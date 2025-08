Oroscopo, le Stelle di Branko di domenica 3 agosto: tutti i segni

03 agosto 2025 a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di domenica 3 agosto 2025

Ariete

Pensiero stupendo: amore. Felici anche se non vi trovate in villeggiatura, ma un tramonto sul mare sarebbe decisamente un'altra cosa. Sarete molto desiderati questa sera, Luna si trasforma in Sagittario e diventa complice degli amanti. Senza rinunciare allo svago e al divertimento, vi conviene osare qualche impresa commerciale. Mercurio in aspetto con Saturno è in analogia con una mente perspicace, attenta e acuta, furbizia in materia d'affari.

Toro

Mai dubitare della riuscita professionale e finanziaria! È importante fare questa precisazione perché Mercurio in posizione ostile cerca di scalfire la fiducia in voi stessi. La famiglia crede in voi, così gli amici e l'amore. Oggi risentite ancora l'effetto della Luna dei giorni passati, un abbassamento del tono vitale. Le guerre per il successo lasciatele stare, non siete tipi. Voi vincete, con bravura e impegno, in amore la sensualità è la vostra carta vincente. Un ex amante insiste ancora.

Gemelli

La comunicativa, la parola scritta e parlata, la voce, i gesti, lo sguardo, il sorriso, le vostre mani nervose sì, ma sono sempre mani da pianista, la luce nei vostri occhi… Mettete in evidenza le qualità del vostro segno e sarete felici. Però non vi sentirete bene, Marte toglie energie e Luna si oppone dal Sagittario, notevole disturbo per il matrimonio e le collaborazioni. Fate in modo di non dovervi occupare di cose che oggi non sentite. Prendete con umorismo il rapporto d’amore.

Cancro

Non siete ancora al passo con i tempi, moderne concezioni, sfide professionali, coraggio di cambiare. Saturno è una catena che vi lega a un albero che non può dare frutti, Urano il solito furbo dice: chi non risica non rosica. Per quel che riguarda le questioni finanziarie oggi la Luna è nel punto giusto, in Sagittario, chiaramente favorevole ai viaggi e le vacanze. Marte e Venere sono in sintonia perfetta e permettono di vivere l'amore come lo intendete voi. Anima e Core. Figli bravi.

Leone

Mio nonno istriano diceva che le cose buone richiedono tempo, quelle fantastiche avvengono in un attimo. Coincidenza davvero sorprendente, anche lui era del Leone, aveva la vostra stessa forza di volontà e spirito di iniziativa. Oggi avete la fortuna della Luna in aspetto con il rivoluzionario Urano che rappresenta l'uomo d'affari moderno, agisce con velocità e così farete voi. Succederà tutto in un attimo, amore e fortuna. Domenica radiosa, divertente con gli amici.

Vergine

I vari passaggi lunari vi rendono irrequieti perché disturbano il vostro ordine stabilito, costringono anche a cambiare cose già decise, fanno venire mal di stomaco, quando la Luna è in Sagittario il salto da una situazione all'altra è ancora più evidente. Senza esagerare, ma siete in grado di portare avanti i progetti. Avete tante cose rimaste in sospeso, soprattutto in famiglia, nel matrimonio, occupatevi della casa e della salute. Strani pruriti della pelle, fatevi vedere.

Bilancia

Il passato è per voi un paese ignoto che non vi attira, voi volete certezze nella vita, però ci sono transiti che richiamano fatti e persone del passato, che vi condizionano ancora. Luna è in Sagittario, buona per gli atti scritti, ma da un'altra parte siete sottomessi alla legge di Giove e Saturno. Attenti ai particolari, le clausole quelle scritte in piccolo nelle carte e che tanti trascurano. Impiegate come vi pare il vostro capitale. Dite che avete già dato in amore? Aggiungete altro.

Scorpione

Questo Plutone si trova in un punto cruciale del vostro oroscopo, ci piace definirlo "americano", rappresenta la vostra capacità professionale, potenzia al massimo l'intuito, tutto quello che oggi nasce nella testa e nel cuore, troverà presto la via della realizzazione. Una presenza che agita però tutta la famiglia, quella originale è quella che tanti di voi stanno creando adesso, potrebbe sviluppare anche insicurezza interiore. Addio a un certo passato. Pagamenti.

Sagittario

Farete centro. Nel segno è arrivata la vostra Luna di agosto che forma tre aspetti positivi per il lavoro e la carriera, finanze e i lavori in casa per voi o per i vostri figli. Forse ci mancano le domeniche di agosto di una volta, per dire, quando Ave Ninchi e Aldo Fabrizi partivano con tutta la famiglia per Ostia, stipati in una 600, con tanto di anguria. Stupenda questa crescente Luna che fa l’amore a distanza con Marte. Fortissimi influssi per le questioni economiche.

Capricorno

Viaggi, visite, ricevimenti, feste. Stelle bellissime per la vita sociale, Luna che cresce nel segno che vi precede arriva da voi martedì già in fase di plenilunio che si formerà in Acquario. Il Leone nel vostro oroscopo assume il ruolo di guida, di ispiratore, per iniziare cambiamenti già programmati o che si presentano come occasione inaspettata. Obbligatorio però studiare tutto anche sotto il profilo legale. Notizie importanti da lontano. Per qualcuno, un amore forestiero.

Acquario

Il vostro cielo assomiglia a quello della Bilancia, entrambi avete qualcosa da dividere, spartire. Luna è oggi bellissima, ottimista, internazionale, fatevi aiutare da persone fidate perché gli affari che volete realizzare richiedono l'appoggio e i consigli di persone esperte. Saturno, ma anche lo stesso Giove, rappresentano le persone più anziane e quindi affidabili. Siete favoriti anche da due pianeti che rappresentano il fiore della gioventù, Venere e Marte, e questo è amore.

Pesci

Luna diventa sempre un po' antipatica per voi, quando transita in Sagittario, oggi vi ricorda che non siete soli nell'ambiente dove lavorate, anche in agosto c'è qualcuno che vi osserva e giudica, ma voi siete fortissimi nella resa professionale. Giove annuncia persino una prossima promozione, un aumento economico. Molto bella Venere, pronta a partecipare alle vostre follie d'amore. A chi non piace sentirsi ammirato e desiderato? Salute: circolazione, gambe gonfie.