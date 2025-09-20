Oroscopo, le Stelle di Branko di sabato 20 settembre: tutti i segni

Foto: Il Tempo

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di sabato 20 settembre 2025.

Ariete

Dedicatevi al vostro benessere fisico in generale, recuperate energie, mangiate bene, fate esercizio fisico, passeggiate, prendete qualche integratore se necessario, e curate l’aspetto, se volete anche con qualche simpatico cambiamento, capelli, abbigliamento. È pure la nuova Venere, da poco entrata in Vergine, a suggerire tutto questo e il week end cade a proposito. Programmate qualcosa di piacevole e interessante, siete sempre molto informati e non vi mancano inviti e suggerimenti.

Toro

Che c'è di nuovo? Qualche regalo delle stelle. Oggi vi siete svegliati piu sereni, piu sicuri, quasi in stato di grazia, vi sembra cosí strano... dopo un periodo di grande impegno, stress, tanti sforzi per controllare tutto, nell’ambito della professione, lavoro, organizzazione delle vacanze. La famiglia con le sue esigenze e voi che volete vedere tutti sereni. Ma ora sentite un’energia diversa, siete attratti dalla bellezza a tutto tondo, profonda e sensuale.

Gemelli

Troppo concentrati sul lavoro non riuscite a staccare la spina, ma le cose girano bene, ci saranno dei cambiamenti desiderati. Piuttosto, soprattuto nei rapporti privati, avete una gran voglia di chiarire, di parlare di quelle cose che si rimandano sempre, ed ora è arrivato il momento di farlo, quanto meno di cominciare, non vi mancano le parole giuste per spiegarvi e anche il cuore per ascoltare e trovare soluzioni per il bene di tutti.

Cancro

Qualcosa vi spinge ad essere piu chiari, sul lavoro e negli affetti, ed è anche per questo giro di stelle che favorisce nuovi contratti e nuovi incontri. Fatevi avanti serenamente. Si è allentata quella tensione in famiglia che vi ha fatto tanto innervosire, e soprattutto ritirare senza esprimere il vostro scontento e neanche il vostro punto di vista. Parlate anche a quella persona, bella e un po’ particolare che vi ha cosí colpito.

Leone

Come se non bastasse pure Venere ci si mette ad aiutare le vostre finanze. E anche riconoscimenti sia nel privato che nel lavoro. D’altronde le stelle ora spingono la vostra sfera pratica, e anche nel week end si presentano occasioni ghiotte per investimenti magari durante una gita rilassante e salutare. Dedicatevi alla famiglia, al vostro amore, serpeggia nervosismo, forse si tratta di gelosia?

Vergine

Sole e Venere nel segno, che bella sensazione interiore e anche esteriore, vi guardate e vi sentite in forma. Sensazione di sicurezza e anche il coraggio di esprimere le vostre ragioni rispetto a questioni che avete ignorato vostro malgrado per amor di pace. Sia nel matrimonio che nelle collaborazioni. Siete comunque aiutati da Giove che protegge i rapporti di amicizia e di lavoro. Forse qualcuno vi fa battere il cuore?

Bilancia

Recuperare intimità e tempo per la riflessione è molto importante per voi in questo momento. Per diversi motivi, questioni affettive di vario genere, un caro amico che ha bisogno del vostro aiuto, un nuovo amore, avete proprio bisogno di raccoglimento. Non c’e niente di male se la socialissima Bilancia ha voglia di restare per un po’ concentrata su se stessa, in attesa del nuovo giro di stelle che inizierà il 22.

Scorpione

Evviva Venere non è piu scontrosa e permalosa e in amore si ammorbidiscono i toni, le parole diventano piu intime e sincere. Amicizia e amore nutrono pensieri e programmi. Si riparte su tanti piani. Sappiamo che tutto questo vi dà un intimo piacere. E siete addirittura pronti ad ampliare il vostro giro di frequentazioni, ad incontrare persone nuove, tra le quali magari due occhi “spaccanti”.

Sagittario

Siete pieni di entusiamo, sempre, ma ultimamente le stelle hanno anche messo alla prova il vostro ottimismo. Soprattutto un pianeta importante anche se lontano che si è messo periodicamente di traverso sul vostro cammino. Parliamo di Saturno che appunto ha inasprito situazioni e persone. Ormai lo conoscete e capite che il disagio sta per finire, come stanno per risolversi taluni vostri problemi verso autorità e famiglia. Bene.

Capricorno

Risveglio piu dolce, ve ne siete accorti? Desiderio di viaggi, di movimento, sapete che vi prende ogni tanto, e dovete seguire questo richiamo, anche in seguito alle recenti delusioni sia sul piano professionale che sentimentale. Puo anche trattarsi di un lavoro all’estero che si presenta improvvisamente, magari legato a contatti del passato. E si sa che Carpricorno ha il passaporto in tasca.

Acquario

Un week end con questa nuova sensazione di leggerezza, via quel nervosismo di fondo finalmente e quasi quasi si riparla di amore se non subito, a breve. E si puo anche recuperare un rapporto che sembrava essere entrato nell’abitudine. Non vi sarà difficile, siete cosi tecnologici, pieni di idee e di contatti, potrebbe essere una grande idea un breve viaggio all’estero, con la persona del cuore. Stupitela.

Pesci

Non tutte le stelle sono benevole in questo momento, non tutte armoniose, anzi hanno deciso di mettere alla prova il vostro nuovo assetto interiore e professionale. Ma non riusciranno a disturbarvi piu di tanto. Di solito siete voi a mantenere determinati confini un po’fumosi invece adesso volete chiarezza, e sapete analizzare le cose con piglio chirurgico. E vi riesce bene. Vi aiutano intuito e ironia.