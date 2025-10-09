Oroscopo, le Stelle di Branko di giovedì 9 ottobre: tutti i segni

Branko 09 ottobre 2025 a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di giovedì 9 ottobre 2025.

Ariete

Secondo giorno di Luna calante in Toro, calma e ponderata. Alcune situazioni finanziarie sono state chiarite, i pagamenti pazientemente scadenzati, contatti e negoziazioni procedono, siete rilassati e determinati, vi capita di riflettere su quanto avete raggiunto e conquistato negli ultimi tempi, in vari campi della vostra dinamica esistenza. Lavoro, attività, figli che chiedono, il vostro amore che vuole rilassarsi un po’, i parenti... E voi gia’ mordete il freno

Toro

Giove e Venere, che sono tra le vostre stelle preferite, continuano a ispirarvi, proteggervi e a scaldare il vostro amore, con sensualitá e dolcezza. Gli amici sono felici di stare con voi, di ascoltarvi, siete divertenti anche quando borbottate contro qualche lungaggine burocratica. Pure quella persona che da un po’ vi passeggia nella mente ha preso a stuzzicarvi, a gironzolarvi intorno con insistenza. Qualcosa di interessante sta per cominciare...

Gemelli

Cosa vi gira per la testa? Siete pensierosi, distratti. Le stelle favoriscono iniziative di qualsiasi genere, a patto che riusciate a focalizzarvi, senza perdervi e disperdervi. Soldi non mancano. Serve un po’ di disciplina, concretezza. Siete a un passo dal raggiungere quelle mete che vi eravate prefissati, soprattutto sul lavoro. E l’amore? Forse siete distratti da due occhi incantevoli e incantati ai quali ancora non avete dato un nome?

Cancro

Brilla l’amore più di una stella e Giove nel segno sta illuminando la strada del successo e della felicità, senza considerare il lavoro di altri pianeti che aggiungono profondità ed energia alla vostra vita. E voi sapete quanto ne avete bisogno. Avete ricevuto risposte alle vostre domande non sempre facili? La Luna piena dovrebbe averle favorite e probabilmente si saranno allentate delle tensioni che duravano da tempo. Riprendete a scrivere.

Leone

Siete un po’ stressati, troppe questioni aperte in famiglia e in ufficio, peró oggi vi sentite leggermente piu concentrati rispetto a ieri e potreste riprendere quell’affare o quel colloquio interrotto. Certo siete sotto attacco in questi giorni, le stelle sono polemiche e irritate ma ci sono due fonti di ricarica, interiore e spirituale, che non vi abbandonano, Giove e Saturno. E il vostro amore vi sostiene con allegria.

Vergine

Un periodo d’oro per la vostra capacità di comunicare e convincere, i progetti condivisi si consolidano, nascono società, si programmano viaggi e studi, vi punge anche vaghezza di iscrivervi a un corso di cucina naturale tenuto da uno chef famoso. E che dire dell’attrazione per una persona apparsa da poco nel vostro gruppo di amici? Sembra arrivare da Venere... peraltro in questo periodo proprio nel vostro segno.

Bilancia

Oggi tutto va meglio e lo avvertite subito anche al livello fisico, siete più rilassati, più sereni. La Luna è complice e spiritosa e i vostri pensieri piu sereni, torna la vostra ironica leggerezza, che vi rende compagni piacevoli e accattivanti. Dovreste prendere delle decisioni, cosa che non vi riesce con facilità, ma avete le idee un po’ piu chiare. Riuscirete ad aprire e leggere quell’offerta che giace sulla scrivania da ieri?

Scorpione

Giornata ambivalente, incostante. Bisogna pesare le parole e usarle con attenzione. Sul lavoro si presentano nuove opportunità che andrebbero valutate con attenzione e con astuzia, perché non tutti quelli che vi stanno intorno sono sinceri, ma potreste mettere ottimi punti fermi e avviare progetti creativi. Anche nei rapporti personali e familiari circola un po’ di ambiguità, ma il vostro sesto senso vi guida. Fascino.

Sagittario

Incertezze. Una nuova occasione di lavoro vi fa pensare. Potrebbe essere interessante, ma avete bisogno di pensarci ancora un po’, siete meno impulsivi del consueto e naturalmente non ci siete abituati. Poco chiara anche la situazione sentimentale, qualcuno vi provoca, voi siete felicemente accoppiati, ma non sapete girare la testa dall’altra parte. E non vi sembra giusto. Una passeggiata nel verde vi schiarirà la mente.

Capricorno

Sull’onda delle intriganti sensazioni di questi giorni, che le stelle in parte hanno favorito, state pensando e ripensando, valutando, soppesando, come è vostra abitudine, con il supporto della forza strategica e sensuale di Marte e Mercurio in Scorpione. Siete centrati e intuitivi, di certo saprete come rispondere sia alle proposte amorose che all’affare allettante che vi è stato presentato su un piatto d’argento.

Acquario

Ancora un po’ di cautela con le parole, in attesa di tempi migliori. Le situazioni devono maturare e alcune stelle cambiare posizione. Questo discorso ha valore sia sul piano privato che professionale, lavorativo. Anche le vostre idee, che sono senza dubbio vincenti, non devono essere proposte in questi giorni. Non troverebbero terreno fertile e sarebbe un peccato. Lasciate decantare e lasciate sviluppare.

Pesci

Intuizione alle stelle nel vero senso della parola, siete pieni di idee e soluzioni in molti campi. Il cielo è molto stimolante e illuminante. E dove avete dubbi fatevi consigliare da persone esperte, poi peró decidete voi. Ne conoscete parecchie, riuscite a catalizzare attenzione e affetto nella professione e nella vita privata, le persone parlano volentieri con voi, non siete mai scontati. State vivendo una sorta di rinascita interiore. E l’amore? Approfondite...