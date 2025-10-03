Oroscopo, le Stelle di Branko di venerdì 3 ottobre: tutti i segni

Branko 03 ottobre 2025 a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di venerdì 3 ottobre 2025

Ariete

Luna nel settore degli incontri e delle relazioni sociali riceve i raggi di Mercurio e migliora l’intesa con le amicizie, vi permette una comprensione maggiore degli altri anche dal punto di vista emotivo. Star bene insieme a qualcuno dipende anche dai piccoli gesti di attenzione quotidiana, ricordatelo anche con i familiari, che a volte vi fanno così innervosire. Grande passionalità con questo Marte, che però a volte vi fa diventare un po’ troppo sospettosi e contorti.

Toro

In questo momento siete particolarmente concentrati sulla vostra posizione nel mondo e nell’ambiente di lavoro. Siete molto solerti nell’occuparvi della vostra attività, che va avanti velocemente, avete buone idee e riuscite a raccogliere notizie importanti. Luna in Acquario però alza molto l’asticella della vostra ambizione, questo vi può far sentire frustrati e nervosi. Preparatevi a gustarvi un fine settimana piacevole per l’amore. Organizzate una gita.

Gemelli

Prosegue anche oggi la carezza di Luna in Acquario, in buon accordo con Sole e Mercurio e con Urano nel vostro segno, porta armonia nella vostra vita e vi aiuta a sfruttare nel modo migliore le sorprese che arrivano, l’amore è divertente e spensierato. C’è ancora qualcosa da risolvere nella professione, le vostre idee innovative sono ostacolate da superiori anziani o dalla mentalità ristretta, anche voi però dovete restare sempre molto realisti. Non stancatevi troppo.

Cancro

Ancora oggi Luna è molto intuitiva ma proprio per questo inquieta, con Nettuno in Ariete rischiate di alimentare fantasmi che non hanno ragion d’essere, soprattutto in relazione ai familiari. I figli per voi sono continua fonte di apprensione, li vorreste tenere sempre vicini anche quando sono già cresciuti, ma vi rendete conto che non sarebbe da buon genitore. Concentratevi invece sul vostro amore, ha stelle intense e appassionate, pianificate un week end per due.

Leone

Luna ancora in Acquario fa nascere in voi l’esigenza di un’unione emotiva ancora più intensa con la persona amata, e se per caso questo desiderio non viene soddisfatto, ogni piccola ombra diventa un muro, vi chiudete in voi stessi e diventate un po’ insicuri. Probabilmente in questo periodo non vi sentite del tutto soddisfatti della vostra posizione professionale, la concorrenza è aggressiva, però potete batterla, Mercurio e Sole vi sostengono. Cautela per la forma fisica.

Vergine

Luna in Acquario vi somiglia, ama il verde e la natura, sfruttate la stagione ancora così clemente per trascorrere due giorni rigeneranti di passeggiate in campagna, lontani da ogni pensiero stressante, non c’è nessun motivo di preoccuparvi per la vostra salute e nemmeno per il vostro amore… ha superato tante prove e adesso potete godervi la vostra felicità. Se siete ancora soli, i nuovi incontri sono promettenti, guardatevi intorno mentre siete in viaggio.

Bilancia

Luna romantica ancora per tutta la giornata nel settore degli incontri riceve i raggi di Mercurio e del Sole, le amicizie sono il vostro sostegno più valido. Il vostro amore adesso è ben protetto da dubbi e inquietudini varie, le eventuali crisi che state attraversando sono legate alle aspettative troppo alte. Dovete avere fiducia nella sincerità dei sentimenti che provate l’uno per l’altro. Plutone nel campo della creatività è così potente che tutti i Bilancia si sentono artisti.

Scorpione

Mentre Marte nel segno vi stimola a muovervi e agire, Luna casalinga vi spinge all’introspezione, cercate la compagnia ma nello stesso tempo vorreste isolarvi. La soluzione è selezionare le persone più affini, gli amici più stretti e coltivare uno scambio profondo, che fa crescere la relazione e anche voi stessi. Non dovete nemmeno chiudervi alle nuove conoscenze, potreste incontrare una perla rara e preziosa… con il vostro intuito, saprete riconoscerla.

Sagittario

Con Luna in Acquario vi sentite estroversi e comunicativi, chiacchierate con i commessi del supermercato, i tassisti, i colleghi e al telefono con amici e amiche, con i quali scambierete confidenze e pettegolezzi… Tutto questo però non deve farvi perdere di vista gli obiettivi professionali, che richiedono concretezza e applicazione, Nettuno vi fa sognare ma vi manca la disciplina. In amore siete un po’ ambivalenti, volete e non volete come Zerlina del mozartiano Don Giovanni.

Capricorno

Luna crescente in Acquario è un po’ materialista – molti diranno che voi lo siete per temperamento, ma non è vero – più che altro vi spinge a badare al sodo in un momento in cui la vita vi pone davanti diverse scelte professionali non sempre facili. Contrariamente al proverbio, vi consigliamo di scegliere sempre la via nuova. Il settore più gratificante del vostro oroscopo è quello dell’amore, anche grazie a Marte molto sexy, le avventure non vi mancheranno.

Acquario

Questa Luna nel segno è la prima dell’autunno, invia i suoi raggi d’argento verso il rivoluzionario Urano nel vostro cielo dell’amore – qualcosa la dovete cambiare, volenti o nolenti. Le resistenze, dentro di voi soprattutto ma anche esterne, ci sono e si fanno sentire, ma nel vostro animo si agita Plutone che vi aiuta a rinascere, il prossimo anno sarà davvero importante. Intanto occupatevi dei vostri affari, allargate il perimetro dei clienti anche all’estero. Viaggi sì.

Pesci

Luna crescente alle vostre spalle contiene un mistero – del resto siete veri esperti in questo campo – che sarà svelato nel fine settimana, quando l’astro d’argento arriverà da voi. La persona che vi piace sta giocando a scacchi con il vostro cuore, voi la lasciate fare, il vostro istinto sa che alla fine vincerete tutto il montepremi. Se siete in caccia di un finanziamento per un progetto, intensificate la ricerca, con questo Mercurio qualcosa verrà fuori, chiedete a un parente.