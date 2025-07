Oroscopo, le Stelle di Branko di mercoledì 23 luglio: tutti i segni

23 luglio 2025 a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di mercoledì 23 luglio 2025

Ariete

“Nuvole di luglio, fan presto tafferuglio”, recita il proverbio popolare e anche voi avrete qualche piccola tempesta nell'ambiente della famiglia. Questo è provocato dalla Luna passata in Cancro che mette in primo piano i rapporti con le persone vicine. I vostri sentimenti di generosità vi spingono a donare agli altri senza rimpianti e qui esce fuori l'animo nobile dell’Ariete. Un po' aggressiva per la salute, digestione, ma verso sera vi prenderà la voglia di esperienze intense.

Toro

Prima che la Luna cambi aspetto - domani ci sarà il novilunio in Leone - siete in grado di concludere molto bene nel lavoro, in affari. La congiunzione di Giove rende ottimo questo giorno anche per investire denaro in case e terreni. Può darsi che riceviate l'offerta di aiuto o di assistenza da parte di una donna. Infatti, la bellezza del vostro cielo sono le sorprese che la vita vi regala. Anche quando il giorno è faticoso, c'è sempre qualcuno che vi dà protezione, aiuto.

Gemelli

Prima della fine di luglio è possibile concludere un contratto, ricevere proposte di lavoro, impostare nuove collaborazioni e trovare nuovi affari. Conviene essere presenti sul mercato, cercate però di siglare tutte le pratiche nei due giorni di Luna nuova in Leone, domani è il 25. Il fisico non risponde come dovrebbe, un po' per lo stress accumulato e anche per Marte negativo. Non siete quelle rocce che sembrate, la costituzione dei Gemelli è delicata, ma in amore ve la cavate bene.

Cancro

Straordinarie possibilità nel campo professionale e nel mondo degli affari, che arrivano a sorpresa per voi, ma non certo per chi guarda il corso delle stelle, infatti: Luna arriva nel segno e si congiunge subito a Giove, questo è uno dei migliori aspetti, legato a quelle circostanze, o regali del destino che vanno sotto il nome di…fortuna. Desiderio interiore di difendere, proteggere ed essere protetti. L'amore vive un’estate di passione, donatevi. Se vi dichiarano amore, credeteci che è vero.

Leone

“I Leoni di Sicilia”, citiamo il capolavoro di Stefania Auci per sottolineare il momento eccezionale che vivrete sotto la protezione del vostro Sole e già domani nascerà Luna nuova, infallibile guida per una nuova partenza nel lavoro, affari, famiglia, amore. Autorizzati a ripartire immediatamente con i progetti che più vi stanno a cuore. Petronio: “È, davvero, il figlio della fortuna, nelle sue mani il piombo diventa oro. P.S. A questo punto è obbligatorio un viaggio in Sicilia.

Vergine

Nuove società e collaborazioni per i liberi professionisti, lavoratori autonomi, ancora di più per i giovani laureati della Vergine. Oggi anche la Luna in Cancro collabora insieme al fortunato Giove, rende più leggera la vita amorosa, funziona anche il trucco che avete escogitato ieri: qualcuno cadrà. Amore, cominciamo ad amarci questa sera. Tirate fuori quella vostra qualità che tutti ammirano, l’organizzazione. Mercurio bellissimo guida i viaggi e vi porta lontano.

Bilancia

La vita con Saturno in opposizione non è sempre facile, ma va ricordato che il transito in Ariete non è definitivo, però aiuta a costruire nuove solide basi per un futuro che è molto più vicino di quanto voi possiate immaginare. Dirigete i vostri pensieri altrove, quando vi prende la malinconia, oggi provocata dalla Luna in Cancro. Rimandate alla Luna nuova di domani, in Leone, significa nuovi viaggi di pensiero. Ripartire, nascere! Trovare un amore…ora sarà possibile. Gambe fragili.

Scorpione

Improvvisamente felici. Luna transita in Cancro, invita a vivere più serenamente la famiglia, il magnifico aspetto con Giove governa le proprietà e i beni che avete lontano o che intendete acquistare addirittura in un altro paese. Siete un po' avidi di denaro, ma Venere non vi critica per questo - siete solo in sintonia con il resto del mondo. Attenti però con gesti e parole: una cosa è l’intraprendenza, un'altra l’impulsività. Prendetevi qualche ora di respiro dalla famiglia.

Sagittario

Consigliamo di programmare tutte le azioni importanti per il presente e per il futuro, domani e il 25 quando si forma Luna nuova in Leone, imbattibile per gli affari. Ma anche oggi in transito nel segno del Cancro, casa dei vostri sogni, risveglia l'immaginazione creativa, l’ispirazione, siete tutti artisti a prescindere dalla vostra professione e lo dimostrate nel lavoro. Venere non è più tanto aspra, scoprirete la grande e profonda forza di un amore. È per sempre.

Capricorno

Tutto quanto nasce adesso con i favori del Sole in Leone, segno che coltiva le vostre stesse ambizioni e anche come carattere vi somiglia molto, avrà un futuro. Nella professione,e in amore, dovete accettare ogni novità. Un amore passato difficilmente ritorna, ma forse è una fortuna. Qualche giorno avrete la Luna agitata e stressante, come questa in Cancro, ma basta isolarsi e non c'è pericolo di combinare gaffe. Punti deboli nella salute, gambe e digestione.

Acquario

Chi vi vede da fuori non immagina il vulcano che vivete, i pensieri che frullano nella vostra testa, e fate bene a tenere tutto per voi. Per ora. Ma siete avviati sulla strada di sicuri miglioramenti nel campo pratico, lasciate solo passare almeno la nuova Luna che si forma domani in Leone, ostica per le collaborazioni e agitata per il matrimonio. L'estate, la vita, gli eventi…tutto un programma! Ma la cosa vi piace, voi amate la vita movimentata e appassionata. Salute, cautela.

Pesci

Proseguite con le vostre iniziative, avete le energie necessarie per essere vincenti. Luna transita in Cancro congiunta a Giove, inizierete di nuovo il vostro luglio con amore e con fortuna nelle cose pratiche, finanze in aumento. Consigliamo di insistere con la vita sentimentale, di sorprendere la persona cara o quella che pensate di conquistare, perché domani ci sarà il novilunio nel settore del vostro lavoro e della salute. Inventate qualcosa di nuovo con gli amici.