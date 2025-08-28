Oroscopo, le Stelle di Branko di giovedì 28 agosto: tutti i segni

Branko 28 agosto 2025 a

a

a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di giovedì 28 agosto 2025

Ariete

Condizioni climatiche variabili, ma Luna che apre il weekend è calda, estiva, piena di calore e passionale. Nello Scorpione diventa profonda, lucida e misurata. Cominciate a sondare la possibilità di nuove mosse nel lavoro. Il 30 risplende in Sagittario come primo quarto, insieme a Venere e Marte, incontri improvvisi, non programmati, tutti però prendono all’instante il cuore. Avete lo spirito dell’Ariete, assomigliate più a un cavallo da corsa che al maschio della pecora.

Toro

Due giorni con Luna in opposizione, irrequieta perché si incrocia con Venere, ma proprio in momenti simili bisogna cominciare con i sentimenti, chiedere e dare spiegazioni anche nel rapporto di lavoro. Bisogna esercitare quella pratica che il vostro segno ben conosce - della sottile insistente persuasione. Un breve viaggio, per fare qualcosa di diverso in amore.

Gemelli

Attività mentale e concentrazione ai massimi livelli, equilibrio tra bisogni personali e doveri professionali, non ci sono tensioni con chi siete in rapporto stretto. Qualche intoppo ci sarà nei prossimi giorni quando nasce il primo quarto di Luna in Sagittario, segno delle collaborazioni e relazioni strette. Avete sempre Venere che vi tende una mano nelle questioni finanziare per la famiglia e la casa. Tenete presente che Marte può favorire nuove intese passionali.

Cancro

Giove è oggi sollecitato da una fortissima Luna, voi dovete sollecitare incontri professionali e discussioni finanziarie, senza però far vedere dove volete arrivare. Questo serve per evitare contraccolpi. Quando la Luna vuole sorprendervi in amore ci riesce sempre, ma avete anche Venere e Giove, bastano questi influssi per poter annunciare incontri che portano gioia al vostro cuore. Il primo quarto sarà ideale per voi come occasione di profitto nel campo di beni immobili.

Leone

Marte è una forza per il lavoro e certamente non ostacola progetti di affari, specie per chi svolge attività indipendenti, risulta invece riscaldato per la salute e facilmente provoca febbre. Luna in Scorpione non adatta per decisioni importanti, quelle scelte che possono influenzare il futuro. Rimandate le spiegazioni giorno 30 quando la Luna cresce in Sagittario - segno della vostra buona fortuna. Mercurio vi farà volare incontro ad un amore che vi ama anche cosi nervosi.

Vergine

Le iniziative professionali o di carattere finanziario, contano oggi e domani su un cielo perfetto. Avete la sensazione che questo compleanno sia diverso da quelli del passato? Crediamo proprio di si. L’amore è stimolato dalla Luna e Giove, creano una piattaforma di giochi passionali e innamoramenti a prima vista, senza precedenti. Tocca solo a voi prendere decisioni anche in affari, carriera, studio.

Bilancia

Un giorno utile per la preparazione di nuovi piani di lavoro e per inventare nuove strategie. Più che per i soldi, dovete battervi per la libertà di azione, non fatevi condizionare nemmeno dagli affetti. Avete già superato esami richiesti da Saturno, siete già avanti rispetto al vostro solito calendario per l’autunno. Nei prossimi giorni non escludiamo la nascita di nuovi amori, senz’altro scoppierà una bella passione. Marte è al massimo delle energie.

Scorpione

Sotto il profilo professionale, Giove diventa ogni giorno più esigente, ma vale la pena di lavorare, impostare, creare. Luna tutto il giorno nel segno ha il sostegno di Giove e Sole, nasce un aspetto da grandi professionisti o da imprenditori emergenti. Uno stimolo per i giovani del segno, che vogliono realizzare un’immagine nuova della propria arte. Artisti nelle seduzioni amorose, conquiste immediate.

Sagittario

Quando Venere forma un aspetto positivo con Saturno, le nuove attrazioni nascono con persone dall’età diversa. O è più vecchio lui, oppure è più matura lei. Ritorna quello che è un classico in astrologia, le nuove storie possono sembrare troppo serie ma bruciano di grande fuoco, alimentato anche da Marte, il massimo vi aspetta il 30 e il 31, primo quarto di Luna nel vostro segno. Grande fortuna per voi, sappiate usarla anche in affari.

Capricorno

Luna in Scorpione stimola la vostra mente critica, analitica, correttezza, serietà, profondità. Con le sole vostre doti potete superare gli ostacoli presenti nel successo, creati certo anche da Marte ma pure qualche essere umano ci mette del suo. Se non avete una donna, Luna vi propone una niente male, tipo Scorpione o Bilancia. Le donne del segno sono ancora più fortunate, a loro Giove manda un uomo maturo e con il portafoglio.

Acquario

Appellatevi al quinto emendamento perché questa Luna in Scorpione è in grado di andare indietro nel tempo, fino agli antichi romani, pur di trovare un qualche vostro peccato. Un crescente materialismo male si coniuga con Nettuno, pianeta dell’arte e dell’idealismo. Attenti a non volare troppo con la fantasia, non avete le ali, la caduta può far male. Ma se cadete tra le braccia dell’amore… Domenica risplende la Luna più bella, che porta anche nuovi amori.

Pesci

Un giorno niente male, davvero. Nel gioco delle coppie la donna è più forte perché sa rispondere bene a Marte, l’uomo Pesci può invece contare su una Luna ruffiana, sorprendente anche per le questioni economiche. Le stelle preferiscono in questi giorni di formazione del primo quarto le persone ancora libere, senza responsabilità familiari, Venere si diverte a provocare incontri e momenti molto sexy.