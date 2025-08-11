Oroscopo, le Stelle di Branko di lunedì 11 agosto: tutti i segni

11 agosto 2025 a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di lunedì 11 agosto 2025.

Ariete

Affettuosi, socievoli, generosi. Se siete soli troverete qualcuno che capirà il vostro bisogno di amore e di passione, il giorno è veramente dominato dai sentimenti. Anche neirapporti di vecchia data, nel matrimonio, si evidenzia questo trasporto intenso che mancava nei passati periodi, però anche vero che Venere e Marte riescono sempre a creare qualche contrasto. Sono ancora molto favorite le imprese di affari, fate un programma per domani quando avrete la Luna.

Toro

Prossima fermata: Spagna, Toro come voi. Improvvisa ma tanto attesa arriva un'onda romantica dal mare dei Pesci dove oggi la Luna forma ben due aspetti molto fortunati, con Venere e con Giove, che poi accendono la luce anche sul vostro segno, sul Cancro e sullo Scorpione (nel caso aveste l'ascendente oppure rapporti intimi con loro). Innamoramenti certi, ma anche una speranza: un figlio, chissà… Mercati finanziari agitati, ma avete le vostre risorse ben riposte.

Gemelli

Quando Mercurio è positivo siete positivi anche voi.Non fatevi condizionare da questa rumorosa Luna che agita il mare dei Pesci, vuole provocare discussioni nelle associazioni e nelle collaborazioni, voi dovete andare avanti per la vostra strada. Fermatevi solo se vi sentite esauriti, restate nei limiti del possibile e guadagnerete. Fantasia inesauribile, anche in vacanza vi fate notare con atteggiamenti bizzarri, che sono un po' il vostro mestiere. L'amore trionfa sempre.

Cancro

Anche oggi potete osservare il cielo insieme a noi e attendere quella stella che cadrà… Ebbene sì, siamo romantici! Voi avete il privilegio di ospitare nel vostro segno, per tutto Ferragosto, la più fulgida delle stelle Venere, che si aggiunge a Giove, fortuna. Anche in vacanza, grazie ai nuovi incontri che propizia la Luna in Pesci, potete progettare e fare i guadagni. Colmi di sentimenti e di amore, senso di soddisfazione e di pienezza di vita. Vincite possibili.

Leone

Luna calante sul mare del vostro desiderio, dai Pesci rimuove le speranze segrete. L'amore avrà qualcosa di misterioso, eccitante. Il passionale Marte è pieno di essenze balsamiche come un pino mediterraneo, Venere canta come una sirena del Circeo e cattura nella rete l'uomo Leone. Questo lunedì dobbiamo però chiamarvi anche all'iniziative d'affari, oggi sono in grande evidenza nelle previsioni generali banche, borsa, oro. E voi siete tra i favoriti, impegnatevi.

Vergine

Voi siete quelli del pensiero razionale, ma non dobbiamo esagerare, non si ride di sola scienza, di sola finanza. C'è in voi un fondo di spiritualità universale, un desiderio intenso di vivere un amore vero e puro, che Luna in Pesci pur con tutte le sue limitazioni porta in superficie. Presentatevi nella vostra realtà, vincerete. Le piccole discussioni coniugali non tolgono nulla a questo cielo pieno d'amore, splendido trasporto nei rapporti di vecchia data. Salute, cautela.

Bilancia

Un viaggio, intrapreso sotto un Mercurio così invogliante e una Luna che oggi naviga felice (per voi) nel mare dei Pesci, riserva occasioni di divertimento e di affari. Marte nel vostro segno gioca da solo, ma è già impaziente e non vuole più aspettare, voi stessi sentite la mancanza di una relazione se al momento non l'avete. Farete sicuramente un interessante incontro, non sarà forse un grande amore ma una bella avventura questo sì. Non è poco.

Scorpione

Ancora una volta Venere sottolinea il vostro amore per l'arte e la musica, per tutte le cose belle e nobili; talento però anche per le scienze, l'arte dello scrivere. Ma quello che sottolinea il caritatevole Giove ci piace ancora di più: disposti ad aiutare il prossimo. Talento per le lingue e un modo elevato di esprimersi, che ci ricorda lo stile di Luchino Visconti, Scorpione. Consideriamo questo lunedì come un giorno perfetto poi… come si dice:fusse che fusse la volta bbona!

Sagittario

Nulla di impossibile, oggi avete contro Luna e Urano, chiaro invito a programmare un giorno poco impegnato. Non solo sotto il profilo del lavoro e famiglia, pure in amore dovete assumere un atteggiamento più tranquillo. Non vogliamo dire più amichevole perché in amore non è possibile, o si ama o si discute. Ora, approfittando del clima vacanziero, la coppia deve ritrovare serenità, per il futuro. Donne stimolate da Marte, seguono il loro Giove sul fienile. Come una gitana, appassionata Carmen.

Capricorno

Ricordi, memoria, sogni. Qualcosa di irreale, oggi. Quasi come l'emozione della prima volta, questa Luna calante in Pesci nel punto felice del vostro oroscopo. È lei che risveglia con tale forza il bisogno d'amore, di amicizia, della presenza di una cara persona e di sentire le sue parole dette come in un bisbiglio. Giove può avere anche questo effetto: risveglia gli amori addormentati, ma potete anche realizzare un guadagno e ottenere risultati,Mercurio è ottimo.

Acquario

Luna passa nel settore dei soldi, proprietà, depositi, beni immobili che avete anche in posti lontani, Marte parla di proprietà all'estero. Tutti gli aspetti legali delle questioni sono favoriti in questi primi tre giorni. Il potere o il guadagno? Dipende dal lavoro, dalle ambizioni che coltivate, ma è indubbio che avrete più degli altri, Marte è soprattutto amore fisico, come una anguria fresca. Vedervi così innamorati e appassionati è una bella visione per gli occhi che vi guardano.

Pesci

Alba d'amore, tramonto di passione. Ci saranno altri giorni in agosto così pieni di belle stelle, ma una Luna come questa non è facile da trovare nello zodiaco. Grazie a lei oggi siete il segno più in vista, nel privato annuncia eventi importanti per i figli maggiorenni e non esclude nuove nascite in famiglia nel girodei prossimi mesi. Successi professionali, in affari, sono presenti nel corso di tutta la settimana! Venere canta: Ferragosto 2025, tutti i giorni ci inseguiremo, amore!