una passione irresistibile. Dedicatevi alla vita a due, non pensate ai soldi… in questo momento è meglio tenersi lontani da affari azzardati, il vostro Nettuno è in moto retrogrado, se gli investimenti non fruttano abbastanza dovete pazientare ancora un po’. Costruite relazioni e partnership solide.