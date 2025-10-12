Oroscopo, le Stelle di Branko di domenica 12 ottobre: tutti i segni

Foto: Il Tempo

Branko 12 ottobre 2025 a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di domenica 12 ottobre 2025

Ariete

Finalmente domenica! Ci viene in mente il film di François Truffaut pensando al vostro faticato approdo all’ultimo giorno di una settimana in cui vari pianeti e il ritmo della vita non vi hanno dato un attimo di tregua. A cominciare dalla Luna Piena di martedi scorso nel vostro segno, che vi ha dato la forza di esprimervi senza remore nel lavoro e nella vita privata, alla ricerca di nuovi equilibri.

Toro

Non negatelo, qualcosa si è sciolto nel vostro cuore, un dubbio sentimentale, un cruccio, una nuova strada, una svolta, un affetto. Ben venga un nuovo inizio, anche se piccolo, vi rinnova. Oggi avete voglia di stare con gli affetti piu cari, di giocare con i bambini, con i vostri amici a quattro zampe, è facile che Toro ne abbia più d’uno, spesso salvati, oppure si sono presentati alla vostra porta, vi hanno scelti come compagni di vita...

Gemelli

Qualcuno vi sta cercando per coinvolgervi in un’iniziativa che non avete ben afferrato, ma qualcosa vi trattiene dal rispondere. Prendetevi il vostro tempo, la domenica cade a proposito. Rilassatevi in compagnia, andate a vedere quella mostra che vi attira, magari con quella persona appassionata d’arte che avete incontrato a casa di amici... vi ritorna in mente il suo modo particolare di ridere.

Cancro

Ieri sera siete andati a letto molto innamorati della persona del cuore, dopo tanto parlare - cosa che vi mancava - e al risveglio lo siete ancora di più. Colpa della Luna che passa nel vostro segno la mattina di buon’ora e quanto ad amore la sa lunga, come voi, visto che è la signora del Cancro. Siete gentili, sensibili e sensuali, ma anche un po’ irritanti e lunatici... Bisogna abituarsi a quel guscio duro che vi protegge... ma se il contatto avviene....

Leone

Non stiamo a sottilizzare su quali pianeti vi stanno rendendo i rapporti personali cosí burrascosi, sono movimenti astrali che hanno i loro tempi e percorsi. E dire che avreste bisogno di calma per valutare e organizzare diversi impegni e occasioni professionali che potrebbero aprire nuove prospettive. Ma ora le esigenze del vostro cuore hanno la priorità, quindi accantonate per un po’, fatevi belli, trovate le parole giuste e pensate a voi.

Vergine

D’accordo, Saturno opposto si fa sentire, ma non è quel putiferio che si vuol far credere, si tratta di un momentaneo ritorno in Pesci, prima di trasferirsi definitivamente in Ariete, che porta, facendo responsabili valutazioni e cambiamenti, a un effettivo miglioramento della vostra vita. Importante è evitare troppe tensioni e stress. Magari con l’aiuto di attività creative e rilassanti: yoga, training autogeno, musica... Fortuna in ambito economico.

Bilancia

Oggi è domenica e non dovrebbero esserci problemi professionali o di lavoro, ma per qualunque questione si presenti, la soluzione è dentro di voi, attiene ai vostri talenti, alla vostra capacità di equilibrio. Soprattutto se si tratta di faccende di cuore, non sparite dentro voi stessi per non chiedere, per non reclamare... è un silenzio inutile che danneggia tutti. Uscite allo scoperto con i vostri desideri, bisogni, con la vostra elegante ironia. Venere è in arrivo!

Scorpione

“Esci dalla storia che ti trattiene. Entra nella nuova storia che sei disposto a creare” Oprah Winfrey... Al vostro segno appartiene proprio l’archetipo della trasformazione, sia come ciclo della natura, che come rapporto con le vostre emozioni e la vostra incredibile capacità di rinascita. Qualcosa sta cambiando in voi e per voi, nel lavoro e altro. Oggi la Luna è intensa e potente e voi siete pronti a procedere sicuri per la vostra strada e riconnettervi con voi stessi.

Sagittario

Prendetevi un giorno di pausa, tutto sommato è da un po’ che state lavorando a un obiettivo lavorativo-professionale che non ha ancora contorni netti, dovete far partire i contatti. Rimandate qualunque iniziativa a domani o dopodomani. Peraltro oggi sono altre le cose che vi girano per la testa. Si sta preparando qualcosa di buono per la vita sentimentale. Una forte attrazione vi calamita il pensiero...la vostra immaginazione vola!

Capricorno

Relax....vi dice niente questa parola? Va bene la vostra inarrestabile capacità di stare dietro a tanti impegni e persone, peró oggi sarebbe meglio riposare un po’, svuotare la mente, dedicarsi a voi stessi, alla casa, alla famiglia, che peraltro ha le sue necessità. Non che voi non siate sempre accorti e presenti, ma queste stelle sono davvero stancanti e Luna e Giove vi destabilizzano, con il risultato che tutto vi dà fastidio. Dormite di più.

Acquario

Siete pronti a lanciarvi in nuove situazioni di lavoro, alle quali vi state dedicando marginalmente da un po’ e l’atmosfera serena nei rapporti in famiglia e con gli amici aumenta la fiducia in voi stessi. Migliora anche il dialogo all’interno della coppia. Mentre per alcuni di voi c’è un nuovo interesse sentimentale all’orizzonte che vi fa sognare. Fisicamente vi sentite bene ma non guasterebbe un po’ di dieta disintossicante e qualche attività fisica rilassante.

Pesci

È luminosa questa domenica di metà ottobre, siete romantici e pieni d’amore, tutto quello che vi gira intorno ha cambiato colore, si è volatilizzata quella cupa diffidenza, si è dissolta l’insofferenza. Vi divertono e vi inteneriscono le piccole questioni dei bambini. State ridefinendo il rapporto con i figli con determinata dolcezza. La vita amorosa è vibrante. E poi ci sono gli amici... Forse siete felici?