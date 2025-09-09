Oroscopo, le Stelle di Branko di martedì 9 settembre: tutti i segni

oroscopo

Branko 09 settembre 2025 a

a

a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di martedì 9 settembre 2025

Ariete

Inconsciamente cercate sempre qualcuno che abbia bisogno di voi. Qualche volta per dimostrare la vostra forza, ma oggi il desiderio di proteggere nasce da un sincero affetto, amore. Dopo essere diventata piena e rossa nel segno che vi precede, Luna arriva nel segno e forma un aspetto bellissimo con Venere, significa che la coppia avrà finalmente una serata come si deve. Nel lavoro la semplicità è la vostra arma vincente, scendete dal trono e avvicinatevi agli altri.

Toro

Oggi farete un programma perfetto. Siete eccellenti amministratori dei vostri beni e quelli della famiglia, del coniuge, o della società per cui lavorate. Anche se molte questioni non sono ancora chiare sotto il profilo burocratico, voi dovete agire in affari, settore delle vendite e acquisti, rinnovamenti in casa o in azienda. È prossimo un avanzamento di carriera, il richiamo di Venere è sulla vita affettiva, matrimonio, figli. Preparate il cuore per una novità che porterà la Luna giovedì.

Gemelli

L’avreste mai detto che dopo il plenilunio così faticoso, solo poche ore dopo, la Luna vi avrebbe mostrato l'altra faccia, quella buona per l'attività e buonissima per l’amore. Un solo appunto: cautela nella salute, Mercurio è imprevedibile. Gli altri influssi sono tutti stimolanti, eccitano la mente e i sensi. Marte è favoloso nel campo dell'amore, ma vi dà anche una bella grinta e così siete pronti a tutte le sfide nel campo pratico, carriera e affari. Troverete l'anima gemella.

Cancro

Per due giorni Luna transita in Ariete, forma un difficile aspetto con Marte in Bilancia che, certamente pesante da affrontare e da sopportare, potrebbe però avere un effetto sorprendente sulla carriera. Proprio il vostro grande impegno che riversate nel lavoro e anche in famiglia ormai da parecchi giorni, conferma che siete inseriti in una gara per il successo, una lotta di potere con il vostro ambiente. Venere è incantevole per l'amore e le amicizie, siete ben voluti da tante persone.

Leone

Inizia la vendemmia nella vostra vigna professionale, Luna passata in Ariete forma una società con Venere nel vostro segno, evidentemente i profitti si realizzano anche fuori del solito ambiente. Inutile negare che c'è del caos intorno a voi, dobbiamo dire che non vi trovate tanto male in questa incertezza generale. Sapete che dopo la pioggia arriva il sole, è bello ripartire, ma anche rinverdire un antico amore. Ripartite subito, siete il segno meglio illuminato! Amore grande.

Vergine

È finita la pressione della Luna piena, fisicamente non siete ancora in forma perfetta ma col passare delle ore vi arriverà una fiamma vigorosa dalla stessa Luna passata in Ariete. Quel segno è il vostro centro di gravità permanente, riesce sempre a stimolare la vostra fantasia e il vostro talento, Mercurio collabora nel campo economico e burocratico, che non è poco. Quale che sia la vostra età, tutti avete l'occasione di vivere l'amore come avete sempre sognato.

Bilancia

È chiaro l'invito delle stelle di dare la precedenza agli affetti che sono vicini a voi, seguite e appoggiate i figli maggiorenni mentre si preparano a intraprendere una nuova strada esistenziale. Luna è in Ariete, forte opposizione con Marte nel vostro segno, aspetto che fa pensare a una vivace discussione nei rapporti di lavoro dove siete però sempre gratificati da Venere. Possiamo dire per una volta che oggi avete più fortuna che bravura? È il vostro mantra.

Scorpione

Non solo oggi, anche domani Luna in Ariete prevede situazioni professionali di successo, aumentate di molto il ritmo di lavoro per non perdere questi attimi segnati anche dalla fortuna vera e propria. Ci vorrà tempo per assaporare i risultati ottenuti, ma ci saranno, potete credere a Saturno. L'amore è un sogno? Ci sono dei periodi che può essere anche un sogno ma l'importante è che poi si avvera. Dice Nettuno che non tutti i sogni svaniscono all'alba, anzi si avverano.

Sagittario

Come vi sentite, dopo Luna piena? L'importante è ritrovare la grinta interiore per poter sfruttare il nuovo passaggio lunare oggi e domani nel segno dell’Ariete. Anche se nella vita non avete rapporti con quello che è un segno fratello, dominato dal fuoco, lui vi porge generosamente una bella porzione di fortuna. In amore siete fortunati, lo siete stati già nel passato però se sentite il bisogno di rinnovare la stanza da letto, rispondete a quei due occhi di fuoco che vi osservano.

Capricorno

Mercurio è in postazione attiva e generosa, potrebbe portare una buona notizia e allontanare la nuvola della Luna in Ariete. Siete molto aiutati dal Sole in Vergine che attiva il settore dei lunghi viaggi e delle alte ambizioni. Anche il Toro è gratificato dallo stesso influsso, quindi se vi unite voi tre segni di terra in una società, nessuno può battervi. Progetti a lungo raggio in affari, immediata invece l’iniziativa d'amore. Non è necessario partecipare alle discussioni nell’ambiente.

Acquario

Avvicinatevi di corsa all'amore che volete conquistare e sposare, allungate il passo verso nuovi successi, inventate nuove affari. Tutto ciò che nasce in un attimo ha sempre qualcosa di originale, unico. Questa è una costante della vostra vita e siete ammirati per questo. Luna combatte per il lavoro e incontri d'affari, Marte alimentato dall'aria della Bilancia arde violento e appassionato fino a notte tarda. Venere è scontrosa, ma può provocare un improvviso innamoramento.

Pesci

Troppe voci intorno, troppe parole, troppe richieste, troppi obblighi. L'amore però non è mai troppo e da questo punto di vista siete i meglio assortiti. Venere simbolo della bellezza, Giove della ricchezza, Marte della passione fisica, Saturno è serietà e continuazione… Nulla manca a questo oroscopo ma anche ballando alla Luna di settembre voi dovete seguire con attenzione i vostri interessi e i vostri averi, proprietà immobili, favoriti gli investimenti.