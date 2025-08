Oroscopo, le Stelle di Branko di mercoledì 6 agosto: tutti i segni

06 agosto 2025 a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di mercoledì 6 agosto 2025

Ariete

Oggi è necessario partire con uno sguardo su quello che diventeranno le previsioni per l'oroscopo generale, perché Marte in Bilancia è un transito potente che tocca ciascuno in modo diverso, tutti i 12 segni. Voi che siete governati da questo pianeta lo avrete nel settore dei vostri rapporti stretti, sentimentali e coniugali, professionali, tutto quello che fate insieme agli altri. Concedetevi un intervallo perché oggi anche Luna è negativa. Nel ritiro studiate un programma per una vita nuova.

Toro

Il nuovo Marte nel segno della Bilancia per il resto dell'estate, è un evento astrale positivo per il vostro segno perché darà energia e coraggio nelle nuove imprese di lavoro, professione, affari. Qualche volta quando la Luna non sarà buona, dovrete prestare attenzione alla salute. Questa odierna in Capricorno è veramente grande per gli affari, contatti con il lontano, viaggi e soggiorni all'estero. Vivete un amore meraviglioso, state però attenti alla famiglia.

Gemelli

Benissimo! Il vostro nemico è ieri quando Marte spiava ogni vostra azione dal segno della Vergine, oggi passa nel punto più bello del vostro cielo astrale, in Bilancia, dove esprime la passione attraverso gli amori clamorosi, talvolta tormentati, dispute familiari, con i figli. Per una donna rappresenta il rischio di essere sedotta e di avere un figlio prima del matrimonio. Preparatevi a vivere tre giorni felici annunciati dalla Luna che si avvicina all'Acquario dove diventerà piena.

Cancro

Quando la Luna è in opposizione, specie se in contrasto con Saturno, bisogna essere prudenti nell'attività fisica, sport. Ossa fragili. Questo è confermato anche dalla nuova posizione di Marte, in Bilancia fino al 22 settembre. È un influsso molto impegnativo per la famiglia, figli, e la sistemazione vostra in un certo ambiente di lavoro. Diremo noi quando sarà la Luna giusta per gli affari, oggi certamente no. Se leggete l'oroscopo in riva al mare, siete più rilassati, innamorati.

Leone

Con Marte in Bilancia iniziano nuove oscillazioni del mercato finanziario-industriale, ma il vostro portafoglio non registra perdite, al contrario voi vincete dove gli altri no. Luna è oggi in Capricorno, perfetta per lavoro e affari, dovete però stare molto attenti per quanto riguarda gli atti scritti e alla guida, la passione per la velocità al volante va moderata. Immaginiamo la vostra festa di compleanno con la banda e tutto il resto, come una festa paesana, insomma. Così per sdrammatizzare.

Vergine

Marte esce dal segno e come sempre lascia spossati e lo fa anche con un certo schiamazzo, restate calmi e sereni perché nella nuova posizione in Bilancia vi sorprenderà parecchie volte come forza di realizzare ottimi lavori e ottimi guadagni. Guardatevi però da investimenti esagerati, tenete presente anche voi la situazione generale ma siamo sicuri che non vi farete imbrogliare. Che bella Luna questa sera, sarebbe sbagliato restare fermi nel solito posto. Oro che luccica.

Bilancia

Mancava da tre anni nel vostro segno, questa sera Marte prende possesso della vostra vita e delle vostre relazioni fino al 22 settembre, quanti avvenimenti e quante cose accadranno! Non a voi soltanto, tutti saremo coinvolti in questo aspetto che si scontra con Saturno e Nettuno. Nel vostro segno risveglia affetto per il sesso opposto, amore per la bellezza e le forme. Vivace in mezzo alla gente, amante della vita sociale. Darete molta importanza al vostro abbigliamento.

Scorpione

Marte in Bilancia fino all'autunno, questa posizione è talvolta pericolosa perché si tratta della cosiddetta 12ª casa zodiacale, quella che nasconde nel buio anche i nemici. Nel caso, voi sapete riconoscere l'avversità e le inimicizie occulte e pericolose, ma in certi casi bisogna tenere presente la buona sorte. Oggi ci piace molto Luna-Capricorno, dolce transito per i rapporti con chi è più debole e meno abbiente di voi. Proseguono contatti con un amore nato da poco.

Sagittario

Le stelle ripagano sempre. Siete arrivati al punto perfetto nel vostro oroscopo, i pianeti sono tutti al loro posto e naturalmente influenzano generosamente la vita privata e la vita professionale. Marte diventa grande amico in Bilancia fino al 22 settembre, ma anche per voi l'amicizia è un trasporto spontaneo, spesso impulsivo, fatto di sentimenti generosi, anche se qualche volta ci sono scatti irragionevoli. Lanciate uno sguardo a chi vi circonda, fra loro c'è qualcuno che vuole darvi passione sfrenata, vera.

Capricorno

Lascerete perplessi gli interlocutori, ma dovete proseguire con le vostre iniziative, anche in affari economici, e arrivare fino in fondo. Luna è arrivata nel segno e questa sera si scontra per la prima volta con Marte in Bilancia, voi vi scontrerete con l'ambiente e ogni successo sarà strappato con la forza del pugno. Passando al cuore, inteso come centro d'amore, la donna non si sente capita fino in fondo, mentre gli uomini gettano lo sguardo a un corpo bene in carne.

Acquario

Attenzione durante i viaggi, prima per Mercurio in Leone, adesso anche per Marte in Bilancia che è appunto il vostro settore dei viaggi, rapporti con il lontano, soggiorni all'estero. Precisiamo che l'aspetto per voi è ottimo ma tante volte Marte diventa esagerato, specie i giovani possono diventare pericolosi. In amore le relazioni vengono arricchite dall'abbandono di ogni superficialità, per il resto dell'estate vi sentirete davvero tutt'uno con la persona che avete, che vi sceglierà.

Pesci

Un brindisi, a Marte che finalmente lascia la Vergine ed entra in Bilancia, segno gentile che porta nella vostra vita momenti di gioia, vi comprende anche quando siete nervosi. Sarete amati in questo giorno dominato dalla Luna che passa in un punto felice del vostro oroscopo, Capricorno, quello degli incontri professionali o sentimentali. In combinazione con Venere e Giove, questo transito da solo crea condizioni per trovare un amore se siete soli. Il mondo vi apre le porte.