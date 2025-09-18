Oroscopo, le Stelle di Branko di giovedì 18 settembre: tutti i segni

Foto: Il Tempo

Branko 18 settembre 2025 a

a

a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di giovedì 18 settembre 2025.

Ariete

Anche oggi il cielo vi sorride e vi riempie di voglia di fare e di comunicare. Vi vengono in mente progetti accantonati prima dell’estate e anche persone da contattare che non sentite da tempo con cui organizzare incontri professionali o anche di svago. Insomma siete ripartiti alla grande, sembra solo un vago ricordo quella sensazione di scontentezza, che vi ha dato talvolta da pensare durante le vacanze.

Toro

Qualcosa sta cambiando in voi, avvertite come una sensazione di decisiva ripresa, per alcuni sul piano fisico, per altri si risveglia la capacità di affrontare e risolvere problemi e situazioni che vi hanno tenuto un po’ in sospeso, nella professione, nel lavoro e anche nelle relazioni. Ci sarà tempo per portare avanti e risolvere quanto vi sta a cuore, ma avete ritrovato la determinazione personale e soprattutto la voglia di amare.

Gemelli

In certi momenti avete la sensazione di girare a vuoto per le troppe idee che vi girano in testa. Cercate di selezionare ed evitate di andare dietro alla prima idea fantastica che vi seduce, concentratevi sui progetti a cui tenete di più e studiate a chi e come proporli. Piuttosto quanto tempo è che non fate una passeggiata nel verde con il vostro amore ? Organizzate un fine settimana rilassante in qualche posto speciale di quelli che sapete trovare voi.

Cancro

Tante emozioni in questo periodo, tanti impegni, e proprio da oggi Mercurio forte della sua nuova posizione in Bilancia, cerca di dare un nuovo assetto piu funzionale alla vostra vita, per certi versi vorticosa. Saltano agli occhi aspetti pratici da sistemare, cosa che avete rimandato per tutta l’estate, la parola d’ordine dunque per il momento sarà organizzazione. Cosa che tutto sommato non vi dispiace proprio per niente.

Leone

Chissà se sarà una email o una lettera che aspettavate da tempo ad arrivare insieme a Mercurio che oggi entra in Bilancia, in effetti in questi giorni potrebbe anche andare in porto un contratto vantaggioso o un nuovo buon investimento. Fatto sta che il cielo è dalla vostra parte, anche per ottenere qualche interessante cambiamento nel lavoro. Siete stimati e apprezzati. E tutto questo vi fa sentire bene anche fisicamente.

Vergine

Grande lucidità e desiderio di ordine, di organizzazione, vi spingeranno a riconsiderare cose che avete lasciato indietro, anche discorsi sospesi con persone a cui tenete. Qualche associazione sta battendo la fiacca, forse anche il vostro rapporto matrimoniale ha bisogno di più attenzione, più tempo, ma siete anche aiutati da stelle generose e poi voi siete maestri nel capire dove è necessaria una po’ di cura in più. Chiarezza finanziaria.

Bilancia

Benvenuto Mercurio, arriva al momento giusto per riprendere quota, per comprendere meglio tutto quello che vi gira intorno... In qualche modo l’entrata del pianeta nel vostro segno riporta entusiamo e anche apertura nei confronti delle vostre persone più vicine, più care. Accende una luce in piu nella quotidianità e improvvisamente avete voglia di parlare e raccontare tutto quello che provate e che vi passa per la testa, senza troppi freni.

Scorpione

Un crescendo di impegni e questioni da definire. Probabilmente non riuscirete ad affrontare tutto quello che sembra urgente. Fate una cernita e datevi dei tempi. Avete anche bisogno di riposo e di riflessione, per voi fondamentale. Qualche rapporto sentimentale sta vivendo un momento di crisi, se guardate dentro di voi troverete l’indicazione giusta, forse state un po’ trascurando il vostro amore, oppure siete voi ad essere trascurati, dovete rifletterci.

Sagittario

Qualcosa di nuovo vi anima, vi attrae. Forse un progetto che avete intercettato, un lavoro, un nuova conoscenza, un viaggio particolare... Certo è che il vostro pensiero si muove su territori inesplorati e questo per voi è sempre entusiamante, eccitante, una forte spinta ad iniziare capitoli diversi della vostra vita. Siete sperimentatori di professione e anche molto curiosi, non vi tirate indietro di fronte alle novità.

Capricorno

Non tutto fila liscio come pensavate, avete bisogno di concentrarvi per portare in porto i vostri programmi. Forse serve più tempo, dovete anche confrontarvi con persone che possono darvi una mano e di certo arriverà un suggerimento valido. Intanto l’amore è il vostro territorio segreto e generoso, cercate di non creare malintesi, siete sempre troppo silenziosi, non date nulla per scontato, soprattutto nel rapporto a due.

Acquario

Un bel cielo vi nutre e vi protegge, e se qualche faccenda è rimasta in sospeso il nuovo Mercurio in Bilancia vi aiuterà a risolverla anche con stile. Avete una bella energia, lo sapete, e forse potrebbe essere il momento giusto per riprendere qualche attività fisica, sport, o disciplina energetica, fa bene anche alla mente oltre che al corpo, non fatevi prendere dalla pigrizia. Unico suggerimento delle stelle è di non esagerare con le spese.

Pesci

Qualche dubbio in amore o in famiglia? Rifletteteci bene, qualcosa vi ha destabilizzato, magari una preoccupazione in campo economico, un incontro inaspettato, un momento di confusione. Succede, e spesso proprio questi momenti di piccolo trambusto interiore servono a capire meglio, ad approfondire. Mercurio dalla sua nuova posizione in Bilancia vi aiuterà a chiarire anche situazioni di lavoro ed economiche.