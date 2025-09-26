Oroscopo, le Stelle di Branko di venerdì 26 settembre: tutti i segni

Foto: Il Tempo

Branko 26 settembre 2025 a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di venerdì 26 settembre 2025

Ariete

Il fine settimana che arriva ha una bella Luna crescente in Sagittario, vostro settore dei viaggi. Voi che siete esploratori per natura pianificate un paio di giorni lontano dalla solita vita, vi serviranno a sgombrare la mente da pensieri inutili. Urano e Plutone in scatto favorevole – questi due pianeti hanno una forza straordinaria – fanno nascere nuove idee, progetti e vi aiutano a concretizzarli, persino se a molti e anche a voi stessi possono sembrare illusori. L’amore è delicato…

Toro

Non fatevi condizionare da un’altra giornata di Luna storta, che può provocare scatti di rabbia con il coniuge; una punta di gelosia – o forse è senso del possesso – instillata da Plutone in fondo al cuore non riuscite a eliminarla. Ma l’amore c’è, la vostra Venere è nella posizione migliore possibile, Giove è magnifico, vi canta la vostra canzone preferita, quella degli affari e della prosperità materiale, sfruttate questa giornata per fare giri burocratici, presentare domande.

Gemelli

Luna in Scorpione vi mette nello stato d’animo giusto per liberarvi delle ultime incombenze lavorative, cercate di finire tutto adesso, così nel fine settimana sarete liberi di occuparvi di voi stessi e della vostra relazione amorosa. Infatti qualche piccolo problema c’è, inutile negarlo, meglio farsi aiutare dal questo bel Mercurio ad affrontare un confronto chiaro, a cuore aperto, non tutte le incomprensioni spariscono in camera da letto… Concedetevi anche una pausa rigenerante.

Cancro

Luna nel segno del vostro grande amore fino a sera forma per tutto il giorno solo angoli positivi, niente insomma la infastidisce, la passionalità è alta. Dovreste quindi sentirvi al massimo del buonumore, eppure qualche piccola ombra c’è a causa di Sole e Mercurio che disturbano le relazioni con i figli, creano incomprensioni. Possibili noie anche nel funzionamento dell’abitazione, perdite d’acqua, piccoli problemi elettrici, ma potrete sistemarli comodamente nel week end.

Leone

Luna ancora in Scorpione sino a tutto il pomeriggio, poi però cresce ancora e diventa vostra amica, con i suoi raggi d’argento fa brillare il vostro cuore d’oro… nel fine settimana con il suo aiuto potete comporre le liti con i familiari, anche se le tensioni non spariscono del tutto, Marte rende competitivi e permalosi. Vi farebbe bene un po’ di movimento fisico, di solito la palestra vi aiuta, ma fate attenzione a possibili strappi muscolari e distorsioni. Soldi in entrata.

Vergine

Una Luna che cresce di luce nel settore della comunicazione non può che piacervi, anche perché si accompagna a un aspetto eccellente per le vostre relazioni con gli altri, Giove nel settore delle amicizie e dei nuovi incontri. V’innamorerete? Con Venere nel segno noi diciamo di sì, Marte vi rende audaci e passionali. Dato che nel fine settimana Luna sarà noiosa, portatevi avanti oggi con le conquiste ma anche con il lavoro, Sole e Mercurio portano soldi cash.

Bilancia

Il cielo vi sta regalando un bel periodo per il compleanno, per i nati nei primi giorni del segno, però, Nettuno porta un po’ d’ansia – probabilmente immotivata – per il futuro, siete un po’ insicuri. Sfruttate le occasioni offerte da Urano di ampliare le competenze tecnologiche, i soldi impiegati per imparare sono ben spesi. Oggi la Luna è un po’ materialista, ma nel fine settimana potrete divertirvi, viaggiare, stare con gli amici. L’amore? Arriva all’improvviso e vi fa rinascere.

Scorpione

Luna nel segno accanto a Marte può rendervi troppo emotivi, anche le reazioni sono esagerate… non fate di un sassolino una montagna, ve lo diciamo perché sappiamo bene quanto sia forte in voi la tentazione di drammatizzare, a volte avvertite sintomi psicosomatici. Adesso la fortuna c’è, l’amore anche, l’eros va alla grande, non sarebbe un peccato sprecare questo cielo magico? Sfogate le tensioni nello sport o nell’eros, sono le energie in eccesso a creare problemi.

Sagittario

Oggi siete come una pentola a pressione sul punto di fischiare, Luna e Marte alle spalle vi agitano e voi non sapete perché. In realtà siete pieni di aspettative, che nel fine settimana verranno in gran parte soddisfatte, anche se Nettuno nel vostro cielo dell’amore potrebbe indurvi a un eccessivo ottimismo. Ma da stasera Luna crescente entra nel vostro cielo e ci resta per tutto il week end, Sole e Mercurio promettono momenti divertenti e pieni di amici e di nuovi incontri.

Capricorno

Ancora oggi Luna in Scorpione accanto a Marte movimenta il settore delle relazioni sociali, vi trovate coinvolti in discussioni sui massimi sistemi, scambi di opinione costruttivi che possono portare a un progetto interessante concepito in collaborazione con altre persone, anche se la quadratura tra Sole in Bilancia e Giove in Cancro crea un po’ di tensione fra la vita personale e quella professionale. Venere vi parla di persone lontane fisicamente ma molto vicine al vostro cuore.

Acquario

Il sottile malumore che avvertite ancora oggi è provocato soprattutto da Luna contraria, stasera vi sentirete decisamente più socievoli e rilassati, pronti a trascorrere un fine settimana in piacevole compagnia, e non solo di amici… con questo Urano è sempre possibile un incontro a sorpresa che vi tocca il cuore. Ci vuole però una certa prudenza per la forma fisica, fate attenzione mentre guidate e in palestra, la distrazione è il nemico principale.

Pesci

Giove nel vostro cielo dell’amore riceve il sostegno di Marte e, ancora oggi, quello della Luna. I pensieri d’amore – anche se sono diretti verso persone un po’ strane, fuori dall’ordinario – vi cullano come le onde del vostro caro mare, non resterete delusi. Il sex è appagante e stravagante. Ci vuole però un pochino di prudenza nelle compravendite, trattative, investimenti, il vostro Nettuno può creare illusioni di affari lucrosi che però si rivelano poco realistici.