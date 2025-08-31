Oroscopo, le Stelle di Branko di domenica 31 agosto: tutti i segni

Branko 31 agosto 2025 a

a

a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di domenica 31 agosto 2025.

Ariete

Una passione travolgente è prevista dall'aspetto Venere in Leone con Luna in Sagittario, non solo in trigono con il vostro segno, ma anche in trigono fra loro. Questo transito stimola anche i rapporti di vecchia data, non mancano prove di affetto in famiglia. Favori e agevolazioni nelle attività in proprio, in settembre tentate nuove strade anche nel lavoro dipendente. Godetevi la vita, lanciatevi nelle imprese e con la gente, come solo voi sapete fare, impossibile dirvi di no.

Toro

Ancora due giorni e Mercurio sarà in Vergine, molto disponibile per la vostra riuscita professionale e finanziaria. Invidiabile abilità nel valutare circostanze e persone, che voi usate come un passatempo domenicale. Preparatevi per un nuovo corso nel lavoro. In questo momento dovete avere grandi mire, con una linea di condotta prudente siete in grado di riuscire nell'attività e di seguire le questioni familiari e personali, ma non vi dovete mai stancare fisicamente.

Gemelli

Luna opposta al vostro Urano, non è un aspetto tranquillo per il matrimonio, le collaborazioni professionali o di affari, se pensate di occuparvi di queste cose anche oggi, ma noi che conosciamo i transiti di settembre vi invitiamo a non correre troppo. Cosa vi costa rimandare colloqui che sapete benissimo essere per voi di estrema importanza per realizzare quel grande sogno nel lavoro e in affari. Però avete fortuna in amore, dovete solo adattare l'influsso alla vostra personalità.

Cancro

Questa domenica potrebbe diventare un grande giorno per la vostra attività, Luna infatti continua il positivo cambiamento di fase nel vostro settore del lavoro e di affari. Cercate di essere rilassati, potrete così sentire la voce della fortuna che vi ronza intorno. Sappiamo che non è facile mantenere il controllo dei nervi quando Marte picchia forte contro un segno, ma con Giove nel vostro cielo ci riuscirete. Siate più determinati, puntigliosi, critici, combattivi. Vale anche per l’amore.

Leone

Primo quarto nel settore della fortuna e dell'amore. Influsso che interessa in primo luogo le persone sole, ma è chiaro che Venere appassionata rende coinvolgente anche i coniugi di vecchia data. Soprattutto per il vostro segno del Sole che conserva sempre i dolci sogni della gioventù. Dato che la Luna sarà anche domani nella identica posizione, vi invitiamo a prepararvi per imprese professionali e finanziarie, specie se i progetti richiedono facilitazioni burocratiche, legali.

Vergine

Essere sotto pressione della Luna va sempre tenuto in considerazione, evitate anche movimenti bruschi con il fisico perché potreste incontrare ostacoli improvvisi pure camminando. La domenica sarà più leggera e poi spensierata con un affettuoso contorno di amici, o al limite parenti, però le coppie innamorate, sposate, dovrebbero stare da sole su un verde prato sotto la pioggia. Cantando sotto la pioggia quando si è innamorati e quando Mercurio annuncia entrate.

Bilancia

Un dolce primo quarto crea un'atmosfera di bellissima attesa in amore, ci sono prove d'affetto in famiglia, con gli amici. Suscitate ammirazione ma anche un pizzico di invidia perché la gente vi trova sempre coinvolti in qualche evento culturale o mondano. Venere nel regale Leone presenta la donna Bilancia al massimo del glamour, Marte invece veste l'uomo del segno come un bravo sarto napoletano. C'è tanta aria di mare questa domenica e francamente non sappiamo spiegare perché.

Scorpione

Coraggio Luna, continua pure a crescere di luce e di positivo influsso sulle mie questioni pratiche, sui rapporti con i miei parenti stretti, i miei affari! Noi diciamo grinta e buon umore, vediamo occasioni professionali e di affari che si presentano improvvise, ma ci saranno la prossima settimana anche risultati che arrivano dopo una lunga attesa. Avete per caso inoltrato qualche domanda? Mercurio, pronto ad entrare in Vergine, transito molto positivo per voi, annuncia appunto delle risposte.

Sagittario

Ieri mattina, alle ore 6:00, è partito un treno che viaggia anche oggi e domani sotto una bellissima Luna primo quarto nel vostro segno, esprimete un desiderio. Avrete notizie forse prima di mezzogiorno, ma se non succede nulla la previsione vale anche per domani e fino a martedì, giorno in cui vedrà passare Mercurio in Vergine. Ma questa è soprattutto la Luna dei nuovi amori, tirate fuori la vostra freccia e mirate verso quella meravigliosa creatura vestita di blu, come un marinaretto.

Capricorno

Fate un preciso programma per la prossima settimana. Luna crescente sarà da voi martedì e prevede un aumento delle possibilità finanziarie e professionali, ma anche di un notevole aumento delle vostre responsabilità. Tenete sotto controllo le azioni e i mercati esteri, perché l'argomento "stranieri, estero" è da parecchio una costante del vostro oroscopo. Oggi però dovete mettere al primo posto assoluto l'amore, per gioire della radiosa Venere in Leone.

Acquario

Non è male il primo quarto per la condizione finanziaria, dovete solo stare attenti a non bruciare le idee e le possibilità associandovi a persone sbagliate o quantomeno non indicate per voi, la vostra mentalità, il vostro stile, nel passato siete già stati bruciati più di una volta, ora c'è Marte che vi conduce con mano ferma verso una conquista professionale, ma ci incuriosisce di più l'incontro previsto questa sera dopo il tramonto con una divina creatura. Ve la meritate!

Pesci

Luna non è ancora amica, sosta fino a domani in Sagittario ma non dovete dare eccessiva importanza a un aumento di nervosismo e anche una improvvisa stanchezza fisica, gambe in particolare. Chiaro che il duello tra Sole e Urano provochi un conflitto con chi siete in rapporti stretti. Se si tratta di questioni professionali, allontanatevi in mattinata. Il cambio di Luna agita l'ambiente di lavoro e familiare, ma è un primo quarto - fase cara ai poeti, perché canta d'amore.