Oroscopo, le Stelle di Branko di mercoledì 24 settembre: tutti i segni

Foto: Il Tempo

Branko 24 settembre 2025 a

a

a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di mercoledì 24 settembre 2025

Ariete

L’agitazione in famiglia dei due giorni passati si placa in parte oggi con Luna crescente, che va in Scorpione – nodo sexy del vostro oroscopo – e tocca il misterioso Plutone. Nel corso della giornata sale la tensione erotica con la persona che v’interessa, premessa di una notte di passione. Accantonate però le discussioni che riguardano i soldi in comune, anche con i soci, Mercurio rende difficile ragionare con calma. Stomaco in disordine, mangiate leggero.

Toro

Con Marte contro Plutone la salute è da tenere sotto controllo, molto probabilmente si tratta solo di disturbi psicosomatici, ma non dovete comunque esagerare, prendetevela calma. A darvi fastidio sono gli intrighi che avvertite nell’ambiente professionale e nelle collaborazioni, voi svolgete il vostro lavoro e non lasciatevi turbare dalle maldicenze. In amore tutto bene, Venere vi regala piccole e grandi gioie, qualche inquietudine passeggera dipende dalla Luna.

Gemelli

Giornata molto movimentata, che vi porta fuori dalle mura di casa per incontrare amici, conoscere, divertirvi. Urano nel vostro cielo, illuminato dal Sole bellissimo, porta un colpo di fulmine per le ragazze Gemelli, è un incontro intenso che lascia il segno anche se non dovesse durare per sempre. Mercurio favorisce gli affari, arrivano notizie, riuscite a ottenere permessi e documenti che aspettavate da tempo, se non li avete ancora richiesti è il momento di fare domanda.

Cancro

Magnifica Luna crescente nel vostro cielo dell’amore, il vostro cuore è aperto a suggestioni di ogni tipo, se siete felicemente in coppia le fantasie dell’eros possono concretizzarsi. Dovete però essere chiari con l’altro circa i vostri desideri e le vostre intenzioni, Mercurio può creare fraintendimenti. I figli vanno tenuti d’occhio, la vostra sensibilità può cogliere subito gli eventuali segni di disagio e rimediare. Se siete in viaggio di lavoro, potete incontrare l’amore.

Leone

Luna crescente raggiunge Marte in Scorpione, segno della famiglia, e riporta alla luce vecchie ruggini che credevate sepolte, c’è anche qualcuno che manovra per mettervi l’uno contro l’altro. Avete due strade: la prima – quella che scegliereste d’istinto – è affrontare di petto le questioni, l’altra è agire di nascosto anche voi, magari con l’aiuto di conoscenti fidati. Le amicizie vi danno una grande forza e validi suggerimenti, seguiteli. L’amore è dolce come un bignè, gustatevelo.

Vergine

Nel cielo avete la migliore delle compagnie, Venere, regina d’amore e di eleganza, così sono le donne e gli uomini Vergine, conquistano con discrezione. Dietro l’aspetto riservato, però, voi siete capaci di lottare con forza per difendere le vostre convinzioni, adesso più che mai, grazie a Marte nel settore della comunicazione/dialogo. Meglio non esagerare, anche se in questo momento siete apprezzati e corteggiati, prima o poi qualcuno potrebbe risentirsi. Lo sport vi fa bene.

Bilancia

Oggi il vostro Sole riceve prima l’appoggio di Urano e subito dopo di Plutone, questi due potenti pianeti possono cambiarvi la vita, se siete pronti a rinunciare al passato. Anche voi dovete darvi una mossa, però, la fortuna non piove mai dal cielo, va rincorsa e corteggiata. A proposito di corteggiamento, fate capire quel che avete nel cuore a chi vi piace, si può sapere che cosa vi frena? Se eros e sentimento vanno di pari passo, la coppia funziona e tutti vissero felici e contenti…

Scorpione

Luna crescente raggiunge Marte nel vostro segno, una miscela esplosiva di magnetismo sessuale e di empatia. Chi riesce ad amarvi adesso vivrà un’esperienza indimenticabile, i nuovi incontri hanno una bellezza e un’eleganza irripetibile. Eppure voi siete sempre i soliti, quando avete tutto, vi viene la tentazione di aprire il giocattolo per capire com’è fatto dentro, a rischio di romperlo. Curate le relazioni, vi saranno utili quando i vostri progetti saranno in fase operativa.

Sagittario

Luna crescente in posizione nascosta insieme a Marte sottolinea che siete sempre deliziosamente ingenui, non vedete il male negli altri perché non ce n’è dentro di voi, eppure a volte dovreste aprire gli occhi e cautelarvi, come adesso. Non fidatevi di chi non se lo merita e vanta superiorità per la sua esperienza e posizione sociale, piuttosto ascoltate i giovani, possono insegnarvi molto. Alzate l’asticella delle vostre pretese in amore, meritate di più di quel che credete…

Capricorno

Nelle collaborazioni che hanno già dato segnali di crisi, la quadratura tra Giove e Sole non vi consente di andare avanti con persone che hanno già mostrato cosa vogliono da voi. Non vi invitiamo però a procedere da soli, Luna crescente e Marte in Scorpione vi procurano collaboratori magari giovani e poco esperti ma pieni di entusiasmo e di energia, starà a voi indirizzarli bene. L’amore vi chiama da lontano, fate un passo nella sua direzione.

Acquario

Urano in scatto preciso con il Sole vi risveglia da una sorta di incantamento e vi invita a entrare in azione, avete buone stelle ma c’è qualcuno che insidia la vostra posizione professionale e stavolta dovete difendervi – non con la forza ma con l’astuzia, ne avrete l’opportunità. Le donne Acquario che frequentano ambienti alternativi possono incontrare uomini stravaganti e ricchi di fascino, gli uomini del segno progettano viaggi avventurosi per ampliare le loro vedute.

Pesci

Venere contro solletica la vostra fantasia amorosa, e con Luna crescente e Marte in angolo favorevole le avventure amorose nascono dovunque, in viaggio, al telefono, su internet… potreste incontrare anche una persona di età molto diversa dalla vostra che però risveglia emozioni assopite da molto tempo. Gli affari però hanno bisogno di concretezza, l’intuito serve certamente, ma prima di arrischiare il vostro denaro dovete analizzare bene tutto quanto. Fatevi consigliare.