Oroscopo, le Stelle di Branko di martedì 16 settembre: tutti i segni

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di martedì 16 settembre 2025.

Ariete

Dovete calcolare tre giorni consecutivi un po' nervosi e insoddisfatti, cioè, quanto dura l'effetto della Luna in Cancro. Coinvolge in primo luogo la famiglia, ma tutti i segni devono prestare maggiore attenzione alle persone vicine, nel matrimonio bisogna ritrovare la solidarietà, se per caso è venuta a mancare. Tre giorni stressanti anche per il fisico, Marte picchia forte. Soltanto l'amore riesce a portarvi dove vuole, Venere calda e decisamente afrodisiaca in Leone.

Toro

I grandi pianeti sono ormai da tempo nei punti centrali del vostro oroscopo, insieme a Mercurio annunciano grande novità per i liberi professionisti, la possibilità di ottenere un lavoro, un'affermazione per chi sostiene prove impegnative. Andate dritti per la vostra strada anche in amore, nonostante questa momentanea agitazione di Venere che non lascia in pace nemmeno la famiglia, ma due giorni anche lei risplenderà in Vergine. Gli affari sono la vostra specialità, Luna ok.

Gemelli

Equinozio d'autunno è previsto per il 22, ma la vostra estate astrologica si è conclusa domenica scorsa con ultimo quarto di Luna nel vostro segno. Qualche noia l'abbiamo subita tutti perché voi siete il segno dei soldi, anche voi avete le vostre spese e mancanze, ma davanti ci sono ancora tante possibilità di agguantare la farfalla della felicità. Non avete molte idee a causa di Mercurio in Vergine ma siete affascinanti, simpatici, sensuali, non è facile dirvi di no.

Cancro

Siete accompagnati dalla vostra Luna che resterà positiva fino al primo giorno d'autunno. Sostenuta da Giove è preziosa per questioni legali e assicurative, proprietà immobili e beni ereditati. Dovete però sempre prestare attenzione al mercato quando si tratta di investimenti di un certo peso. In settimana, Mercurio e Venere si spostano, ma sono sempre in grado di farvi un regalo speciale durante un viaggio al mare, un amore da vivere senza porsi troppe domande.

Leone

In agosto e settembre avete realizzato molto, tutto fa pensare che un grande risultato debba ancora arrivare. Questa settimana registra vari traslochi planetari, Mercurio passa in Bilancia, Venere si sposta in Vergine e diventa molto positiva per i vostri affari. Ecco perché pensiamo che farete la vostra rincorsa prima della fine di settembre. Le associazioni di adesso, la prossima estate saranno un ricordo. Anche un amore può essere cambiato, liberatevi di certi ricordi.

Vergine

Ritorna l'opposizione del Sole nel segno con Saturno in Pesci, tocca naturalmente le collaborazioni e i rapporti stretti, ma avendo voi il vostro caro Mercurio sempre a fianco e Venere che tra due giorni entra nel segno, la protezione è sufficiente per attaccare per primi se non volete essere attaccati. Inganno, imbroglio, tradimento… l'eredità lasciata dall'ultima Luna in Gemelli. L’astro d'argento splende sul mare del vostro amore, veramente grande se resiste a tanto.

Bilancia

I giorni che precedono l'arrivo della vostra stagione, il 22, sono intessuti di influssi celesti positivi per ogni impresa che richieda invenzione, energia, vedute che aprono nuove dimensioni della realtà che state vivendo o che vorreste vivere. Nulla è impossibile alla Bilancia quando decide di uscire dalla folla. Marte rende vivaci e mondani, l'odierna Luna è nervosa e cercherà di ostacolarvi, ma non spegne la fiamma della grande, giovane passione che arde nel vostro cuore.

Scorpione

Contrariamente a quanto si potrebbe credere, voi avete molto in comune con l'Ariete, il primo segno, entrambi siete governati da Marte e Plutone. Lui è primavera, apre alla natura, voi siete autunno e la mandate a riposare.… Apprezziamo il vostro attuale quadro astrale, sotterraneo un po' come voi, ma al momento giusto e con la persona giusta questo vulcano dormiente esplode e la vostra capacità professionale e la vostra passionalità trionfano.

Sagittario

Dolce Luna in Cancro fa passare lo stress e saluta Venere, stella dell'amore e della gioventù, della fortuna. Insieme a Marte in aspetto formidabile in Bilancia concluderà l'estate delle persone sole con un colpo di scena: come quelli di una volta, tanto sex; dovete prestare attenzione a Saturno-Sole in opposizione, parlano di invidia nel vostro ambiente, vi avvicinano a persone false che voi non sapete individuare. Denaro e dintorni, la vostra freccia farà centro.

Capricorno

Secondo giorno di Luna in opposizione, agita collaborazioni, matrimonio, rapporti di parentela, associazioni. Meno pesante per chi lavora in proprio Mercurio ancora attivo in Vergine, segno che riceverà il 20 anche Venere, una piccola fortuna per i vostri affari. Marte stanca ancora, ma diventa una forza se dovete demolire un avversario professionale. L'amore è la vostra bandiera della libertà, Saturno e Sole in Vergine dirigono un'orchestra di fiati che lascia senza fiato. Siete sexy.

Acquario

Dopo l'ultimo quarto, Luna si congiunge al bellissimo Giove in Cancro, entrambi a favore del vostro amore. Quello di sempre e quello che potrebbe nascere in questi ultimi giorni d’estate: viva l'amore è per amore che si canta! Non dovete essere così egocentrici, in queste notti ancora tiepide dovete voi cercare qualcuno da rendere felice. Di solito vi riesce molto bene. Una combinazione eccezionale per affari finanziari, facilitazioni che faranno rabbia a molti concorrenti.

Pesci

Uscite con eleganza da situazioni che non vi soddisfano, ma dovete tener presente che ci sarà una seconda Luna nuova, in Vergine, prima dell'equinozio autunnale il 22. Potete contare su grandi pianeti, quelle forze cosmiche in grado di cambiare il corso degli avvenimenti. Oggi, Luna in stato di grazia accanto a Giove, succederà qualcosa che vi farà esclamare: però, chi l'avrebbe detto, quella persona e quella fortuna! Aiutati dal fascino andate ad esplorare sentieri nuovi.