Oroscopo, le Stelle di Branko di lunedì 15 settembre: tutti i segni

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di lunedì 15 settembre 2025.

Ariete

Repentini cambiamenti d'umore sono dovuti alla Luna instabile in Cancro, attenzione ai litigi in famiglia, con i collaboratori stretti, e non dimenticate di controllare la digestione e la funzionalità del fegato. Avvertenza necessaria a causa della forte energia che in settimana produce Giove, dal 18 dovete stare più attenti alle finanze e questioni burocratiche, legali. L'autunno, che inizia il 22, vi farà subito un regalo molto gradito - Marte nuovamente eccellente. Venere dal 20 pensa ai guadagni.

Toro

Con lo Scorpione, segno in opposizione, avete in comune molte similitudini caratteriali, per esempio un certo gusto e capacità di "vendetta". Ora che Venere sarà in Vergine dal prossimo venerdì avrete un alleato in più per vendicarvi in amore, nel senso che sarete più convinti nelle conquiste e più sexy nei rapporti di sempre. Oggi stesso lasciatevi prendere da un sogno magico, fino all’estasi, Luna in Cancro crea atmosfere giuste. Ma è molto generosa anche con i soldi.

Gemelli

La notizia della settimana è Mercurio in Bilancia, accanto a Marte, a partire dal 18. Il giorno dopo però Venere transita in Vergine e porterà tensioni in famiglia e nel rapporto di coppia. C'è poi una strana insoddisfazione vostra che non ha ragione di essere, dipende forse dalla non piacevole atmosfera che regna nell'ambiente professionale. Ancora una volta dovrete ammettere che le amicizie sono fondamentali per il vostro successo. Certi amori camminano sopra una lastra di ghiaccio.

Cancro

Settimana di situazioni imprevedibili ma tutte favorevoli al vostro segno. L'unico fastidio può essere Marte però il transito in Bilancia è quasi alla fine, ci sarà invece dal giorno 18 il passaggio di Mercurio nel settore della famiglia che vi ricorda impegni presi e mai portati a termine. Lanciatevi oggi stesso, nel segno avete l'ultima Luna estiva e quando lei vi sorride l'amore diventa bello come un poema. Venere tornerà ad essere come un amministratore delegato.

Leone

L'estate, la vostra stagione, si concluderà in trionfo. Questa ultima settimana registra una temperatura splendidamente estiva. Venere esce dal segno venerdì, ma nel frattempo avrete una preziosa Luna per risolvere le questioni ancora non chiarite e per fare programmi dettagliati per l'autunno, che inizia quest'anno il 22 e con Marte nello Scorpione. Siete favoriti in tutte le comunicazioni e quindi prendete per primi l’iniziativa nel lavoro e nel privato. Non conviene rimandare.

Vergine

Ultima settimana dell'estate e anche della stagione del vostro compleanno, che si conclude lunedì 22. Negli ultimi mesi avete vissuto di tutto e di più, ma le stelle sono in questi giorni come impazzite per voi, fanno a gara fra loro per riuscire a darvi di più. Mercurio vi lascia il 18, il giorno dopo entra nel segno Venere, amore e fortuna. L'incredibile però avviene domenica sera quando in Vergine si forma Luna nuova, per la seconda volta dopo quella del 23 agosto!

Bilancia

La settimana apre con Luna in Cancro, abbastanza gelida (come qualche persona che vi gira intorno), fate attenzione in questi due giorni al cattivo umore e all’irritabilità. In questo momento saltano fuori tensioni profondamente nascoste in voi. Rivolgete la vostra attenzione verso la professione, la carriera, lo stato sociale, la vostra immagine. Guardate in avanti, lunedì 22 arriva il Sole, sarete già nella nuova stagione di vita. Non è un amore da film, oggi, mai è presente.

Scorpione

Alta marea, alta passione. Luna due giorni in Cancro, più le acque sono agitate e più veloce gira la ruota della fortuna. Dovete approfittare al massimo della protezione di Giove che offre un generoso aiuto in affari, famiglia, matrimonio. Venere torna amica il 19, Marte arriva nel vostro segno lunedì 22, e con il favore dei due amanti e i pianeti della fortuna voi inizierete un autunno straordinario, che vi darà la possibilità di fare cose mai tentate nel lavoro, affari, amore.

Sagittario

Rispetto a quella di due giorni fa, questa Luna in Cancro rappresenta la forza dell'amore che vince tutte le resistenze. Dovete concludere il lungo inseguimento dietro a un tipo apparentemente non interessato a voi, entro venerdì 19, prima che Venere diventi negativa in Vergine. Sarà molto buona per le lotte professionali e per il successo, ma poco interessata ai pensieri d'amore. Se rilassati e riposati, potete subito iniziare una impresa professionale, affari.

Capricorno

Non ci voleva proprio questo momento di debolezza, provocata dalla Luna in Cancro contro Marte. Se avete seguito il nostro invito alla cautela nella salute e nei rapporti di collaborazione, sarà più facile sopportare questa opposizione che potrebbe creare un vuoto tra voi e gli altri. Bisogna vedere l'importanza che voi attribuite a certe incomprensioni, a certe parole pronunciate da certe persone. Avrete una provvidenziale via d'uscita con Luna nuova bis in Vergine, l9-21.

Acquario

Una stella risplenderà prima dell'equinozio autunnale, Venere esce venerdì dall'opposizione in Leone e passa in Vergine, mentre Mercurio si sposta in Bilancia. Succede ancora una volta di avere le stelle che incidono sulla riuscita anche finanziaria delle iniziative in azione nei punti strategici del vostro oroscopo. Un'ottima preparazione per l’autunno professionale. Con l'amore e con tanta passione, ovviamente, Marte è per voi come Magic Mike.

Pesci

Quello che mancava nel clan familiare, arriva dalle amicizie splendide, aiuto reciproco, incontri sociali che portano buon umore ed entusiasmo, aiuti concreti nel lavoro in affari. Seguite le prescrizioni mediche, prima dell'autunno ci sarà un’altra. Luna nuova e Venere in Vergine. Questa odierna in Cancro prepara un terreno ricco e fertile per la semina autunnale. Giove sensuale con Marte: “Al sole e alla luna salì la nostra ebrezza” (D’Annunzio).