Oroscopo, le Stelle di Branko di lunedì 21 luglio: tutti i segni

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di lunedì 21 luglio 2025

Ariete

Luna diventa simpatica in Gemelli, giugno si conclude anche con Venere nello stesso segno amico, che simboleggia la vostra parentela, fratelli e sorelle, ma vi mette davanti anche nuove carte professionali e di affari. Coraggio, ardenti figli di Marte, domani inizia un nuovo periodo esaltante per le vostre imprese, Sole in Leone è nella posizione ottimale per il vostro segno soprattutto in quest'estate 2025 che vi vede trionfanti in amore, nelle amicizie. Alti guadagni.

Toro

Il mese del Cancro si conclude domani con risultati ottimi, voi dovete già oggi iniziare col programmare l'attività per i prossimi mesi. Giove è di grande aiuto per le imprese finanziarie e familiari, e sarà ancora più generoso quando a fine mese avrà vicino Venere anche lei in Cancro. Come ogni anno, Sole in Leone impone rilassamento fisico e spirituale, dovete dedicare almeno qualche giorno a voi stessi, rimandate iniziative faticose. Ferragosto avrà tante opportunità in più.

Gemelli

Luna nel segno è bella anche da sola, ma quando forma un aspetto diretto con Venere e Urano, diventa strepitosa. Le vostre vacanze ad agosto non avrebbero potuto iniziare meglio. Con voi bisogna parlare anche di soldi, Mercurio in Leone sarà ancora più attivo e generoso da domani pomeriggio in congiunzione con il Sole. Attenti solo con il fisico, Marte ringhia contro, ma non impedisce la nascita di un nuovo legame molto diverso dalle storie del passato. Siete cambiati anche voi.

Cancro

Un piccolo grande successo. Le soddisfazioni vanno ben oltre i miglioramenti economici, siamo lieti di annunciare che inizia domani il Sole con Mercurio in Leone, transito efficace per il patrimonio finanziario o immobiliare, cercate di essere attivi, presenti, attenti. Venere ha già prenotato un posto letto in casa vostra, visto che arriva nel segno giovedì 31. Se volete iniziare il mese d'amore con diverse compagnie, andate giù al porto, succede sempre qualcosa di straordinario in posti di mare.

Leone

Lieto giorno di vigilia, illuminato da tutte le stelle in aspetto positivo! La stagione del compleanno inizia domani alle ore 13:31, i bambini che nasceranno dopo quell'ora sono tutti figli prediletti dal Sole, il grande luminare del Leone. Tutti voi sarete in grado adesso di dare un'altra svolta alla vostra vita. Le occasioni in arrivo sono davvero eccezionali. Avvenimenti nella vita privata, famiglia e amore. Venere si congiunge alla Luna in Gemelli, trasforma questo lunedì in una notte di capodanno.

Vergine

L'estate è anche la stagione di rettili e insetti, non spaventatevi per i piccoli serpentelli che strisciano nel vostro ambiente, passerà anche la puntura di qualche zanzara. L'odierna agitazione è del tutto normale vista Luna passata in Gemelli, che rovina un po' l'incanto creato da Marte. Ricordiamo però che Venere rappresenta l'amante, non la moglie. I viaggi proseguono sotto il segno del Leone, qualcuno vi aspetta sulla banchina del porto giovedì 31. Avrete proposte.

Bilancia

Aria più leggera, il Sole lascia il Cancro e cambia completamente natura e l'influsso nei vostri confronti. La stagione del Leone inizia con Luna e Venere in Gemelli, che fanno ritornare di colpo quello che mancava dall'inizio di questo mese. Diciamo che il fatto più importante è la ricomparsa dell'amore per le persone sole, i separati, i delusi da storie precedenti. A un certo momento avrete fortuna in affari, ma le persone che cercano sono tutte sincere? Viaggi molto ok.

Scorpione

La vostra estate d'amore e di fortuna apre i battenti il 31, quando Venere entra in Cancro e si congiunge a Giove, cioè: la piccola e la grande fortuna astrale si incontrano nel vostro settore del lontano, dei viaggi, delle speranze, dei sogni… Così potrete sopportare meglio il nuovo Sole che passa domani in Leone, mette in evidenza, e in maniera critica, l'ambiente professionale. Troviamo positivo il vostro voler vedere le cose da una prospettiva tutta personale senza ascoltare gli altri.

Sagittario

Leone, domani. Inizia il transito del Sole che sarà per voi veramente ricco di opportunità, non solo nella carriera e affari, ma forse soprattutto in amore. Naturalmente se lo cercate questo amore, oppure se lo volete rafforzare con nuove promesse. Purtroppo oggi dobbiamo mettere l'accento su una improvvisa crisi coniugale, provocata dalla Luna in Gemelli. Le persone sole, gli amanti, vivono nella provocazione come un viaggio nel paese delle passioni trasgressive.

Capricorno

La buona notizia è il Sole da domani in Leone, bella anche l'odierna Luna in Gemelli accanto a Venere, transito che ispira idee nuove e originali per quanto riguarda il lavoro e gli affari, l'oroscopo consiglia di lanciare tra oggi e domani una qualche iniziativa ambiziosa e che vi è stata già contestata nel passato periodo. Possedete forza attiva, costanza, ma questa volta potete contare anche sulle amicizie, che noi mettiamo al primo posto anche rispetto all'amore. Viaggi sì.

Acquario

Domani inizia l'opposizione del Sole, ma ne parleremo un mese intero. Oggi concludete la stagione del Cancro con un bellissimo aspetto. Luna-Venere-Urano, che manda fortuna a voi e alla famiglia. Ve la siete meritata, vedrete, da qualche parte - al mare, in montagna, in città - sentirete anche il profumo dei soldi. Prendeteli e nascondeteli, Mercurio diventa l'albero. Passionalità: siete una mina vagante, per dirla con Ozpetek, quando andate in giro per sedurre.

Pesci

Domani il Sole prende possesso del vostro settore del lavoro e della salute, in Leone, ma Luna in Gemelli consiglia di interrompere momentaneamente pretese, richieste, iniziative, ordini. Anche in famiglia non siete così autoritari come credete. Venere sarà bellissima da giovedì prossimo, con Giove in Cancro, farà una sosta in casa vostra. Una casa bianca, che rappresenta la vostra gioventù, ma questa nostalgia del passato fa bene al cuore e al vostro animo sensibile.