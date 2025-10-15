Oroscopo, le Stelle di Branko di mercoledì 15 ottobre: tutti i segni

Foto: Il Tempo

Branko 15 ottobre 2025 a

a

a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di mercoledì 15 ottobre 2025

Ariete

Con questa bella Luna innamorata lancerete la vostra sfida a Venere, che vi stuzzica con un desiderio irrealizzabile. Ma lo sarà davvero? Noi scommettiamo su di voi, con Marte, Sole e Mercurio così sexy nulla è veramente impossibile, lasciate pure che la famiglia dica no, alla fine come sempre la spunterete, a furia di testate anche la grande muraglia si sgretola, lo sapete bene. Affari e finanze da tenere sotto controllo, aver fiducia negli altri va bene, ma senza esagerare.

Toro

Lo dice la nuova Venere, il vostro lavoro vi piace, e se non fosse così è il momento di pensare a un cambiamento, ci sono diverse opportunità per iniziare un altro percorso. Fate girare la voce fra le amicizie e i contatti, qualche notizia interessante arriverà certamente, anche se non subito. Se i familiari non sono d’accordo, abbiate pazienza, prima o poi si convinceranno della vostra scelta, forse non guadagnerete altrettanto, ma è giusto che siate felici e soddisfatti.

Gemelli

Luna in Leone è un po’ come voi, vaporosa e chiacchierina, socievole e disinvolta. Vi aiuta molto nei rapporti con gli altri ma soprattutto in amore, perché incrocia i suoi raggi con quelli di Venere, avete voglia di amare ed essere amati, se avete intenzione di dichiararvi questo è un buon momento. Ancora una volta però dobbiamo avvisarvi, il troppo stroppia, Luna oggi è in urto con Mercurio e con Marte, con colleghi e superiori misurate le parole, sono taglienti…

Cancro

Luna ricca oggi, bada al sodo, fa i conti, vi spinge a mettere da parte un gruzzoletto per il futuro, le entrate ci sono – grazie Giove, grazie Plutone – e investire con attenzione non è una cattiva idea, sicuramente i familiari approvano. State pianificando il domani anche nella vita privata, volete costruire una solida base per star bene in due o anche in tre, chi lo sa… entro il 2025 volete mettere un punto fermo, ora vi state godendo la passionalità ma cercate l’amore.

Leone

Luna nel vostro segno, generosa come voi, calda come voi, è in perfetto accordo con Venere e Sole, amici cari e colleghi vi apprezzano come meritate e questo vi ripaga delle tensioni in famiglia, dei contrasti con i figli adolescenti che mettono in discussione la vostra autorità – che ci volete fare, è quell’età che li rende contestatori e a voi tocca mediare. Se siete ancora soli, Urano vi mette in contatto con il mondo intero, non tutti i siti di incontri sono una truffa.

Vergine

Luna alle vostre spalle non vi dà la tranquillità necessaria a valutare la situazione in modo obiettivo, non avete ancora metabolizzato il ritorno di Saturno in Pesci, fra poco rientrerà anche Nettuno, il matrimonio è agitato e lo siete anche voi. Non ci sono però reali motivi di preoccupazione, il denaro adesso è sufficiente, gli affari procedono bene, cercate di affrettare le firme di contratti e accordi, meglio chiudere prima della fine del mese. Nuovi incontri appaganti.

Bilancia

È la stagione del vostro compleanno, Venere è nel vostro segno che protegge l’amore, Luna oggi favorisce i nuovi incontri e rinsalda le amicizie, Marte e Mercurio nel campo pratico vi rendono molto attivi per gli investimenti e le proprietà personali, i soldi escono, i soldi rientrano. Che desiderate di più? Certo, si sa, l’essere umano non si accontenta mai, ma cercate di non farvi sedurre dalle illusioni di Nettuno, lo dice il proverbio, “chi troppo vuole”…

Scorpione

Luna in Leone risveglia il vostro diavoletto interno, siete ambiziosi anche se faticate ad ammetterlo, più che altro non vi va giù che altri meno meritevoli e intelligenti di voi vadano avanti, vi vien voglia di fargli lo sgambetto, così, tanto per vedere l’effetto che fa. Sono anche Marte e Mercurio a soffiare sul fuoco, adesso non vi manca né il coraggio né la strategia, basta una provocazione e partite subito. In amore, il vostro sex appeal vince la partita.

Sagittario

Luna di fuoco oggi vi somiglia, è curiosa, esploratrice, affamata di novità e di conoscenza, vi porta lontano da tutto e da tutti, almeno con la fantasia – Nettuno lavora per voi, disegna un mondo migliore, forse è un’utopia ma sono i grandi sognatori a creare il futuro, chi vi ferma più? Questo vale anche in amore, nella vostra state delineando la donna o l’uomo ideali, chissà se esistono davvero. Fate però attenzione, se correte troppo avanti da soli rischiate di perdervi.

Capricorno

Il ritorno di Saturno in Pesci rimette a posto tanti tasselli, ora vi sentite più forti. Anche Sole e Venere in Bilancia non vi fanno male, ma confermano la forza delle vostre idee, vi aiutano a credere in voi stessi, anche se non tutti sono d’accordo. Il coniuge per esempio non vi segue con entusiasmo, vorrebbe scegliere un percorso differente, destinare il denaro in comune in modo diverso. Riuscirete a convincerlo? Noi crediamo di sì. Nuovi amori passionali.

Acquario

Luna in Leone oggi si scontra con Marte e Mercurio, il percorso di crescita e di guarigione non è sempre lineare, non fatevi smontare da queste stelle che passeranno presto, dopo un tratto accidentato la vostra strada sarà tutta in discesa, ve lo possiamo assicurare. Cercate nuovi orizzonti, obiettivi diversi che vi facciano sentire in sintonia con voi stessi. La luce di Venere – amore per l’altro, per un ideale, per un obiettivo – dev’essere il vostro faro.

Pesci

Anche le piccole cose, i gesti quotidiani, le abitudini più antiche vanno rinnovate di tanto in tanto, lo spiega Luna in Leone, che vi rende troppo suscettibili – voi lo siete già per natura – nei confronti di chi vorrebbe cambiarle almeno un po’. Venere nel cielo della vostra rinascita vi può aiutare a percorrere questa nuova strada che vi porta lontano, anche fisicamente. Viaggi che vi fanno maturare. L’amore è puro godimento, lasciatevi andare.