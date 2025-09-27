Oroscopo, le Stelle di Branko di sabato 27 settembre: tutti i segni

Foto: Il Tempo

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di sabato 27 settembre 2025

Ariete

Ecco finalmente un week end con Luna crescente in un segno amico, positiva per i viaggi, lo studio, anche per l’amore. Divisi tra la voglia di starvene comodamente sul divano e il desiderio d’avventura, troverete forse un buon compromesso e nuovi stimoli nell’evadere dalla solita routine anche solo con il pensiero o magari riallacciando i contatti con amici e conoscenti che vivono lontano. È un buon momento per concepire un figlio, se lo desiderate. Agli affari penserete lunedì.

Toro

Inizia un fine settimana da dedicare a voi stessi, siete un po’ stanchi e non c’è niente di meglio che coccolarvi con un massaggio, una maschera per il viso, qualche acquisto in vista dell’inverno. Vi sentirete maggiormente in forma e piacersi è il miglior modo per piacere anche agli altri, Venere conferma! Luna crescente in Sagittario per voi è un invito alla passione, il vostro amore sarà piacevolmente sorpreso e compiaciuto. Tenete ben separati gli affari dai sentimenti.

Gemelli

Sabato e domenica Luna è irritante, disturba soprattutto il matrimonio, probabilmente a causa di intromissioni della suocera o della madre, cercate di tenerle lontane per proteggere la vostra relazione – siamo certi che troverete il modo. Meno problematiche le nuovissime unioni o gli incontri, siete spiritosi e coinvolgenti, giovani nell’animo anche se la vostra età non è più verde. Se amate lo sport, giocate a tennis, a calcetto, ma senza stancarvi troppo, dovete recuperare.

Cancro

In casa c’è sempre tanto da fare e voi amate circondarvi di un ambiente pulito, comodo, accogliente, quindi non sarebbe male dedicare i giorni di pausa alla vostra abitazione e ai piccoli lavori che questa richiede per mantenersi in efficienza, lo suggerisce Luna crescente. Se riuscirete a coinvolgere il vostro amore o un caro amico, poi, potrete unire l’utile al dilettevole. Marte e Venere in scatto positivo con Giove nel vostro segno proteggono coppie solide e nuovi incontri.

Leone

Quando Luna è crescente nel cielo dell’amore, come in questo week end, nemmeno un Marte litigioso può impedirvi di amare ed essere amati, per allontanare i problemi è però importante coltivare il dialogo con l’altra persona, non tenetevi dentro pensieri che possono dare origine a fraintendimenti. Organizzate una gita fuori città, qualche passeggiata in campagna o in una città d’arte, la troverete rigenerante, meglio se in treno o in bus, sarà più divertente.

Vergine

Fine settimana con Luna che vi rende un po’ troppo introversi, ma non è il caso di favorire questa tendenza, cercate il confronto con gli altri anche se può mettervi in difficoltà. Con questo Marte, con questa Venere avete gli atout della simpatia e del fascino, saprete conquistare anche senza fare sforzi. Non restate attaccati a oggetti e persone del passato, più cercate di trattenerli e più si allontaneranno, e il futuro vi riserva opportunità molto migliori.

Bilancia

Oggi e domani Luna è in Sagittario, amica e sorella, vi fa socializzare con grande facilità. Aprite il vostro cuore alle persone vicine, cercate di instaurare un dialogo sincero per avere con gli altri un contatto più autentico. Ci sono anche momenti divertenti, trascorsi a spettegolare un po’ e a fare shopping online o solo a esplorare i siti di moda in offerta, e se spendete qualche soldo pazienza, è il vostro compleanno… L’amore è in arrivo, aspettate ancora un pochino.

Scorpione

Con gli innamorati dello zodiaco dalla vostra parte e Giove in ottimo aspetto, la sfera amorosa sboccia come una ninfea in un laghetto segreto nascosto dai salici… Voi che siete soli tenetevi pronti per un incontro che vi travolgerà, ma anche se siete in coppia da tempo non potrete resistere alla pressione di Marte nel segno, offritevi liberamente all’altro. Per i soldi e gli affari ci vuole ancora un po’ di tempo, non forzate le cose, stanno maturando.

Sagittario

Sole e Mercurio in Bilancia, segno della vostra socialità, ricevono i raggi d’argento della Luna nel vostro segno per tutto il fine settimana, nascono amicizie, amori, conoscenze utili per la vostra professione, potete anche incontrare un finanziatore per i tanti progetti partoriti dalla vostra mente così feconda. Aspettate però un pochino prima di partire in quarta, Nettuno l’illusionista potrebbe farvi pensare come già concluso un accordo tutto da verificare.

Capricorno

Luna alle spalle sabato e domenica mette in discussione alcune delle vostre certezze, quindi in qualche modo vi rende insicuri, per questo nel fine settimana tenderete a rintanarvi in voi stessi. L’astrologo vi invita però a non isolarvi, siete Capricorno, solitari per natura, e per voi ogni chiusura rischia di diventare permanente… Con questo Marte così sexy e Venere positiva, invece, dovete uscire, incontrare, godere le gioie dell’eros – beati voi! Agli affari penserete lunedì.

Acquario

Nel week end Luna occupa il settore delle amicizie, relazioni sociali, nuovi incontri, premessa di novità anche in campo amoroso, se siete ancora soli – c’è anche Urano che continua a preparare belle sorprese per il vostro cuore. Gli affari ma anche gli studi sono ben protetti. L’unico vero neo resta Marte, che consiglia prudenza alla guida ma nello stesso tempo segnala che la vostra grinta è al massimo, siete disposti a lottare con tutte le vostre forze per averla vinta.

Pesci

Dopo due giorni di Luna gentile, un fine settimana in cui l’astro d’argento è impegnativo per questioni pratiche, ambiente professionale, autorità, colleghi, meglio rimandare ogni contatto a lunedì, rischiate di influenzare negativamente anche la relazione d’amore, che invece è ben protetta da Giove e Marte molto sexy. Piuttosto, sfogate l’eventuale malumore con un po’ di sport, corsa, camminata veloce, tennis, quel che vi pare – anche l’eros!