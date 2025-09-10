Oroscopo, le Stelle di Branko di mercoledì 10 settembre: tutti i segni

Foto: Il Tempo

oroscopo

Branko 10 settembre 2025 a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di mercoledì 10 settembre 2025

Ariete

Luna è ancora nel vostro segno fino a sera, esprimete un desiderio, quando è rossa esaudisce le nostre richieste d'amore. Voi avete amore in questo periodo con Venere riscaldata nel fuoco del Leone, Marte però è già autunnale in Bilancia. L'erotismo è come una palestra o una gara sportiva, rinforza i muscoli e dopo risveglia un grande appetito. È proprio qui che dovete essere parchi, Giove non è leggero per il vostro fegato. Mercurio sì, viaggi di lavoro, vincite possibili.

Toro

Venere in Leone aumenta i richiami sulla famiglia, rapporto genitori e figli, aumenta le spese per i ragazzi e per gli acquisti necessari per la casa. Idraulici, falegnami, meccanici, altri specialisti guadagnano parecchio con voi. Proseguite lo stesso con i vostri progetti e rinnovamenti, il pensiero di essere di disturbo per qualcuno che teme di essere da voi scavalcato, è uno stimolo. Amore è molto intenso questa sera tardi quando arriva la Luna, è il contorno che rende distratti.

Gemelli

Mercurio è instabile per le questioni pratiche, richiede cautela in viaggio e una particolare attenzione con le carte, parenti, pagamenti. Risulta invece molto positivo per sistemare alcune questioni domestiche ma dovete parlare con le persone vicine e anche dare spiegazioni sul perché del vostro atteggiamento poco espansivo negli ultimi tempi. Decisamente più facile fare un colpo in amore, l'ambiente dove possono nascere conoscenze incontri è quasi ideale. Marte super.

Cancro

La protezione per gli affari resta ottima. Cercate di farvi una bella dote entro il 16, dopo Mercurio passa in Bilancia, sarà molto noioso per voi. Come adesso è noioso Marte che si intromette non solo nei rapporti di lavoro e nelle collaborazioni, ma anche nel matrimonio. Nulla dovete temere perché avete una barriera invalicabile creata dal vostro Giove, però è bene sapere che i due pianeti entrambi autoritari sono nemici di vecchia data… Quindi, meglio stare in guardia.

Leone

Adoriamo il vostro cielo astrale, ci piace anche questo finale d'estate che vi porta pure oggi una straordinaria possibilità per vincere, nel campo e negli ambienti che più vi interessano. Noi sollecitiamo una certa fretta, perché domani non ci sarà la stessa Luna in Ariete, tenetevi pronti per un confronto con le persone del vostro ambiente, certamente non sarà facile il dialogo con i capi. La donna vince con una femminilità generosa, riuscita affettiva e materiale. Euforico l’uomo.

Vergine

Luna agita positivamente la vostra mente, non tutte le idee sono ancora in ordine ma presto sarà possibile metterle in un ordine logico e realizzare progetti professionali importanti. Questa possibilità potrà presentarsi già domani quando la Luna in Toro sarà in aspetto ideale con il vostro Sole e, quello che conta di più in questi giorni, nascerà una intesa fortunata con Giove. Contatti con fratelli e sorelle lontani. L'amore è accanto a voi e non vi lascia mai, però un po' di ossigeno…

Bilancia

Anche oggi l'agitazione è dovuta alla Luna in opposizione a Marte nel vostro segno, ma questa volta il transito è più fastidioso per l'uomo Bilancia e che potrebbe registrare un complesso di virilità e per reazione può diventare aggressivo. Venere che è innamorata di lui, lo sollecita a ritrovare l'amante che sa essere, e non ci saranno problemi. Forse anche voi avete qualche problema finanziario, ma quando ne parlate quasi nessuno vi crede. Basta guardarvi.

Scorpione

Una valigia piena di sogni e di speranze. Così è Giove, astro splendido che sarà a lungo in posizione di fortuna per voi, quindi aprite quella valigia e ricominciate a vivere in modo più spensierato, ritornate ad amare senza interferenze. Qualcosa è vicino alla conclusione, come sarà domani confermato dalla Luna in Toro che metterà in evidenza soprattutto le collaborazioni. Finisce anche il periodo di conflitti, incomprensioni, attese. Siete pronti per una nuova battaglia.

Sagittario

Specchio delle mie brame, quale segno è il più bello del reame? Il Sagittario, risponde Venere, insolitamente disponibile anche per le vostre fortune economiche, ma dovete fare le operazioni con prudenza e con la giusta assistenza di qualche esperto. Luna in Ariete spinge a lanciare la freccia verso l'obiettivo prescelto, in casa o lontano, ma ricordatevi di Mercurio in Vergine. intraprendenti anche nelle conquiste amorose, di giorno in giorno più hot.

Capricorno

Luna contraria fino a questa sera, provoca discussioni in famiglia, ma visto che si oppone a Marte ci saranno tensioni e litigi anche nell'ambiente professionale. Troppo infiammata questa Luna per un tipo di lavoro che richiede mente fredda e comportamento tutto d'un pezzo. Meglio essere svogliati che precipitosi. L'amore è con voi, giovane o vecchio non importa, resterà con voi. Altre occasioni per le persone sole nei prossimi giorni, specie durante i viaggi.

Acquario

Ai giovani ancora indecisi sulla facoltà da intraprendere, l'attuale quadro astrale consiglia legge, Giove, medicina, Nettuno, scienze della comunicazione, Urano, imprenditoria nel significato più ampio, Saturno, carriera militare molto sostenuta da Marte. Da una imbarazzante situazione sentimentale oggi vi salva Luna in Ariete. Ottima una nuova iniziativa professionale, parte con il sostegno di Giove, quindi dovrebbe portare anche buoni guadagni.

Pesci

Qualche scossa di assestamento nel matrimonio e nelle collaborazioni, consideriamo di non insistere così tanto con le questioni economiche perché è facile sbagliare con Mercurio contro dalla Vergine. Prendete tutto quello che offre questa Luna nel campo del patrimonio, tenete sotto controllo le spese di casa in previsione delle prossime uscite, anche per i figli. Seguite da vicino, con discrezione, anche le loro vicende amorose e coniugali. Sono bravi, hanno preso da voi.