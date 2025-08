Oroscopo, le Stelle di Branko di sabato 2 agosto: tutti i segni

02 agosto 2025 a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di sabato 2 agosto 2025

Ariete

Questo è il momento per fare colpo su qualcuno che vi interessa professionalmente o sentimentalmente. È da parecchio che non siete stati così presi da un amore, che può essere anche un ritorno di fiamma per voi uniti da molto. Potete contare sulla complicità della Luna che non vi abbandona fino a mercoledì. La possibilità di ottenere un primo importante risultato del nuovo mese è descritta nella congiunzione Saturno-Nettuno nel vostro segno fino a Ferragosto.

Toro

Alta tensione. Luna in cambiamento di fase agita i rapporti stretti, probabilmente avete buoni motivi per sentirvi un po' arrabbiati, ma una vostra reazione impulsiva oggi non migliora le cose. Segnatevi però nel vostro libro nero alcuni nomi e cognomi… La vendetta è un piatto che si serve freddo, appunto come dice la Luna in Scorpione fino a domani. L'amore non deve essere rimandato, Venere e Giove annunciano incontri a sorpresa, che fanno dimenticare tutto.

Gemelli

La Luna che cresce nel vostro campo del lavoro è favorevole alle nuove imprese che contano anche sulla protezione veramente eccezionale di Mercurio, da oggi appoggiato pure dalla congiunzione di Saturno con Nettuno, che propizia incontri fuori dal normale, da oggi a Ferragosto. Anche nei luoghi di villeggiatura continuate con i contatti professionali e nulla vi deve sorprendere. Amore: si rischia qualche abbaglio, ma se è l'avventura che cercate la troverete.

Cancro

I segni d'acqua sono felici oggi sotto il primo quarto di Luna in Scorpione, voi vivete nuove emozioni, dolci segreti. L'amore, quello di sempre e quello che arriverà, annunciato da Giove nel vostro segno, un vero agente e promotore delle vostre qualità amatorie. I pianeti sostengono anche gli affari. Tutto cresce sotto il benefico pianeta, anche il peso. Disciplina a tavola, se volete, ma immediata intraprendenza realizzatrice nel campo professionale, famiglia.

Leone

Gli anni si vivono e non si contano. Ogni tanto però fa bene ritornare col pensiero al tempo passato, ritrovare i ricordi che poi danno forza per realizzare qualcosa di nuovo. Questo vostro mese zodiacale contiene un alto numero di influssi che toccano tutti i settori della vita, può essere un punto d'arrivo e un punto di partenza. Luna ancora critica e invadente, per quanto riguarda la famiglia, il lavoro che richiede renderà ancora più bella la vostra casa. Di lusso, come l’amore.

Vergine

Non possiamo sapere in che tipo di battaglie siete coinvolti, ci limitiamo a seguire la traccia luminosa delle stelle che danno per certa la vostra vittoria finale. I problemi da affrontare sono il residuo dei transiti passati che un bravo avvocato riuscirà a dipanare, adesso avete un Giove in formissima. Splendido insieme a Venere per l'amore. Ci vuole però un momento di intimità, restate soli a tu per tu con quel viso amato che è sempre bello come un tempo.

Bilancia

I vostri dollari sono al sicuro, turbolenze finanziarie possibili solo se avete investito in certe imprese domestiche, folkloristiche più che imprenditoriali. Cosa significa Giove in Cancro? Spese in aumento, ma di questo vi siete già accorti. La questione è un'altra e la pone Saturno da oggi congiunto a Nettuno in Ariete, opposizione che interessa anche le collaborazioni. Favorisce le nuove intese ma potrebbe avere qualcosa da dire delle vecchie. In mezzo alla gente brillerete.

Scorpione.

Ancora primo quarto di Luna, la fase più bella in assoluto anche quando non fa vedere nulla di concreto nell'immediato. Voi non vi accorgerete, ma oggi nasce qualcosa di nuovo e molto importante per lo sviluppo della carriera in autunno. La conferma viene da Saturno-Nettuno congiunti in Ariete, vostro settore del lavoro (e della salute) fino a Ferragosto. Lo sforzo continuo porta a raggiungere i frutti migliori. Incontri con l'amore durante i viaggi, ricchi di simpatie e piacevoli.

Sagittario

Luna splendente, arriva nel segno domani, vi prepara emozioni bellissime, voi preparatevi fisicamente. Tra pochi giorni Marte sarà nuovamente positivo, oggi inizia un altro aspetto tutto a vostro favore anzi a favore della vostra riscossa e del successo professionale. Saturno e Urano in Ariete viaggiano fino a Ferragosto sullo stesso grado, una congiunzione che crea una corrente profondamente costruttiva. La vostra forza è l'amore, perdetevi nella passione.

Capricorno

Un po' di riserva dobbiamo darla perché non tutti avete superato gli intoppi degli ultimi giorni, ma oggi c'è un’altra Luna, un'altra storia, un'altra combinazione astrale - fase primo quarto - che vi porta una passione. Magnifico il settore dei grandi incontri, in grado di provocare un nuovo innamoramento, grazie a Mercurio che aiuta a superare le barriere messe sulla vostra strada da qualche essere umano e non certo dalle stelle. Avviatevi verso una lunga strada azzurra.

Acquario

La cosa più importante è mantenere sotto controllo reazioni impulsive. Siete innervositi dalla Luna e da Mercurio, non ascoltate nemmeno in famiglia e invece il coniuge porta argomenti piuttosto interessanti e certamente non vi rimprovera di nulla. Marte significa eccesso di sensualità che facilmente diventa gelosia e ossessione, rischiate di stancare anche chi è follemente preso da voi. Troverete conforto nella cura del vostro fisico e della vostra bellezza.

Pesci

Come segno d'acqua siete gratificati da questa appassionata Luna primo quarto, che si è formata ieri e continua anche la notte prossima… Che cielo in quella stanza d'albergo vista mare, Venere procura compagnia, Giove riavvicina i coniugi che hanno discusso durante Marte in opposizione, ma anche lui sarà prestissimo in una posizione ottimale. Dovete essere prudenti con oggetti meccanici sostanze infiammabili. Bene un po' di sport, nuoto.