Oroscopo, le Stelle di Branko di giovedì 7 agosto: tutti i segni

07 agosto 2025 a

a

a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di giovedì 7 agosto 2025

Ariete

Non permettete che il vostro desiderio di vedere andare le cose come volete voi non vi renda ciechi a quello che sta succedendo, specialmente con le persone. Oggi, primo giorno di Marte opposto a Nettuno nel vostro segno, le energie fisiche sono basse, evitate tutto ciò che richiede sforzi fisici. Conoscendo il vostro carattere, immaginiamo che farete di tutto nelle storie d’amore. Prendete casomai di petto qualcuno del vostro ambiente, è ora di tirare fuori tutto.

Toro

Qualcuno cerca di invadere il vostro mondo personale, discute e critica le vostre iniziative professionali e affaristiche. Lasciate dire, lasciate fare, perché domani la situazione potrebbe essere anche più agitata per i rapporti con l'ambiente del lavoro. È chiaro che Mercurio in Leone crea momenti di alta tensione in famiglia e nelle questioni domestiche in generale, ma darà anche una nuova forza all'amore. Il coniuge deve affrontare problemi nel mondo esterno, comprensione.

Gemelli

Le imprese impostate sono al sicuro, ma voi potete tentare ancora qualcosa di nuovo, non pensiamo solo a Mercurio che è eccezionale, ma ancora più forte è il trigono che adesso nasce tra il vostro Urano e Marte in Bilancia - inventori, avanti! Mostrate degli aspetti di voi stessi del tutto sconosciuti agli altri. E forse nemmeno voi sapevate di averli. Solo quando fingete sorpresa in amore, non siete convincenti perché avete già programmato tutto.

Cancro

Oggi bisogna essere un po' fermi dal punto di vista fisico. Marte e Luna sono quadrati tra loro e opposti al vostro Giove, non dovete chiedere troppo alle vostre forze fisiche e psicologiche, inoltre l'amore del rischio può portare a incidenti, quindi fate attenzione con le macchine. Anche l'amore esce malconcio da questa rete creata da quattro forze astrali, ma fortunatamente già la prossima notte Luna cambia aspetto e diventa romantica, poetica e sensuale, in Acquario.

Leone

Auguri, figli del Sole! Anche in questo giorno potete dire che avete le migliori possibilità di riuscita nel campo pratico, dal lavoro alle finanze, Luna tutto il tempo in Capricorno è positiva anche per un controllo della salute, prima di affrontare un viaggio. Il transito Mercurio-Marte è ideale per programmare un deciso piano di azione per il futuro, buono per negoziati e transazioni commerciali. Vita affettiva: lo scontento non nasce per motivi validi, tutto si può sistemare.

Vergine

Nella luce bianca di questa Luna in Capricorno, fase crescente che diventerà domani una spettacolare Luna piena in Acquario, l'amore sembra un meraviglioso miraggio, ma è reale e concreto, toccatelo. Così è reale un nuovo amore che arriva incontro alle persone sole, passioni che esplodono anche durante i viaggi, nei luoghi di villeggiatura, durante una festa di compleanno, un battesimo, un matrimonio. Marte appassiona le donne, Venere seduce gli uomini.

Bilancia

L'ingresso di Marte è stato forse troppo brusco per alcuni, ma vi dovete abituare alla sua agitazione, soprattutto quando si trova in conflitto con la Luna anche oggi in Capricorno, fate attenzione alla irritabilità, saltano fuori tensioni profondamente nascoste. Possibile un pensiero per le persone anziane. Il cielo estivo può diventare importante per le novità che porterà, ma non intende sostenere vecchie intese che abbiano già fatto vedere crepe.

Scorpione

Confrontatevi con voi stessi, studiate il vostro animo. In questo periodo, senza la diretta protezione di entrambi i vostri pianeti-guida, Marte e Plutone, è meglio lavorare da soli per quanto possibile. Scegliete le compagnie da frequentare e diventate così spettatori privilegiati di questa estate dominata da pianeti così severi come Saturno, Urano, Marte… Guardate il futuro come fosse una tela vergine da colorare. Vengono in mente “I Girasoli" di Vincent Van Gogh : come il vostro amore.

Sagittario

Il vostro segno ha un forte legame con gli astri, voi prima degli altri recepite i segnali delle stelle. Il nuovo segnale, graditissimo, è Marte in aspetto eccellente, che voi dovete immediatamente sfruttare per trovare nuove mete e per darvi da fare per raggiungerle. Il pianeta delle battaglie, anche quelle erotiche, vi sarà amico fino alla fine dell'anno! Non è proprio il momento di stare soli, adesso fate vedere a tutti come è fatto il Sagittario, amante della vita e del successo.

Capricorno

Le iniziative impostate con tanta fatica e impegno, non sono state buttate via, Saturno vi ripagherà. Sono di ritorno anche i soldi che aspettate, Mercurio ora è disponibile per affari immobiliari, passaggi di proprietà, vi guida nelle questioni legali che restano attuali anche d’estate. Conflitti con i colleghi di lavoro, perché loro temono di essere da voi scavalcati, anche funzionari governativi possono contrastarvi. Ma questa Luna che brilla nel cielo parla di amore!

Acquario

La festa dell'amore inizia già in tarda serata, quando la Luna si avvicina al segno ed esplode nella notte in un incantevole plenilunio. Tenete conto dei sogni che farete, sono premonitori e, se ci credete, potete trasformarli i numeri e tentare… Da ieri, con Marte in Bilancia, la nostra estate sarà dominata dai grandi pianeti, quelli che trasformano le società e incidono sulla natura, dobbiamo essere prudenti. Ma questi astri sono per voi in aspetto positivo, tutti! Fortuna.

Pesci

Magnifica giornata. Giovedì è il giorno governato da Giove, astro della fortuna ma anche "padrino" del vostro segno, insieme a Nettuno. Anche gli altri corpi celesti sono in un'ottima postazione per la vostra vita personale, intima, familiare, coniugale, professionale. Sappiamo che in tanti siete in meritata vacanza, ma noi dobbiamo trasmettere quello che ci suggerisce il cielo. Bisogna essere sempre attivi, con un progetto in mano. Siete consapevoli di vivere una delle vostre estati più belle.