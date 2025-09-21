Oroscopo, le Stelle di Branko di domenica 21 settembre: tutti i segni

Foto: Il Tempo

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di domenica 21 settembre 2025

Ariete

Per fortuna è domenica, vi fa bene una pausa lontani dalle preoccupazioni legate al lavoro e agli impegni che riuscite ad accumulare anche per prestare aiuto a familiari ed amici, si sa che vi fate sempre avanti per dare una mano alle persone a cui volete bene, ai colleghi, anche all’ultimo arrivato che deve affrontare qualcosa di complicato. Ma oggi serve relax, dove preferite. Lo dice anche la Luna.

Toro

Circostanze solo apparentemente fortuite vi fanno incontrare o sentire persone a cui volete bene, amici che non sentivate da molto, che vi aprono il cuore, perché con voi si parla bene, emozioni e sentimenti sono bene accolti, al sicuro e ricambiati, mentre i vostri consigli sono spesso preziosi. Ecco, la giornata si presenta carica di energie armoniose e positive, idee e soluzioni si presentano naturalalmente e stupiscono anche voi.

Gemelli

A pensarci bene non manca qualche perplessitá sulle vostre ultime decisioni nel lavoro, come su una spesa importante, il cambiamento di casa, ma anche qualche dubbio nei rapporti personali. Niente di meglio che una pausa per svuotare la mente e tornarci sopra lunedí. Andate con amici in un bel luogo rilassante vicino al mare o a un torrente, poggiate idealmente i vostri pensieri sull’acqua...e lasciateli andare via... È una pratica antica. Funziona.

Cancro

Oggi siete quasi travolgenti, quindi se volete potete svagarvi con amici in mezzo alla natura, o alla scoperta di qualche borgo medievale, ma potreste anche mettere a punto un progetto o programma che vi gira da tempo per la testa. Vi potrebbe capitare di incontrare o di sentirete qualcuno che vi aiuterà a passare dalla teoria alla realizzazione pratica, potrebbe nascere un’efficace collaborazione.

Leone

Domenica altruista, volete accontentare le persone della vostra vita, che invece della solita gita al mare, hanno intenzione di sistemare la casa, per l’autunno, facendo pulizie profonde e un po’ di “decluttering” ovvero lo smaltimento di oggetti accumulati, non piu necessari, un’operazione che ha anche un profondo valore psicologico, libera spazio in casa e dentro di noi, per far entrare il nuovo. Leggerezza.

Vergine

Che giornata intensa! Luna calante nel vostro segno, che la sera diventa Luna nuova e coincide con un’eclissi solare parziale. Opposta a Satuno e quadrata a Nettuno in Ariete diciamo che tende a responsabilizzare e spingerci tutti a puntare sui nostri valori piu alti. Momenti che ci portano a soffermarci sulle nostre scelte e desideri, infondendoci forza per perseguire sogni, obiettivi. Rinnovamento che si estende a tutti i segni. Meno ipercritici, please.

Bilancia

Stanotte, al confine con il nuovo giorno, la Luna Nuova entra nel vostro segno. Indovinate un po’ cosa vi spingerà a cercare? Armonia... qualcosa che certamente vi appartiene per nascita, è la vostra cifra personale, ma spesso viene sopraffatta dal mondo duro e crudele. Mettete a tacere per un po’ il vostro perfezionismo, rilassatevi, decomprimetevi, lasciate passare nuove onde di benessere. Relax.

Scorpione

Guardate che è proprio cosi, non fate inutili spallucce scaramantiche, la giornata per voi promette bene, molto bene. Cinque stelle su tutto. Amore davvero profondo, complice, anche spiritoso. Le finanze non scarseggiano e dovrebbero anche funzionare certe operazioni finanziarie. Tutto sommato l’energia c’è ed è di prim’ordine. Organizzate una simpatica e insolita domenica!

Sagittario

Qualcuno vi sta sfidando? Questo suggerisce la Luna nuova in Vergine, in eclissi parziale. Comunque in questo caso sarà utile per riorganizzarsi. Magari siete semplicemente voi che avete voglia di capirvi meglio, a volte prendete delle strade che proprio non vi appartengono, vi ci trovate dentro, quasi per caso, chissà per quale battaglia infondata, pretestuosa, perché a voi capita anche di fare queste cose... Chiarezza.

Capricorno

Non vi coinvolge personalmente questa Luna nuova in Vergine, in eclissi parziale, che prima del nuovo giorno entra in Bilancia, quantomeno non mette in discussione nulla di fondamentale, peró è pur sempre poco leggera, e voi avete tanto bisogno di fluidità... non in senso economico, ovviamente, ma psicologico. Una Luna che serve comunque per cercare di riposare, rallentare...magari amare.

Acquario

Ci sembrate un po’ nervosi, comunque anche se di sguincio pure voi risentite dell’eclissi parziale di Sole in Vergine, e in questo momento sinceramente avreste solo voglia di riposare, senza troppo rimuginare. Fatelo, riposatevi, accantonate i problemi come sapete fare voi, dedicatevi alle persone del cuore, alla persona del cuore... riuscirà a farvi sorridere e sarà una musica, voi amate la musica.

Pesci

Una delle vostre capacità è quella di saper sgusciare, sfuggire, anche a voi stessi, nel senso che nulla è terribilmente certo, ci sono tante prospettive e dipende da che parte state guardando, quello che non puo fare un pesce lo fa l’altro... con l’eclissi di Sole opposta all’ultimo grado della Vergine... E che sara mai? Sicuramente un nuovo inizio. Scegliete voi l’ambito. Siete meravigliosi, immensi e ipnotici come il mare.