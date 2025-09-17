Oroscopo, le Stelle di Branko di mercoledì 17 settembre: tutti i segni

Foto: Il Tempo

Branko 17 settembre 2025

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di mercoledì 17 settembre 2025.

Ariete

Dalla mattina presto qualcosa cambia in voi e nel cielo, si aggiusta l’umore e all’inquietudine succede una familiare voglia di fare, improvvisamente le soluzioni sono dietro l’angolo e mille idee vi aiutano a risolvere i problemi degli ultimi giorni. Vi ricordate anche di quella promessa di aiutare un amico a risolvere una questione pratica. Ritrovate la vostra carica inarrestabile e anche quei piccoli malintesi in amore scompaiono dolcemente nel mare della passione.

Toro

Adesso non esageriamo, non sara una Luna con gli artigli a disturbare questo finale d’estate. Bando all’irrequietezza, al nervosimo, resistiamo ai disservizi che avvengono in casa e in ufficio. Anche se la vostra natura ansiosa e perfezionista non sempre ve lo consente, sappiamo bene che siete capaci al bisogno di diventare coach di voi stessi, di ascoltarvi, riuscendo a cambiare umore e prospettiva, per amore, per amicizia, per il bene di tutti. Raffreddore.

Gemelli

Avete visto, le stelle si muovono, cambiano anche rapidamente talvolta e dalla confusione poco realizzatrice di ieri oggi arrivano le idee giuste, perfette per le situazioni a cui vi state dedicando sia sul lavoro che in famiglia, negli affetti. Voi, si sa, fate tremila cose nello stesso momento, ma tavolta, se mettete un po’di respiro tra fatti e pensieri, potete anche godervi la bellezza dei risultati raggiunti, e pure di quelli da raggiungere, specie negli occhi di chi vi vuol bene.

Cancro

Sì, è un periodo quasi magico, sappiamo che non lo ammettereste neanche a voi stessi anche se vi siete accorti che procedete leggermente sollevati da terra, per questo ve lo diciamo noi, per cronaca stellare, ma anche per stima e amicizia. Le faccende di lavoro e private si incastrano bene, scorrono bene, avete idee brillanti e calzanti e siete amorevoli e pazienti con le persone del cuore. Occhio alle spese, ma non rinunciate a un bel viaggio.

Leone

Un buon giorno questo mercoledì, e anche i giorni a venire. Sembra che le stelle si siano innamorate di voi e del vostro successo. Quindi non risparmiate impegno e idee, perché potrebbero realizzarsi molto facilmente, anche con gli appoggi giusti. Entro settembre concluderete positivamente diverse questioni. Qualcosa resterà alle spalle senza alcun danno, anzi per far spazio a valide novità. Amore a cinque stelle.

Vergine

Sarà la Luna a ispirarvi oggi, in modo sublime. Seguite i richiami interiori, l’intuizione che vi suggerirà la giusta posizione da tenere nei confronti di quello che vi sta avvenendo intorno. Non serve prendere di petto le cose che non vanno secondo i vostri programmi, non oggi, qualcosa verrà allo scoperto nei prossimi giorni e qualcosa si spegnerà da sola. Oggi per quanto possibile relax e cultura, dedicatevi a voi stessi. Un film al cinema. Un nuovo taglio di capelli?

Bilancia

Giorni di vigilia come sempre un po’ eccitanti, il Sole infatti sta quasi per entrare nel vostro segno e sembra di volare sulle note del tempo. Bella per voi questa Luna, provate quasi un’intima gioia, siete sollecitati da immagini solari. Giorno vincente sul lavoro e per taluni giorno eccezionale in amore, magari finalmente quella certa persona si dichiarerà, oppure riceverete un bel regalo da chi vi ama. Siete ispirati, idee creative e costruttive.

Scorpione

Non é proprio un giorno facile, vi verrebbe voglia di saltarlo a pié pari già dalla mattina presto. Forse già da ieri sera. Impegni e idee complicate si accavallano nella mente e non avete voglia di fare nulla di quello che dovreste. Oggi vi piacerebbe stare alla finestra a guardare, lasciare libero il pensiero senza impegni e responsabilità. Vi siete stancanti molto ultimamente e avete tirato troppo la corda. Ma Scorpione, si sa, rinasce dalle proprie ceneri e velocemente ritroverete la vostra forza, il vostro pungiglione.

Sagittario

Vi sentite bene, centrati, pieni di forza e di idee e anche il vostro lavoro trarrà beneficio da questo vostro momento fisico e interiore. Vi cercano amici e colleghi, ma forse anche quella persona che da un po’ di tempo stuzzica la vostra fantasia, il vostro cuore. Si puo scorgere in arrivo, anche velocemente per qualcuno, l’aliscafo dell’amore. Si prevedono momenti di fuoco e di trasporto interiore anche per le coppie gia formate. Evviva.

Capricorno

Intimo sospiro di sollievo, grazie a questa Luna amica - ci voleva proprio pensate dentro di voi - non sono tempi adatti per avere Lune storte e altri corollari planetari, che agitano la famiglia e gli affetti, si sa che ne risentite anche se non lo date troppo a vedere. E invece oggi siete piu leggeri, avete idee vincenti, siete bendisposti e spiritosi. E il mondo se ne accorge. Vi abbiamo gia detto che sono in arrivo altri favorevoli cambiamenti nel cielo?

Acquario

Caro Acquario, porta pazienza, puoi farlo. Non è un giorno entusiamante anzi è proprio una di quele giornate da nervi a fior di pelle. Ma piu in casa che fuori. Nel lavoro riuscite ad eccellere comunque e soprattutto inspiegabilmente fa breccia proprio adesso un vostro vecchio progetto. Il nostro consiglio amichevole, e si sa che tra voi e l’amicizia c’e un patto indissolubile, è proprio quello di contattare tra le vostre conoscenze qualcuno che vi affascina con le sue idee, le sue attivita, il suo stile. Rigenerante.

Pesci

Non date peso al fatto di avere la sensazione di remare controcorrente, piuttosto gardate le situazioni da una prospettiva diversa, voi sapete farlo meglio di tutti i segni dello zodiaco. Si tratta di dare spazio al filosofo che è in voi e analizzare bene quello che vi gira intorno, vi renderete conto che siete piu forti di quanto pensiate, anzi inaffondabili e soprattutto astuti. Molto astuti. Troverete la soluzione giusta, in famiglia e/o nel lavoro per i problemi del momento. Si tratta di cambiare cappello! La conoscete la teoria dei 6 cappelli di De Bono?