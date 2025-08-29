Oroscopo, le Stelle di Branko di venerdì 29 agosto: tutti i segni

29 agosto 2025 a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di venerdì 29 agosto 2025

Ariete

Ogni passaggio della Luna in Scorpione, segno che maggiormente incide sul vostro mondo interiore provocando anche tempeste, risveglia l’istinto e quella voglia tutta marziana di provocare gli altri con azioni clamorose. Lo farete a tempo debito, oggi abbandonatevi a un sogno d’amore, provocate con malizia. Restate in attesa del magnifico primo quarto di Luna che vi porterà bene.

Toro

Luna in Scorpione non è adatta per lasciarsi coinvolgere in situazioni poco chiare e delicate, non riuscite a controllare i vostri sentimenti e i vostri pensieri. Qui hanno origini le sfuriate che rendono mitico il Toro, ma questa volta dovete stare attenti perché c’è pure Venere che provoca dal Leone. Giove chiede comprensione per il coniuge, che deve ancora mettere a posto i rapporti con il mondo esterno. Calma nelle collaborazioni, cautela nella salute.

Gemelli

Oggi potete ancora contare sull’aiuto della Luna in Scorpione. Non è magari colorata e leggera come una farfalla, ma risulta utile per ogni attività. Vi rende simpatici ai superiori e ai dipendenti, insieme a Mercurio diventa una calcolatrice, indovina all’istante che cosa vi porterà vantaggio. E di vantaggi possiamo parlarne tutto il giorno, grazie anche ai vostri alleati celesti: Urano, Plutone. Domani e domenica Luna chiama la famiglia, matrimonio.

Cancro

Buon viaggio, buona fortuna! Gli auguri sono firmati da tutte le stelle, cercate anche di guadagnare di più, oppure assicuratevi un progetto-affare da realizzare in settembre. Guardate che mancano solo tre giorni, non due settimane. Precisiamo che Giove riesce a rendere più vivo e intenso anche l’amore, che è sicuramente al primo posto con questa Luna in Scorpione, un vulcano di sensualità. Siete attraenti, innamorati, dediti al piacere dei sensi.

Leone

Aspettate in silenzio, meglio non parlare troppo sotto questa invadente e ambigua Luna. Il rapporto con il gruppo di lavoro non è dei migliori, possibile un attimo di sgomento, malinconia, non fatevi condizionare. Quando la Luna è in Scorpione bisogna mettere in preventivo agitazione e lieve indisposizione (stomaco). Eventi speciali previsti per domani e domenica, quando nasce il primo quarto in Sagittario. Andrete leggeri incontro a un amore che vi ama anche quando siete nervosi.

Vergine

Il vostro ritrovato ottimismo crea un’energia positiva che vi attira il successo. Siete in un momento astrale davvero stimolante per tutte le imprese professionali e finanziarie. Oggi favorite anche dalla Luna Scorpionica, intuitiva e scaltra come una volpe. L’amore è interessato più al lato fisico del rapporto, labbra rosse. Ma tutto appare incredibile in questo momento astrale che grida d’amore. Controllo dei macchinari, specie se guidate in autostrada.

Bilancia

Siamo vicini ad un cambio del quadro astrale, forse per questo oggi accusate qualche malessere, che potrebbe essere causato da una situazione psicologica particolare. Ansia per un progetto? Il sonno vi ristora. Di amore parla Venere e anche la Luna nel vicino Scorpione, ottima per i soldi. Ma la prima forte emozione si presenta sabato-domenica, sotto il primo quarto di Luna. Passione amorosa alimentata da Marte.

Scorpione

Fondamentale il passaggio della Luna nel segno, perché l’ultimo dell’estate e perché mette sotto esame le associazioni. Prima delle cose pratiche, fate un controllo della forma, salute, estetica. Un incontro può trasformare il vostro modo di vedere, pensare, agire. Un colpo di fulmine oppure un colpo di fortuna, Giove al massimo, aggiunge anche un tocco di magia che vi permette di stregare gli altri.

Sagittario

Attenti a non coltivare idee ossessive, a proposito di altri, che magari vedete come nemici, tutte le persone di successo hanno dei nemici, voi non siete da meno. Ma quando un nemico è di valore, esalta e sfida la vostra creatività. Nel matrimonio non dovete cercare solo mancanze o disinteresse nei vostri confronti, mettete in evidenza le qualità della persona cara. Domani e domenica l’amore di voi tutti sarà illuminato dalla Luna più bella dell’anno!

Capricorno

Innamoratevi, rinnovate una promessa, rinfrescate un vecchio meraviglioso legame, preparate le carte per il vostro secondo, terzo, o quarto matrimonio. Una mia amica ha lasciato il quarto marito per motivi religiosi, dice lei, perché lui si credeva Dio. Capricorno sorridi un po’, è da tanto che non rallegri questa addormentata società con le tue battute alla Giulio Andreotti. Auguri.

Acquario

Luna in Scorpione invita a prestare attenzione agli aspetti burocratici, agita anche l’ambiente professionale, dove si trova sempre qualcuno in dovere di dettare legge. Ma domani è un altro giorno, Luna diventa luminosa in Sagittario, fase crescente di primo quarto porta sorprese nel lavoro e in affari. Bellissimi incontri sociali, nuove conoscenze, amicizie. E cosi quando vi sentite meglio spuntano idee vincenti, riuscite ad affascinare chiunque.

Pesci

Per molti, l’attesa in amore è finita. Altri dovranno aspettare ancora un po’, se non succede nulla oggi con questa veramente appassionata Luna in Scorpione, segno che comunque riesce a smuovere anche le acque della fortuna. Poi avete Giove e Venere importanti per il successo e il guadagno. Domani Luna inizia a cambiare nel segno che governa appunto il vostro successo, rapporti con superiori e autorità, è normale qualche discussione.