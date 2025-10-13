Oroscopo, le Stelle di Branko di lunedì 13 ottobre: tutti i segni

Foto: Il Tempo

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di lunedì 13 ottobre 2025.

Ariete

Si dice che i bambini nati sotto la Luna calante, come quella attuale, apprendono molto rapidamente dalle loro esperienze, sembrano piccoli guru fin da piccoli e possono diventare bravi maestri, insegnanti, comunicatori. Mentre l’attuale Luna calante, che verso sera diventa ultimo quarto, spinge gli appartenenti ai segni di fuoco come voi (Ariete, Leone Sagittario) a lasciar andare il passato, concentrandosi sul futuro e sulle occasioni che la vita vi offre. Venere provocante.

Toro

Potrebbe essere arrivato il momento di rappacificarsi con quella persona o quelle persone, che avete allontanato per buoni motivi, magari, ma forse non sufficienti a rompere un legame per sempre. Pensate a quello che riuscivate a darvi reciprocamente, la vostra profonda conoscenza forse supera un passo falso, un errore. La nuova Venere e anche ultimo quarto di Luna favoriscono le riconciliazioni.

Gemelli

Che confusione, per eccesso di idee e pensieri, che arrivano a pioggia. Ma forse una persona che lavora con voi potrebbe collaborare ai progetti e ai lavori che state seguendo. Potrebbe essere una buona idea, risolutiva. E potrebbe nascere una efficace complicità, leggi “amicizia”. Sempre che riusciate ad essere chiari, per evitare fraintendimenti, riuscendo a costruire con metodo. E da oggi vi aiuta Venere.

Cancro

La voglia di dialogare con la persona del cuore continua, anche se la nuova posizione di Venere in Bilancia potrebbe far nascere qualche incomprensione, piccole sfide, che si basano solo su differenze caratteriali, che non indeboliscono il rapporto. Per giunta siete turbati da qualche evento legato ad amici storici, meglio uscire, distrarsi. L’ultimo quarto nel vostro segno fará scivolare via i pesi, con dolcezza.

Leone

Chiudere, lasciar andare, è il momento di far pace con un’emozione. L’ultimo quarto di Luna alle vostre spalle chiede e favorisce questo. Può riguardare sentimenti, sensi di colpa, questioni familiari, risentimenti o altro. Dopo starete meglio. Frattanto Venere entra in un segno che vi piace e vi fa stare bene, cambierá l’atmosfera e vi aiuterá in affari. Sul lavoro si presentano nuove opportunità, da esaminare molto bene.

Vergine

Dall’immobilità del rigore alla luminosità della chiarezza, un passaggio che stempera la vostra necessità di perfezione a favore di una naturale ricerca di equilibrio. Siete affascinanti e amici e conoscenti apprezzano il vostro umorismo e la vostra piacevolezza, la vostra intelligente e gentile capacità di ascoltare. Venere si sposta a favore del vostro portafoglio e della sfera pratica. Amore.

Bilancia

Una dolce sorpresa che inciderà sul vostro fascino e sulle vostre emozioni: Venere oggi entra nel vostro segno e libera sensazioni e attenzioni che si erano un po’ inabissate, congelate. Potreste improvvisamente innamorarvi, o ritrovare calore e sensualità nel rapporto di sempre. Sarete attraenti e vi sentirete attratti anche dal nuovo a tutto tondo. La vostra vita ritroverà il piacere elettrizzante delle piccole cose, che le difficoltà e la routine avevano oscurato.

Scorpione

Silenziosi e un po’ tesi. Cosí comincia questa giornata, con attenzione seguite quello che vi succede intorno e registrate ciò che si vede e ciò che non si vede, fa parte del vostro fascino un po’ misterioso. Il lavoro in autonomia va bene, più complicate le attività condivise. Anche Venere oggi diventa silenziosa per voi, e avete difficolta a esprimere sentimenti ed emozioni. Ma l’eros è vivace e appagante.

Sagittario

La Luna all’ultimo quarto è sensuale e proprio oggi Venere lascia la sua posizione antipatica e un po’ scontrosa per spostarsi in un punto del cielo più armonioso da dove favorisce incontri e amicizie. Cosa che vi farà molto piacere. Nella coppia ritorna una calda comunicazione. Anche nel lavoro si chiariscono equivoci e con determinazione si prendono decisioni attente e serene.

Capricorno

Giove non vi aiuta nella vita di coppia, ma siete gentili e complici e sapete arginare incomprensioni e stanchezza, con argomenti validi e sinceri. Oggi anche Venere si sposta e potrebbe far nascere dubbi in amore, nelle nuove storie. Mentre il lavoro va, il team è in sintonia e produttivo. Riuscite a superare qualche antipatico imprevisto, anche se la Luna non è proprio dell’umore migliore.

Acquario

Avete voglia di viaggiare? Le stelle parlano di possibilità di lavoro all’estero. E parlano anche di soldi in arrivo. Ma pure qui senza spostarsi troppo gli impegni non mancano. Lavoro, lavoro, lavoro al primo posto peró l’amore non resta indietro, proprio oggi Venere passa nel segno della Bilancia e da lí riesce a far trionfare le ragioni del cuore in tutte le declinazioni.

Pesci

Venere da oggi in Bilancia potrebbe far riavvicinare qualcuno del passato, ma potreste anche essere conquistati da una nuova conoscenza. L’amore vince protetto da Giove che vi libera di qualunque dubbio o timore e anche dalla Luna amica. Per quel che riguarda l’attività, avete ottime intuizioni ma dovete ancora mettere a fuoco la strada da percorrere per passare dall’idea alla realizzazione.