Oroscopo, le Stelle di Branko di martedì 5 agosto: tutti i segni

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di martedì 5 agosto 2025

Ariete

Luna ancora in Sagittario può in qualsiasi momento propiziare incontri che meritano di essere presi in considerazione. Il lavoro, successo e affari sono presenti in questo cielo, ma i prossimi due giorni richiederanno anche cautela perché la Luna sarà in Capricorno. Transiti ottimi per intraprendere un lungo viaggio, antipatica Venere, specie per la donna e le sue scenate. Quando pensate al Cancro, pensate alla vostra casa. Siate più forti e decisi, ambiziosi e tenaci.

Toro

La protezione stellare è molto forte, pensiamo soprattutto ai pianeti nei segni vicini ma non dimentichiamo Mercurio che resta in Leone tutto il mese. Potrebbe impedire o rallentare la realizzazione di un progetto finanziario e pratico, mette sempre un forte accento sulla famiglia. In questo settore siete aiutati da Venere e Giove che annunciano un periodo stupendo per il rapporto di coppia, moltissime possibilità per le persone sole. Viaggiate se siete soli: incontri glamour.

Gemelli

Se non avete disponibilità pubbliche o governative (governare e comandare è il sogno segreto di molti Gemelli), perché vi dovreste preoccupare così tanto dell'inflazione? Spendete allegramente i vostri soldi, per voi stessi e più ancora per fare felici le persone care, vi riprenderete presto e alla grande. Domani arriva il magnifico tornado di Marte in Bilancia, vostro segno della fortuna e dell'amore. La sorpresa più grande è prevista sotto la Luna piena in Acquario, pazzesca!

Cancro

Con Giove e Venere nel segno non passate inosservati, molti vi vogliono. La situazione professionale-finanziaria e sotto la protezione magnifica anche di Mercurio è già da qualche settimana, influssi benefici sono previsti anche in seguito però… Sarà bene fare le cose con moderazione perché domani sera, dopo settimane di cielo limpido, si presenta il primo nemico -Marte in Bilancia. Il contrasto con Giove sarà da prima pagina, divertente invece quello con Venere.

Leone

Le stelle non lo fanno di proposito, però questa volta sembra davvero uno scherzo: tengono. Mercurio fisso nel vostro segno, significa che dovete pensare al lavoro e agli affari anche quando siete in vacanza. Per quelli che svolgono attività di prestigio, non escludiamo un rientro al lavoro prima del previsto. L'oroscopo generale aveva previsto un'estate delle donne, voi del Leone siete protagoniste, fate notizia, ravvivate con la vostra elegante presenza le feste e le riunioni.

Vergine

Tropico del Cancro. Da quel segno amico vi raggiunge l'influsso di Giove e Venere, una congiunzione formidabile per gli incontri di ogni tipo. Un aspetto così felice lo avete vissuto nell’estate 2013, è a favore dell'amore innanzitutto ma anche dei vostri affari. Questa settimana, non appena in serata la Luna passa in Capricorno, si discute di soldi. Parecchi anche secondo Saturno. Donne vestite di bianco, è strano vedervi indossare il colore dell'innocenza. Però eleganti.

Bilancia

Seguite l'attività anche quando gli altri si divertono, restate in contatto con l'ambiente perché avete un Mercurio davvero eccezionale, da domani ancora di più perché sarà stimolato da Marte che in serata arriva trionfale nel vostro cielo. Passionale, erotico, esigente. Le donne cadranno giù. Che dire del vostro rapporto sentimentale? È grande ma non ha i vostri stessi orari, tempi, ritmo. Sembra un romanzo a puntate anzi una telenovela turca, bellissima e con attori splendidi.

Scorpione

In molti state aspettando quest'estate e la congiunzione Venere-Giove in Cancro, nel punto più fortunato del vostro oroscopo - quello che è in grado di farvi portare lontano, con ogni mezzo - vele, ali, motori. Come avrebbe scritto Liala. È uno dei transiti migliori per l'intuizione, seguite e ascoltate i vostri impulsi, non solo in amore ma anche nel lavoro nonostante alcune difficoltà, perché c'è un battaglione di stelle pronto ad affiancarvi. Ottima protezione per le cause.

Sagittario

Amore e passione. Marte positivo verso la Bilancia, siete tra i segni più desiderati con questa Luna e con Mercurio che salta felice nel fuoco del Leone, settore del lontano e dei lunghi viaggi, estero. Non escludiamo per le ragazze un innamoramento con un affascinante straniero, e lei sarà la sua regina. Purtroppo dobbiamo segnalare una improvvisa esplosione di rabbia nei rapporti stretti e nel lavoro, persino il vostro stomaco reagisce male. Non sopportate certe facce.

Capricorno

L'amore prosegue a colpi di Luna, mettiamola così. Quando è calma, siete innamorati e passionali, quando è agitata non funzionate. Non dovete credere che succede solo a voi, tutti - piccoli e grandi -siamo condizionati dall'influsso lunare. Però questa sera arriva nel segno la vostra Luna d’agosto, organizzate qualcosa di speciale insieme agli amici. Le avventure e gli incontri passionali non sono indicati, possono lasciare solo un disagio interiore. Mancate di vitamine.

Acquario

Venere ritarda l'ingresso in Leone, non ci saranno disturbi seri nel matrimonio e nei rapporti liberi, da domani sotto la protezione di un passionale Marte, a vedere come girano le cose nel mondo, questo non è il tempo dell'Acquario che è un'aquila libera, intraprendente, autonoma. Torneranno per voi le stelle giuste per affermare la vostra personalità, nel weekend esplode Luna piena! Bracciale antifuga non serve, siete prigionieri felici di una grande passione.

Pesci

Un po' in disparte, influssi che regolano il trasporto passionale, non per mancanza di sentimento o di attrazione, ma perché siete concentrati su altre questioni. E fate benissimo perché c'è la possibilità di guadagnare parecchio, a partire da domani. Prendete in mano le questioni finanziarie-professionali, concluderete con un sicuro successo. Di qualche vecchia collaborazione potete fare un falò. La stessa forza si riscontra nel cielo privato, famiglia e amore.