Oroscopo, le Stelle di Branko di domenica 28 settembre: tutti i segni

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di domenica 28 settembre 2025

Ariete

Porta bene il fuoco della Luna crescente in Sagittario. Sarete contenti di trascorre la domenica con amici, magari in viaggio, alla scoperta di una mostra o qualche divertente iniziativa culturale, in compagnia del vostro amore. Queste situazioni rinfrescano il rapporto e allo stesso tempo lo rafforzano. Staccare un po’ dalle preoccupazioni sul lavoro vi fa solo bene, anche perché vi capita di esasperare i rapporti. Cambiate prospettiva.

Toro

Avete ricevuto un invito inaspettato proprio da quella persona che vi incuriosisce? La Luna approva e pure Venere. Molto bene anche se approfittate della domenica per quel corso di cucina con quello chef che vi piace da tempo, conoscerete persone che condividono diversi vostri interessi. Ma per favore non pensate al lavoro e alle dinamiche tortuose che si creano in questo periodo. Sensuale relax.

Gemelli

Quella Venere polemica e noiosetta potrebbe farvi perdere la pazienza in amore e non solo, troppa attenzione ai dettagli non fa per voi che amate volare da una cosa all’altra, il vostro orizzonte è sconfinato, sempre a caccia di stimoli, siete una fucina di idee. E invece, specie in un giorno di riposo e svago come oggi, una prospettiva piu analitica e ordinata vi potrebbe tornare utile per mettere a fuoco dei progetti che vi ronzano in testa.

Cancro

Avete voglia di stare tranquilli in un ambiente sereno, magari a casa. Troppa confusione in giro, non fa per voi. Tante cose da chiarire e organizzare per la nuova stagione appena entrata. E avete bisogno di riflettere in quel modo un po’ solitario che vi piace tanto. Ma le stelle ci fanno pensare che qualcuno di molto caro e affettuoso riuscirà a scavarsi un varco e vi farà compagnia, ascoltando musica jazz.

Leone

Un po’ di pazienza con queste stelle che non tengono il vostro ritmo, anzi vi innervosiscono. Ma la Luna no, vi lusinga e vi incoraggia a esprimervi anche in situazioni nuove, con persone che non conoscete. Siete creativi e disinvolti, catturate l’attenzione di tutti, come spesso vi succede e riuscite a gettare semi per prossime interessanti attività, e poi c’è qualcuno che non vi perde d’occhio un attimo...

Vergine

Continua l’effetto poco socievole della Luna, ma non vi disorienta, anzi riuscite a mettere a fuoco nuovi passi da fare sul lavoro, nella professione, per ampliare e approfondire il raggio d’azione e per rispondere a chi si ostina a proporvi cose che non vi interessano. In questa domenica di riflessione vi vengono idee su prossime attività e corsi da seguire per il vostro percorso di crescita personale.

Bilancia

Siamo in area compleanno e queste stelle sembrano prendersi per mano per renderlo più piacevole, per festeggiare con voi, creando la giusta armonia, cosa che vi piace tanto. E cosi tutto sembra procedere con gioia anche se le difficoltà non mancano, ma avete degli alleati interiori, che fanno parte del vostro carattere e in questo momento sembrano tutti attivi e avete amici e familiari che vi vogliono bene e apprezzano la vostra compagnia.

Scorpione

Siete molto intensi e passionali in tutto ciò che fate e questo spesso spaventa un po’ gli altri. Ma oggi è un giorno di riposo e divertimento, potete dare sfogo a tutte le vostre sfaccettature emotive e ironiche per stare serenamente in compagnia. Cercate solo di evitare di essere troppo intransigenti, sapete bene che non porta a niente, anzi spesso fa danni. Un po’ di morbidezza non fa male, le stelle amorose sono dalla vostra parte.

Sagittario

Che bella questa Luna crescente tutta vostra, mette le ali ai vostri desideri e propositi. Tutto sembra orientarsi al meglio. Sul lavoro si sta aprendo una nuova strada, in amore sembra leggersi nel pensiero e insieme si ride e si cercano obiettivi comuni. In famiglia avete ritrovato una certa armonia. Anche alcuni problemi economici sembrano avviati a soluzione. Tutto è in evoluzione, non mollate la presa.

Capricorno

Vi fa riflettere questa Luna, e spesso quando voi riflettete, siete cosi chiari, penetranti e cristallini che nascono pensieri limpidi come diamanti. Riuscite a mettere a fuoco situazioni e strategie, siete bravissimi nel pianificare con lungimiranza, dovete solo evitare di cedere alla sfiducia e al pessimismo, che spesso avete in tasca, ma che, a dire il vero, le vicende della vita sovente confermano.

Acquario

Novità in arrivo, e voi siete pronti ad accoglierle. Lasciate fare al vostro governatore Urano, che vi spinge a progredire, scoprire, cambiare e ora sembra stia anche pensando al vostro amore. Ma pure la Luna oggi vi fa battere il cuore, porta amici vecchi e nuovi. E qualche affare. Insomma l’imprevisto fortunato vi gironzola intorno. Siate dirompenti, le stelle concordano. Solo Marte punge un po’, prudenza alla guida.

Pesci

Insieme al probabile nervosismo di questa domenica, dovuto alla Luna, c’è anche un po’ di magia, che avvolge intuizioni e pensieri che vi scaldano l’animo e il cuore. Vi vengono idee creative. Siete ispirati, se siete artisti, musicisti, autori. Vi vengono in mente anche soluzioni a questioni delicate che negli ultimi tempi vi turbano. Ma non cercate di risolvere problemi di lavoro o familiari perché non è giornata.