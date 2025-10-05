Oroscopo, le Stelle di Branko di domenica 5 ottobre: tutti i segni

Foto: Il Tempo

Branko 05 ottobre 2025 a

a

a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di domenica 5 ottobre 2025

Ariete

Girovagando con la mente. Mille penseri si accavallano e siete intenzionati a trovare soluzione a tutto. Dall’amica che si è separata e vorreste farle conoscere una persona perfetta per lei - magari stasera a cena... ai cari parenti che hanno bisogno del vostro senso pratico e della vostra energia, per risolvere infiniti problemi... E poi c’è il vostro amore che merita di sognare un po’. Bando al nervosismo serpeggiante, vi sta già venendo in mente come sorprenderlo!

Toro

Questa prima domenica di ottobre nasce col sorriso, dentro di voi avete ben chiaro che il periodo richiede impegno, forse siete anche un po’ stanchi, ma vi sostiene una luminosa positività e soprattutto avete una riserva d’amore che vi consente di apprezzare le persone del cuore, gli amici, il piacere del ritmo lento, quella gustosa pigrizia che non vi fa guardare l’orologio, una serata che nasce all’improvviso, un nuovo incontro...

Gemelli

Non pensate a quella situazione che vi tiene un po’ sulle spine, domani la Luna cambierà e tutto assumerà altri contorni. Anzi probabilmente troverete la giusta soluzione, Mercurio vi sostiene. Oggi però siete troppo sensibili alle eventuali piccole contrarietà che la giornata potrebbe portare. Forse non vi sentite proprio in forma, avete preso freddo? Oppure avete fatto troppo tardi stanotte, magari a tavola con amici. Ritardi.

Cancro

Una notte da favola. Le stelle ce la stanno mettendo tutta per spalancarvi le strade della felicità, una parola, che usate poco, ma che dentro di voi, quasi con scaramantico pudore, di tempo in tempo risuona. E da questa mattina tutto sembra legato da un filo prezioso, amore, fortuna, concrete possibilità nel lavoro o nell’attività. Potrebbe anche arrivare un riconoscimento, che in fondo aspettate. Intimamente soddisfatti. Destino.

Leone

Bisogna rivedere dei programmi o dei progetti, in famiglia e nel lavoro, o semplicemente risolvere delle tensioni. E la domenica viene assorbita da queste priorità, addirittura sembra per certi versi evidenziarle. Ma anche se qualche astro tende a esacerbare le situazioni, per cui potrebbe succedere di trovarsi tutti contro tutti, voi avete il carisma e l’ironia per evitare lo scontro e rimandare le decisioni a un altro momento più adatto. Strategici.

Vergine

Se oggi vi sentite un po’creativi, aperti all’immaginazione, adattabili, se avete la sensazione di aver allentato un freno interiore, un certo rigore pragmatico, è per via della Luna crescente in Pesci, che ama sfidare alcune vostre certezze. Una sfida che riesce a produrre una domenica interessante, intimamente eccitante e anche chiarificatrice. Positiva per i rapporti interpersonali. Probabile anche qualche buona notizia economica.

Bilancia

Anche oggi Luna crescente in Pesci, sappiamo quanto possa mettere alla prova il vostro desiderio di equilibrio, di armonia, ci sembra di avvertire il vostro sforzo per contenere una profondità emotiva che non è nelle vostre corde, quella immersione introspettiva alla ricerca di emozioni e sentimenti inespressi... Potreste fare fatica a ritrovare il vostro equilibrio, l’armonia dei sentimenti, il giusto compromesso. Ma a volte si scoprono tesori.

Scorpione

Il vostro cielo è una specie di incanto in evoluzione, appassionato, profondo, medianico, innamorato. Oggi, anche se domenica, potrete avere buone intuizioni per mettere a fuoco la vostra situazione lavorativa, professionale, siete ispirati e avrete modo di programmare modifiche e cambiamenti utili, da affrontare con il nuovo Mercurio nel segno, da lunedi. Siete attraversati da una potente forza realizzatrice. Amore assoluto.

Sagittario

Prendetevela comoda, se non avete impegni particolari, concedetevi una domenica senza orari e senza obblighi. Spingetevi con amore e senso dell’avventura nel vostro animo, cercate di capire cosa desiderate davvero, cosa per voi è concluso, cosa vorreste cambiare. Talvolta vi lanciate in crociate inutili, che hanno l’effetto di restringere il vostro campo vitale, confondere i vostri sentimenti, combattere per qualcuno che probabilmente non sa quello che vuole.

Capricorno

Oggi le vostre stelle parlano di soddisfazione, di sicurezza e di risultati. E tutto questo probabilmente corrisponde al lavoro che con dedizione, impegno e tenacia avete portato avanti nei giorni di pioggia e nei giorni di sole. Cosi è Capricorno, tenace, inarrestabile e anche gentile. Forse sta per andare in porto un progetto per il quale avete lavorato a lungo. I soldi arrivano e il vostro amore gioisce con voi dei successi raggiunti.

Acquario

Governati dall’eccentrico e imprevedibile Urano, siete attraversati da idee e pensieri innovativi, fuori dagli schemi, che non trovano facilmente situazioni adeguate per essere compresi e realizzati, ma in questo periodo potrebbe succedere che riusciate a trovare il giusto punto di incontro tra innovazione e fattibilità, questo fa pensare l’ariosa geometria astrale. Quindi impegnatevi su un progetto a cui tenete e presentatelo. L’amore ha bisogno anche di concentrazione.

Pesci

Ampio respiro nel vostro cielo, come piace a voi che siete abituati alle vastità marine. Non sopportate di sentirvi stretti e incalzati nelle decisioni, nei sentimenti, ma se c’è bisogno sapete essere velocissimi, nel lavoro, nello sport, negli spostamenti... Le vostre stelle parlano di fortuna, creatività, amore e dolcezza anche per figli e nipoti. Siete più strategici di quanto date a vedere e per questo potete avere la meglio nel lavoro e non solo.