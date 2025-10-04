Oroscopo, le Stelle di Branko di sabato 4 ottobre: tutti i segni

Foto: Il Tempo

Branko 04 ottobre 2025 a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di sabato 4 ottobre 2025

Ariete

Voi siete persone portate all’azione, ma oggi vi svegliate con Luna meditativa, il fine settimana vi permette di concedervi un po’ di quel vuoto mentale che serve a rilassare corpo e spirito. Nettuno ancora nel vostro segno popola i vostri sogni di immagini sfuggenti, è bello lasciarsi andare alla fantasia. Lunedì tornerete in pista con una buona novità stellare, che vi aiuterà a superare gli ostacoli burocratici che rallentano i vostri affari. Famiglia e amore sono cane e gatto.

Toro

Questa Luna in Pesci vi fa svegliare di buonumore, il fine settimana sarà piacevole e ricco di compagnie simpatiche, potreste inciampare – il verbo non è casuale, Marte non è gentile – in una nuova conoscenza. Potrebbe diventare amore? Con questa Venere dobbiamo rispondere “assolutamente sì”. Se siete in coppia regalatevi una gita, un soggiorno tutto relax alle terme o al mare, da soli o con amici fidati e approfittatene per chiarire dubbi e malintesi.

Gemelli

Luna in Pesci vuol saggiare la vostra tenuta psicofisica ma nello stesso tempo mette in risalto le capacità professionali, la velocità di pensiero adesso è al massimo grazie a Mercurio favorevole, appuntatevi subito le idee che vi vengono in questi giorni per non dimenticarle. L’amore è una sfida giocosa che vi fa tornare adolescenti, andate pure per le strade a suonare e cantare la vostra allegria, ma qualche ora va dedicata comunque alla famiglia.

Cancro

Giove nel vostro segno riceve i raggi d’argento di Luna in Pesci e quelli rosso passione di Marte, astro del sex, Venere completa il quartetto della felicità in amore, adesso siete baciati dalla fortuna. Qualche nota stonata viene però dalla famiglia, figli, genitori, che fatica convincerli della bontà delle vostre scelte! Dovete ingoiare il rospo e pazientare, da lunedì sarà più facile per voi portarli dalla vostra parte. Fate un po’ di sport all’aria aperta, sarete più sani e più snelli.

Leone

Venere nel settore pratico/denaro/immobili presidia il vostro conto bancario, Luna ammorbidisce un familiare che potrebbe finanziare il vostro progetto, parlatene nel fine settimana, Mercurio e Sole vi aiutano a essere convincenti. C’è però qualcuno che potrebbe opporsi apertamente, nei prossimi giorni troverà argomenti a sostegno del suo parere, vi conviene agire subito. Ma chi è che corteggia il vostro amore e scatena la vostra gelosia? Tenete gli occhi aperti.

Vergine

Anche se Luna in Pesci batte contro Venere nel vostro segno, state ritrovando tutte le vostre splendide qualità, e da lunedì avrete un altrettanto splendido alleato, il vostro Mercurio che si affianca a Marte per guidarvi nella comunicazione con gli altri, negli affari, nei rapporti con la burocrazia, riuscirete a farvi largo. Entreranno anche un po’ di soldini. In amore avete sempre l’appoggio delle stelle, ma questa Luna vi rende a tratti possessivi e ansiosi. Calma.

Bilancia

Con Luna crescente in Pesci per tutto il fine settimana occupatevi di voi stessi innanzitutto, della vostra forma fisica e della vostra pelle, che ha bisogno di cure, idratazione, e se spendete un po’ più del solito per i trattamenti non fatevene un cruccio, il denaro va, il denaro viene, c’è Mercurio che lo fa girare. Non dovete però trascurare il vostro amore… siete fatti così, lo mettete sempre al primo posto, poi però piazzate altre cose in cima alle vostre priorità. Senso della misura.

Scorpione

Marte è splendido nel vostro segno, lunedì arriverà anche Mercurio, preparatevi a brindare in compagnia. Quella crescente in Pesci per tutto il fine settimana è la prima Luna d’autunno veramente bella per il vostro amore, nuovo o storico che sia. Lasciatevi travolgere dall’onda passionale, perdervi in una rossa foresta di coralli è il vostro destino… Affari, intuizioni interessanti possono arrivare da un sogno, presto potrete fare le vostre mosse vincenti.

Sagittario

Luna crescente in Pesci per tutto il week end vi invita a pianificare due giorni di completo relax – questo non vuol dire impigrirvi, ma scegliere un contesto pacificante, la campagna è bellissima in queste prime giornate di ottobre ancora tiepide. Le tinte verdi, ocra e marroni della natura vi ricorderanno di rimanere con i piedi per terra, ancorati alla realtà. Famiglia e amore non dovrebbero collidere, ma se questo accade dovrete operare una scelta.

Capricorno

La Luna gentile in Pesci del week end facilita i rapporti con gli altri, amici stretti/fratelli/vicini/colleghi, potete dimostrare empatia oltre a offrire validi consigli. Questo vostro nuovo volto verrà molto apprezzato e grazie a Marte passionale farà nascere attrazioni improvvise. Nella professione il momento non è dei più facili, ma voi siete tosti, potete vincere con la resilienza e l’autorevolezza, troverete una via per arrivare al vostro obiettivo da lunedì in poi.

Acquario

Fine settimana di Luna crescente in Pesci – è quasi arrivata al suo culmine – vi riporta alla mente ricordi del passato, forse un amore lontano che vorreste ritrovare. Lancerete un messaggio in bottiglia? Noi pensiamo di sì, le correnti dell’oceano possono arrivare dovunque, il cielo ha in serbo per voi un’emozionante sorpresa. Curate gli affari, firmate oggi. A causa di Marte, è richiesta cautela con macchinari, sport, viaggi. Sicurezza innanzitutto.

Pesci

Marte splendido in Scorpione e Giove in Cancro formano un triangolo di fortuna con Luna crescente nel vostro segno, lancerete la vostra sfida al mondo, gli artisti del vostro segno sono particolarmente ispirati e sanno imporsi. Lunedì avrete anche la scaltrezza di Mercurio, potrete farcela con quella e con il vostro intuito penetrante, anche in amore siete e sarete sempre i vincitori. Cautela però con gli investimenti, Nettuno è buono ma può ingannare…