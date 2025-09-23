Oroscopo, le Stelle di Branko di martedì 23 settembre: tutti i segni

Foto: Il Tempo

Branko 23 settembre 2025

a

a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di martedí 23 settembre 2025

Ariete

Ora che l’eclissi è passata, l’equinozio ha segnato l’inizio dell’autunno nell’emisfero boreale e il Sole in Bilancia guida le danze, è il caso di occuparsi meglio di quel Marte appena entrato in Scorpione, non foss’altro perché si tratta del vostro pianeta dominante e rappresenta energia sessuale, volontà, affermazione di sé... In Scorpione è potente, per voi di più, molto attivo (anche troppo) su vari piani e molto sexy...

Toro

Potrebbero crearsi conflitti o rivalità nelle collaborazioni, come nei rapporti affettivi. Questo è uno degli effetti di quel Marte profondo e un po’irritante. Ma voi siete perfettamente in grado di fare chiarezza, soprattutto se provocati, non vi mancano gli argomenti e anche una certa sensitività che vi fa sfuggire a strategie, a volte elementari, che su di voi non hanno presa. Fate scivolare, è la tattica migliore

Gemelli

Un martedí che vi vede impegnati in qualche progetto particolare. È un po’ che ci stavate pensando e oggi forse è proprio la giornata giusta per dedicarvi a fare un piano piu preciso. Lavoro o studio non importa, cominciate e andate avanti fino a quando avrete in mano un dossier esauriente. Magari a costo di rinunciare a quella cena con gli amici dell’estate. Anche a questo serve il nuovo Marte.

Cancro

Invece di ostinarvi a cercare le parole giuste per quel lavoro o quell’iniziativa che state portando avanti, quella telefonata che non vi va proprio di fare... oggi sarebbe il caso di lasciarsi andare a qualcosa di piacevole, sensuale, divertente. Cambiate film anche per poche ore, andate a trovare qualcuno che vi mette allegria e vi stimola sempre bei pensieri. Incontratevi al bar o a una mostra,. Oppure chiamate quella persona che e un po’ che volete conoscere meglio.

Leone

Quando il Leone ha due pianeti un po’ pesantini, uno veloce e l’altro lento, con forze energeticamente diverse e contrastanti – tanto per non fare nomi...Marte e Plutone - inizialmente si sente irritato, offeso, scoraggiato, magari anche per faccende di poco conto, ma poi pian pianino prende le distanze dalle cose e dalle persone che lo stanno mettendo in crisi e si allontana regalmente in attesa di trovare nuovi argomenti piu funzionali.

Vergine

Lo sapete che è proprio il periodo giusto per affrontare anche quelle cose che avete a lungo rimandato perche non vi sentivate in grado? Magari anche quella certa persona? Ora siete davvero in un momento magico, lucido, radioso - siete carichi e affascinanti e quel Marte lí aggiunge tutto il fascino e la sensualità che di solito cova sotto la cenere. Quindi cara Vergine puoi fare ció che vuoi.

Bilancia

La vostra calma... per un segno in fondo un po’ pigro come il vostro vi sentite in un vortice improvviso, impegni personali, famiglia, lavoro, amici, le nuove persone di cui vi occupate come se le conosceste da venti anni – perché voi fate spesso cosí – e pure il dentista che ha anticipato il suo lavoro... Insomma non avete i vostri spazi di recupero tra una cosa e l’altra, eppure siete sempre, almeno apparentemente, calmi.

Scorpione

Nell’occhio del ciclone, che si chiama Marte, ma non è solo lui, vi sembra di essere survoltati, eppure vi sentite lucidi. È comunque un momento importante, di questo vi rendete conto, siete sotto l’effetto di una energia trasformativa, anche rigenerante, e capirete solo alla fine di questo periodo, di questa corsa, cosa davvero sta cambiando. Intanto con passione seguite quest’onda con fiducia.

Sagittario

Qualcosa funziona e qualcosa no, siete carichi ma non sempre riuscite a ottenere quello a cui puntate, però non dipende tutto da voi – talvolta semplicemente succede. E poi c’è quell’irrequietezza che guasta tutto. Ecco, su quella si puo lavorare, tanto per facilitare i rapporti. Servirebbe rilassarsi un po’, magari con pratiche energetiche, che sono in grado di cambiare la situazione. Prendetevi il vostro tempo.

Capricorno

I pianeti vi amano in questo momento e soprattutto vi stimano, come noi. Poi in questi giorni siete anche piu leggeri, piu scanzonati...e quindi anche molto simpatici, ironici e autoironici. Siete in quella vostra speciale fase creativa, onirica, nella quale da un particolare, un oggetto, un racconto, voi cominciate a viaggiare, immaginando di andare in capo al mondo e ritorno, magari per costruire un villaggio per eschimesi...

Acquario

Giorni da prendere con cautela, siete irascibili, potete prendere fuoco anche per un’inezia. E in questo c’è lo zampino di Marte. Quindi meglio stare alla larga se possibile, almeno per qualche giorno, da situazioni sgradite, irritanti, ingiuste, oppure persone con le quali non avete un rapporto sereno. Insomma evitate i conflitti e se non è possibile cercate almeno di trasformarli in momenti di evoluzione, progresso.

Pesci

Transiti da sfruttare in pieno soprattutto sul lavoro, dove riuscirete a colpire e affondare con nonchalance, ovviamente laddove necessario, come nel caso di qualcuno che vuole raggirarvi in un affare o crede di poter confondere le acque...a voi! Il vostro intuito è a mille, cogliete segnali e prevedete reazioni molto prima degli altri. E anche la vostra innata creatività vi consente di raggiungere obiettivi insoliti e risolvere problemi.