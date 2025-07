Oroscopo, le Stelle di Branko di giovedì 24 luglio: tutti i segni

24 luglio 2025 a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di giovedì 24 luglio 2025

Ariete

Dopo nemmeno 48 ore dall'entrata in Leone, oggi il Sole si congiunge alla Luna, nasce così Luna nuova alle ore 19:12, fortuna. Questo è il primo significato del novilunio in Leone, segno che nella sequenza zodiacale occupa il settore più bello e più ambito: amore, amicizia, gioia di vivere, spesso anche ricchezza. Aumenta l'intensità amorosa e passionale, ma aumenta anche le occasioni di successo. Avrete la prova che la vostra vita non è solo lavoro, ma anche divertimento.

Toro

Tanto fuoco nel cielo, non giunge gradita al vostro segno di terra Luna nuova in Leone, che arriva quest'anno troppo presto, due giorni dopo la conclusione del Cancro. Organizzate la giornata senza troppi impegni, ogni tanto il Toro deve lasciare tutto e tutti, dimenticare problemi e tensioni in famiglia, accompagnarsi agli amici, riposare all'ombra di un verde pino. Niente eccessi a tavola, dormite a sufficienza. Seguite la bella Venere, riempite la vostra vita di arte, di musica, ballo.

Gemelli

Avviso ai single: nel caso vi capitasse un Leone non fatevelo scappare, sarà un incontro che renderà felice e più sicura la vostra vita. Voi invece che siete già legati a questo figlio dei girasoli, avrete la prova concreta del suo amore e della fortuna che state costruendo insieme. Amatissime le donne Gemelli, ma anche il maschio del segno èstimolato da Mercurio e Luna nuova, aspetto magnifico per tutte le attività finanziarie-meglio se con persone nuove.

Cancro

Ogni cambio di fase lunare voi l’avvertite subito e più degli altri, in positivo oppure in negativo, quando nasce in aspetto a voi non favorevole. Questa Luna nuova in Leone è completamente dalla vostra parte, svolge un'azione attiva per i vostri affari finanziari. Pensando alle perdite subite in passato, questa volta vi potete rifare. Ricordiamo comunque che Mercurio resta per voi ottimo fino al 10 settembre. Se l'amore chiude un occhio è per meglio spalancare la porta al piacere.

Leone

La vostra stagione è appena iniziata e siamo già qui ad ammirare la vostra Luna nuova, ottimo auspicio per i mesi che verranno! Da oggi, esattamente alle 19:12 ora del novilunio, e fino al 12 agosto 2026, quando sarà la prossima festa lunare, la vostra vita cambierà. Non solo perché passerà un anno ma perché le stelle sono disposte nel cielo in modo da mantenere sempre vivo lo spirito del Leone. Oggi potrete fare soldi, ma cercate di intensificare soprattutto il vostro amore.

Vergine

L'astrologia, e anche la saggezza popolare, attribuiscono alla Luna nuova significati molto importanti, che oggi valgono anche per voi, visto che il novilunio nasce nel segno che vi precede, il Leone. Questa fase chiude il vecchio anno di vita e comincia un nuovo capitolo personale, per la famiglia, per l’attività, per l’amore. Mercurio chiede come procede unimportante progetto professionale fissato per settembre: bene, no? Eccitanti esperienze d'amore ringiovaniscono.

Bilancia

Appena iniziato il mese del Leone, che aumenterà fino all'incredibile la sfera degli incontri sociali, numerose nuove conoscenze, tanti viaggi, anche non preventivati… Eccovi una magnifica Luna nuova che vi consente di partire immediatamente con gli affari finanziari. Questa fase, in questo momento della vostra vita toccata da Saturno in opposizione, significa la possibilità di lasciare ciò che non interessa più. L'amore è già realtà, partite da soli e tornerete accompagnati.

Scorpione

Sentite il bisogno di evitare gli altri o le situazioni insolite e strane per la presenza di tante persone, ma questo non è un fenomeno negativo, è solo l'espressione della necessità di stare da soli per un po'. Noi consigliamo un poco di solitudine fino al 26, quando passerà l’odierna Luna nuova in Vergine. Il Leone occupa il settore più importante per il successo professionale, ma oggi non avete il senso delle proporzioni. Splende Venere -amore, almeno tu.

Sagittario

Luna nuova in Leone diventa anche per il vostro segno di fuoco, come per l'Ariete, una nuova occasione. Potrebbe trattarsi di opportunità insperate per il lavoro, certe le occasioni di buoni affari. Anche a voi che siete in vacanza diciamo di essere curiosi nei confronti di questi mercatini che ci sono nei luoghi di villeggiatura, specie in Trentino, perché si può sempre trovare qualcosa di bello e magari anche prezioso, un domani. D'accordo, tutto ok, ma l'amore quando? Venerdì.

Capricorno

Visto che conviene credere alle stelle? Nel giro di due giorni vi abbiamo annunciato il Sole nuovamente amico e per di più in un grande segno, Leone. Oggi abbiamo Luna nuova che si congiunge a Mercurio, maestro nel procurare successo e guadagno. I sacrifici fatti saranno ripagati, rinnovatevi. L'ambiente professionale sembra una terra sismica che continua a tremare e che richiede un pronto e fermo atteggiamento. Poi vogliamo immaginarvi in un posto bellissimo, come i vostri occhi.

Acquario

È inutile che ve la prendete così tanto, eccetto che per questioni in ambito lavorativo e affaristico, Mercurio sarà in Leone fino al 2 settembre, oggi dobbiamo tenere conto anche della Luna nuova che mette sotto esame le collaborazioni e certamente agita il matrimonio. Ma non le coppie libere, Venere e Marte quando si mettono in società sono due specialisti nel favorire incontri vagamente fuori standard. Chiudendo gli occhi pare di sentire la simpatica Vanna: capito?

Pesci

Ma ci pensate? Potete guadagnare anche oggi! Quelli che sono impegnati con il lavoro anche in questo periodo, specie se svolgono attività proprie (Giove ama e sostiene la proprietà privata, per non dire Saturno) possono contare su Mercurio eccezionale nel campo giusto e sulla Luna nuova che nasce in Leone. Anche voi over 50, trovate in questo fuoco creativo la giusta ispirazione. In amore la vera passione deve ancora arrivare, vedrete che bello sarà agosto!