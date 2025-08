Oroscopo, le Stelle di Branko di lunedì 4 agosto: tutti i segni

04 agosto 2025 a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di lunedì 4 agosto 2025

Ariete

Luna tutto il giorno in aspetto attivo per i viaggi, non solo per vacanza ma anche per affari, lavoro, ricerche di occasioni lontano - anche all'estero, visto che transita in Sagittario. Mercurio è sempre in un punto decisivo per le finanze, favorisce le trattative commerciali e suggerisce mosse vincenti. Venere chiama l'attenzione sulla famiglia e su una donna di casa. Tra due giorni Marte sarà in Bilancia, dichiarazioni di guerra o di armistizio si prevedono pure nei vostri rapporti d’amore.

Toro

L'attenzione deve essere per la vita affettiva e sentimentale, dopo che vi sarete liberati dallo stress e avrete messo in ordine la casa. Certi lavori domestici aiutano a non pensare e voi avete bisogno di liberare la mente dopo settimane di Mercurio negativo e non certo di caricarla con altri problemi materiali. Vi siete svegliati con la voglia d'amore, buon segnale. Attenti solo a non costruire il futuro sui castelli di sabbia. D'estate può succedere. Venere comunque è molto pescosa.

Gemelli

Tensioni in aumento nei primi due giorni, per la Luna stancante e impegnativa per i genitori del segno e anche per Marte ancora in Vergine, mercoledì cambierà. Ma non dipende solo da voi questo disordine, il contorno non è ben assortito, non potete occuparvi anche degli altri: avete anche voi le vostre ansie e i vostri problemi. Una cosa inaspettata, la malinconia, è questo stato d'animo che non ci fa sentire bene con gli altri e con noi stessi, troverete la via d’uscita.

Cancro

Due giorni molto preziosi per il vostro lavoro, mercoledì infatti inizia l'ostracismo di Marte nel segno della Bilancia, cercate di fare il più possibile. Il campo del lavoro si presenta piuttosto bene, attivatevi sin dalle prime ore del giorno quando si fa sentire Luna in Sagittario perfetta per gli acquisti, utilissima per le questioni abitative. Dovete cercare di essere più severi, se avete delle responsabilità anche in casa. Venere pretende una doppia dose d'amore, bisogna accontentarla.

Leone

Persone sole: avete voglia di un amore che dia sicurezza e duri per sempre? Ogni giorno di questa settimana può essere quello giusto. Sarà dominata dalla Luna, oggi fortunata in Sagittario, nei prossimi giorni potrà essere anche vulnerabile ma nel frattempo ritornerà diretto Marte in aspetto con il vostro Sole, ritroverete la vostra grinta eccezionale. Affrontate oggi stesso le questioni spinose, mezzogiorno di fuoco come in un film western - voi soli contro tutti.

Vergine

Il transito di Marte nel vostro segno termina mercoledì sera, ma questi ultimi due giorni è particolarmente agitato perché la Luna lo provoca dal vostro settore della famiglia, potrebbe incidere anche sulla forma fisica e sulla salute, per questa ragione consideriamo a tutti di vivere l'attesa della prossima felicissima Luna nel completo relax. Evitate le folle, pericolose. Al vostro fianco due affettuose presenze: Venere e Giove, poi arriverà Luna-Capricorno, questa è fortuna!

Bilancia

Lo stress non nasce oggi, ve lo state portando addosso da settimane, rilassatevi. Tra due giorni arriva un nuovo carico di energia con Marte che arriverà trionfante in Bilancia dando subito inizio alla guerra con Saturno, Nettuno, Giove, Venere… sarete il nostro campionario zodiacale ma per fortuna sappiamo anche come finirà: benissimo per voi, meno bene per qualcun altro. Ritrovate l’essenza del vostro segno, voi siete nati per amore, dovete amare nonostante.

Scorpione

Le piccole presunzioni non mancano nemmeno a voi, ma non mettetevi in testa adesso di essere gli unici depositari della verità, sarete presto oggetto di critiche e osservazioni di ogni tipo, anche di persone di cui non vi importa nulla. Siete diversi dagli altri, dimostratelo oggi con un gesto di generosità. Poi spezzate la routine con un viaggio breve in luoghi senza tempo, Grecia per esempio, per ritrovare il Prometeo che è parte di voi.

Sagittario

Luna entra nel segno e sarà generosa con voi tutta la settimana. Da dopo mercoledì sarete liberi dalla pressione di Marte, perché il pianeta entra nel segno della Bilancia e darà subito una scossa passionale ad ogni situazione che dovete affrontare, non solo in amore. Certo, sarà proprio l'amore a vivere il trionfo sotto Luna piena in Acquario, sabato. Se volete sposarvi, tutti gli astri sono d'accordo! I separati, divorziati, i single di ogni età… possono andare in guerra di conquista.

Capricorno

Frivolezza, ritorna da me! Saturno contrasta Giove e Venere che sono in transito nel vostro settore dei rapporti stretti, collaborazioni e legami privati, da mercoledì ci sarà anche Marte a iniziare un periodo di battaglie nell'ambiente dove svolgete il lavoro, la professione, dove pensate di costruirvi una carriera e di guadagnare, naturalmente molto. Agite però con prudenza, anche nel corteggiamento e nelle dichiarazioni d'amore, non si sa mai chi c'è di fronte a te.

Acquario

Tutti al mare, al lago, in montagna. Ovunque vi porti il nuovo magnifico Marte in Bilancia, da mercoledì, sarete felici. Una passione scoppierà sabato 9, sin dal primo mattino, provocata da una incredibile Luna piena nel vostro segno, congiunta all'esplosivo Plutone. Il mondo si ricorderà di questa vostra Luna che per voi è già futuro. Dovete essere diversi dagli altri, la missione che le stelle affidano a voi è quella di dimostrare quanto è importante nella vita, la matematica.

Pesci

Questa no, ma le altre Lune che splenderanno in settimana saranno decisamente una cosa diversa. Dopodomani Luna sarà in Capricorno, segno dei vostri incontri, che coincide con la conclusione dell'opposizione di Marte, il quale passa in Bilancia tornando così nuovamente amico. Mai comunque così amico come Giove e Venere, coriandoli di fortuna. P.S. Capricorno vale come amico, socio, amante, marito, genero, anche come maggiordomo…. Lo consigliamo alle donne.