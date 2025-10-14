Oroscopo, le Stelle di Branko di martedì 14 ottobre: tutti i segni

Branko 14 ottobre 2025 a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di martedì 14 ottobre 2025.

Ariete

Nel bailamme d’inizio autunno, che per voi coincide con le opposizioni dalla Bilancia, oltre al Sole ora si è aggiunta anche Venere e tra gli spettacolari colori della natura che si prepara al riposo invernale, tutto parla di trasformazione. Anche per voi che dovete coraggiosamente (vi viene naturale) ristabilire spazi e confini un po’ ovunque nella vostra vita. Forte attrazione.

Toro

Luna, ti ci metti anche tu? Ci sembra di ascoltarvi, con quanta dolcezza sapete rivolgervi alla regina della notte...che raggiunge una postazione di sfida. Il Toro, diciamo evoluto, è cosí, difronte a circostanze contrarie inevitabili non si abbatte, non si confonde, ma usa il pensiero laterale, cerca prospettive diverse, sbriciola il problema e riesce a superare contesti complicati. Intuizione e comunicazione vi aiutano in diversi settori.

Gemelli

Eccola qui Venere, si è posizionata comoda e dalla Bilancia è pronta ad occuparsi del vostro amore, della vostra avvenenza, dell’armonia delle vostra giornate...sembrate già piu belli, ma soprattutto lo siete per quella persona che vi fa battere il cuore come un adolescente. Anche nella vita di coppia si accende l’eros... Un nuovo incontro per qualcuno o qualche novitá improvvisa nel lavoro... Ci sarà lo zampino di Urano?

Cancro

In mattinata la vostra Luna vi lascia, per passare nel regale Leone, portandosi via anche un po’ di cianfrusaglie emotive legate al passato. Ogni tanto la vostra imbattibile memoria riesce a liberare spazio per accogliere il nuovo che arriva. E a dire il vero ne sta arrivando parecchio con vari pianeti che lavorano a vostro favore (Mercurio, Marte, Giove...) in campo professionale e per la vostra realizzazione personale.

Leone

Quella Venere entrata ieri nel segno della Bilancia si è messa subito al lavoro, non solo per organizzare meglio il vostro mondo amoroso - quel nuovo incontro che sta prendendo consistenza, il rapporto di sempre che ritrova verve e allegria, l’umore che vi fa sentire leggeri e amare la vita - ma si impegna anche sul piano degli affari, trattative, soprattutto nel campo della comunicazione.

Vergine

State prendendo una specializzazione in improvvisazione ... che si va ad aggiungere brillantemente alle vostre innumerevoli e pazienti capacità perlopiù legate alla pianificazione. Questo affrontare l’incertezza e talvolta il disordine vi ha davvero messo le ali non solo metaforicamente. Siete veloci e i risultati sono numerosi e in campi diversi, anche il vostro conto in banca cresce. Vola pure l’amore.

Bilancia

Vola solo chi osa farlo, si dice, e voi ora si sentite spinti ad essere apertamente voi stessi, senza farvi mille problemi, molti dei quali inesistenti, o meglio solo vostri, ma per propensione caratteriale. Una nuova Bilancia che trova sicurezza in se stessa, senza indecisioni o rimuginamenti. Le stelle vi vogliono belli e contenti. Pensate alla forma fisica, anche se siete piuttosto pigri cercate di fare attività, fisica, energetica.

Scorpione

Siete sostenuti da gran parte dei corpi celesti, che non vi fanno mancare forza, entusiasmo, arguzia ed eros. Vi sentite piu sicuri e fiduciosi, potete anche portarvi avanti nelle trattative e nel lavoro perché questo valido sostegno durerà. E il supporto planetario vi consente di affrontare, con buone probabilità di riuscita, sfide e gare. Piuttosto è vero che un amore nato da poco si sta ancorando al vostro cuore?

Sagittario

Il contributo dei pianeti è in parte invisibile, alle spalle, se non addirittura in contrasto, ma nell’insieme fanno rete e vi orientano. Certo è, però, che nulla arriva senza sforzo, la fatica c’è e voi siete un po’ stanchi, ma sempre tanto desiderosi di viaggi e avventure. In certi momenti puó anche essere un viaggio interiore, alla scoperta dei tesori nascosti della vostra anima, della vostra mente, dei vostri sogni. Sex.

Capricorno

Sovraccarichi. C’è bisogno di pazienza e diplomazia nel lavoro, ma ci sembra ne abbiate a sufficienza per carattere, le sfide vi piacciono e qui ce ne sono. Probabilmente dovrete fare delle scelte, ma siete sicuri e preparati. Non sentitevi pungolati, prendetevi il tempo necessario. In casa le esigenze aumentano e anche le aspettative. Saprete fare fronte. L’amore fatica a ritagliarsi un po’ di intimità.

Acquario

Tenete a bada l’impulsivitá, per il resto nonostante alcune forze celesti poco favorevoli, siete in grado di sostenere bene questa giornata, e anche eventuali delusioni legate alla professione. Per un lavoro che sfuma un altro arriverá. Forse il vostro amore vi ha manifestato qualche dubbio o scontento, o semplicemente il desiderio di un breve viaggio insieme: ascoltatelo e cercate di accontentarlo.

Pesci

Le stelle sono dalla vostra parte e mantengono una piacevole armonia e voi fate salti da gigante in vari settori della vostra vita, la mente e il cuore entrano in sintonia e il pensiero diventa musica. Professionalmente state facendo progressi sostanziali, per chi cerca una sistemazione arrivano proposte. Amore e sex oggi vi sequestrano piacevolmente. Buone notizie per chi è in attesa dell’incontro giusto...